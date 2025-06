Izrael je obviněn z vyzbrojování džihádistického palestinského gangu, který údajně raboval humanitární pomoc v Gaze

6. 6. 2025

Gang „asi 100 ozbrojených mužů“ operuje ve východní části Rafáhu s tichým souhlasem izraelské armády v zjevné snaze čelit Hamásu



Izraelská vláda byla obviněna z vyzbrojování palestinského zločineckého gangu, jehož členové údajně vyplenili humanitární pomoc. Izrael to dělá v zjevné snaze čelit Hamásu v Gaze.



Satelitní snímky a videa ověřené izraelským deníkem Haaretz ve čtvrtek ukázaly, že tato Izraelem podporovaná nová palestinská milice rozšířila svou přítomnost v jižní Gaze a působí v oblasti pod přímou kontrolou izraelských obranných sil.

Skupina, která je také obviněna z napojení na džihádistické skupiny, je údajně vedena mužem známým jako Jásir abú Šabáb, obyvatel Rafáhu z beduínské rodiny, který je v místním prostředí známý svou účastí na kriminální činnosti a rabováním humanitární pomoci.





Podle médií se skupina Abu Šabába, která si říká „Protiteroristická služba“, skládá ze zhruba 100 ozbrojených mužů, kteří působí ve východní části Rafahu s tichým souhlasem izraelských ozbrojených sil. Je různě popisována jako milice nebo zločinecký gang.



The Times of Israel citoval zdroje z oblasti obrany, které uvedly, že Izrael poskytl členům Abu Šabábovy frakce útočné pušky Kalašnikov, včetně některých zbraní zabavených Hamásu. Operace byla schválena izraelskou bezpečnostní radou a premiérem Benjaminem Netanjahuem, uvedly noviny s tím, že článek byl schválen k publikování izraelskou vojenskou cenzurou.



Ve videu zveřejněném ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích Netanjahu uvedl, že Izrael na radu „bezpečnostních činitelů“ „aktivoval“ některé palestinské klany v Gaze, aby zachránil životy izraelských vojáků.



Úřad premiéra dříve uvedl, že „Izrael se na doporučení všech šéfů bezpečnostních složek snaží porazit Hamás různými způsoby“.



Bývalý ministr obrany a opoziční poslanec Avigdor Lieberman tato obvinění zopakoval a tvrdil, že skupina Abu Šabába je napojena na teroristickou organizaci Islámský stát.



„Izraelská vláda na pokyn premiéra dodává zbraně skupině zločinců, kteří jsou spojeni s Islámským státem,“ řekl Lieberman, který vede opoziční stranu Yisrael Beiteinu, veřejnoprávnímu rozhlasu Kan Bet. „Pokud vím, toto nebylo schváleno vládou.“



Základ pro Liebermanovo obvinění z vazeb na IS nebyl jasný. Skupina Abu Šabába byla již dříve obviněna z účasti na pašování zbraní pro egyptské džihádistické skupiny.



Bezpečnostní zdroj sdělil izraelskému zpravodajskému serveru Ynet, že vyzbrojení Abu Šabába bylo schváleno a vedeno vnitřní bezpečnostní službou Šin Bet a popsal operaci jako „plánovanou a řízenou“ s cílem „snížit izraelské vojenské ztráty a zároveň systematicky oslabit Hamás prostřednictvím cílených útoků, ničení infrastruktury a podpory konkurenčních místních sil“.



IDF na žádost o komentář okamžitě nereagovala.



V posledních týdnech Abu Šabáb zveřejňoval na Facebooku protipalestinské zprávy a propagoval úsilí své milice.



Spojení Abu Šabába s izraelskými silami potvrdila jeho rodina, která minulý týden vydala prohlášení, v němž se od něj oficiálně distancovala.



„Stejně jako všichni ostatní jsme byli překvapeni videozáznamy odvysílanými odporem, které ukazují zapojení Jásirových skupin do nebezpečných bezpečnostních operací, které dosáhly bodu, kdy působily v utajených jednotkách a podporovaly sionistické okupační síly, které brutálně zabíjejí náš lid,“ uvádí se v prohlášení.



„Potvrzujeme, že nepřijmeme Jásirův návrat do rodiny. Nemáme námitky proti tomu, aby ho jeho okolí okamžitě zlikvidovalo, a prohlašujeme, že jeho krev je prokletá.“



Abu Šabáb údajně tvrdil, že jeho skupina chránila konvoje s humanitární pomocí, zatímco Hamás ho obvinil z rabování nákladních vozů s humanitární pomocí.



28. května Jonathan Whittall, vedoucí kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaných palestinských územích, řekl: „Izrael veřejně prohlásil, že pomoc OSN a nevládních organizací je odkláněna hnutím Hamás. To však neobstojí při bližším zkoumání. Skutečné krádeže pomoci od začátku války mají na svědomí zločinecké gangy pod dohledem izraelských sil, kterým bylo umožněno působit v blízkosti hraničního přechodu Kerem Shalom do Gazy.“



Whittall potvrdil, že „měl na mysli gangy jako Abu Šabáb“.



Ve středu odborová organizace zastupující řidiče kamionů v Gaze oznámila, že po incidentu, při kterém bylo několik řidičů zastřeleno ozbrojenými muži, zastavuje přepravu humanitární pomoci v pásmu.



Sdružení soukromých dopravců uvedlo, že ke stávce vyzvalo v reakci na incident, k němuž došlo den předtím, kdy byl v centrální Gaze napaden konvoj nákladních vozidel převážejících humanitární pomoc.



„Tento zločin není první svého druhu, ale je zdaleka nejzávažnější v sérii opakovaných útoků, jejichž cílem je bránit humanitárním operacím a zabránit dodávkám životně důležité pomoci stovkám tisíc civilistů, kteří čelí zoufalé humanitární situaci,“ uvádí se v prohlášení.



Jihad Sleem, viceprezident Asociace soukromé dopravy, který při útoku přišel o svého příbuzného Mohammeda al-Assara, uvedl, že neví, kdo ozbrojenci byli.





Na otázku, zda podezřívá Abu Šabába z toho, že stojí za vraždami, odpověděl: „Nepřekvapilo by mě, kdyby byl do těchto útoků zapletený. Je to gangster.“





Zdroj v angličtině ZDE

