BBC: Izrael je obviněn z nejzávažnějších válečných zločinů – reakce vlád by je mohla pronásledovat ještě dlouhá léta

9. 6. 2025

Vlády by mohly být v budoucnu považovány za spoluviníky, pokud se nevyjadřují ke katastrofě v Gaze.

(Nejvážnějším způsobem se to týká české vlády, která izraelské válečné zločiny aktivně podporuje JČ)

I války mají svá pravidla. Nezabrání sice vojákům, aby se navzájem zabíjeli, ale mají zajistit, aby civilisté, kteří se ocitnou uprostřed bojů, byli zacházeno humánně a byli co nejvíce chráněni před nebezpečím. Tato pravidla platí stejně pro všechny strany, píše dlouholetý zkušený zahraniční reportér společnosti BBC Jeremy Bowen.



Pokud jedna strana utrpěla brutální překvapivý útok, při kterém zahynuly stovky civilistů, jako tomu bylo v případě Izraele 7. října 2023, neznamená to, že se na ni nevztahují zákony. Ochrana civilistů je zákonnou povinností v bojovém plánu.



To je alespoň teorie, na které jsou založeny Ženevské úmluvy. Jejich nejnovější, čtvrtá verze byla formulována a přijata po druhé světové válce, aby se zabránilo opakování takového masakru a krutosti vůči civilistům.



V sídle Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě (ICRC) jsou na skleněné rotundě velkými písmeny vyryta slova „I války mají pravidla“.



Podle UNICEF bylo do ledna letošního roku v Gaze zabito odhadem 14 500 palestinských dětí.



Získávání informací z Gazy je obtížné. Je to smrtící válečná zóna. Od začátku války bylo podle Výboru na ochranu novinářů zabito nejméně 181 novinářů a pracovníků médií, téměř všichni byli Palestinci z Gazy. Izrael nepouští do Gazy mezinárodní novinářské týmy.



Jelikož nejlepší způsob, jak ověřit kontroverzní a složité příběhy, je získat informace z první ruky, znamená to, že mlha války, do které je vždy těžké proniknout, je tak hustá, jakou jsem za celý svůj život válečného reportéra ještě nezažil.



Je jasné, že Izrael to tak chce. Několik dní po začátku války jsem byl součástí konvoje novinářů, který armáda eskortovala do pohraničních obcí napadených Hamásem, zatímco záchranáři vytahovali těla Izraelců z kouřících trosek jejich domovů a izraelští výsadkáři stále čistili budovy salvami střelby.



Izrael chtěl, abychom viděli, co udělal Hamás. Závěr musí být ten, že nechce, aby zahraniční reportéři viděli, co on sám dělá v Gaze.



Abychom našli alternativní cestu skrz tuto mlhu, rozhodli jsme se přistoupit k ní přes prizma zákonů, které mají regulovat válčení a chránit civilisty. Obrátil jsem se na ústředí Mezinárodního výboru Červeného kříže, který je strážcem Ženevských úmluv.



Hovořil jsem také s renomovanými právníky, humanitárními pracovníky s dlouholetými zkušenostmi s poskytováním pomoci v Gaze a dalších válečných zónách, a s vysokými západními diplomaty o rostoucí netrpělivosti jejich vlád vůči Izraeli a nervozitě, že by mohli být v budoucnu považováni za spoluviníky, pokud se nevyjadřují k katastrofě v Gaze.



V Evropě nyní stejně jako v Izraeli panuje široce rozšířené přesvědčení, že premiér Benjamin Netanjahu prodlužuje válku nikoli proto, aby ochránil Izraelce, ale aby udržel ultranacionalistickou koalici, která ho drží u moci.



Jako premiér může zabránit celostátnímu vyšetřování své role v bezpečnostních selháních, která dala Hamásu příležitost před 7. říjnem, a zpomalit svůj dlouhotrvající soudní proces kvůli závažným obviněním z korupce, který by ho mohl přivést do vězení.



Netanjahu málokdy poskytuje rozhovory nebo tiskové konference. Upřednostňuje přímá prohlášení natočená na video a zveřejněná na sociálních sítích. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar žádost o rozhovor odmítl.



Boaz Bismuth, poslanec Netanjahuovy strany Likud, zopakoval postoj svého vůdce: že v Gaze není hladomor, že Izrael dodržuje válečné právo a že neopodstatněná kritika jeho jednání ze strany zemí jako Velká Británie, Francie a Kanada podněcuje antisemitské útoky na židy, včetně vražd.



Právníci, se kterými jsem hovořil, se domnívají, že existují důkazy o tom, že Izrael reagoval na válečné zločiny spáchané Hamásem při útoku na Izrael mnoha vlastními zločiny, včetně zločinu genocidy.



Poslední verze Ženevských úmluv byla formulována po druhé světové válce, aby zabránila krutému zacházení s civilisty.



Je zřejmé, že Izrael musí odpovědět na závažné otázky, které nezmizí.



Čelí také soudnímu řízení pro genocidu před Mezinárodním soudním dvorem a má premiéra s omezenými možnostmi cestování, protože čelí zatykači za válečné zločiny vydanému Mezinárodním trestním soudem (ICC).



Rivalové v izraelské politice obviňují Netanjahua, že se dopustil válečných zločinů a proměnil Izrael v darebácký stát.





Netanjahu se tvrdě brání a po vydání zatykače se přirovnal k Alfredu Dreyfusovi, židovskému důstojníkovi, který byl neprávem odsouzen za vlastizradu v antisemitském skandálu, který otřásl Francií v 90. letech 19. století.





Dítě v Gaze má podle Ženevských úmluv stejnou ochranu jako dítě v Izraeli.“

Nebyla však neutrální, pokud jde o práva, která by měli mít všichni lidé, a je hluboce znepokojena tím, že tato práva jsou porušována nedodržováním válečných pravidel v Gaze.





Mohou přijít sankce. Velká Británie a Francie aktivně diskutují o okolnostech, za kterých by byly připraveny uznat Palestinu jako nezávislý stát.





Sheeanův popis 20. let ilustruje hluboké kořeny konfliktu v zemi, kterou Izraelci i Palestinci chtějí a dosud nenašli způsob ani vůli, jak ji sdílet nebo rozdělit.





Historie je na Blízkém východě nevyhnutelná, vždy přítomná, skladiště ospravedlnění, které lze vyplenit.





Je to něco, čeho bude Západ opravdu litovat – že byl tak zbabělý.“





Začal mi vyprávět, jak se snažili nestřílet na palestinské civilisty. Pak se odmlčel, udělal pauzu a řekl mi, že v Gaze nemůže být nikdo nevinný, protože všichni podporují Hamás.





Zdroj v angličtině ZDE

Důkazy o tom, co se děje v Gaze, začínají čísly. 7. října 2023 vtrhl Hamás do Izraele a zabil 1 200 lidí. Více než 800 z nich byli izraelští civilisté. Ostatní byli členové izraelských bezpečnostních sil, záchranáři a zahraniční pracovníci. Asi 250 lidí, včetně cizinců, bylo odvlečeno zpět do Gazy jako rukojmí.Čísla se mírně liší, ale předpokládá se, že v Gaze zůstává 54 rukojmí, z nichž 31 je pravděpodobně mrtvých.Sestavení celkového počtu palestinských obětí v Gaze je mnohem obtížnější. Izrael omezuje pohyb v Gaze a do velké části severu pásma není možné se dostat.Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze Izrael mezi útoky 7. října a 4. června letošního roku zabil nejméně 54 607 Palestinců a 125 341 jich zranil. Tyto údaje nerozlišují civilisty od členů Hamásu a jiných ozbrojených skupin.Podle UNICEF bylo do ledna letošního roku Izraelem zabito 14 500 palestinských dětí v Gaze; 17 000 je odloučeno od rodičů nebo osiřelo; a Gaza má nejvyšší procento amputovaných dětí na světě.Civilisté v Gaze měli během příměří na začátku tohoto roku určitý oddech, ale jednání o dlouhodobější dohodě selhala.Izrael a USA se snažily zpochybnit zprávy ministerstva o počtu obětí, protože stejně jako ostatní zbytky vlády v Gaze je i ministerstvo kontrolováno Hamásem. Údaje ministerstva však používá OSN, zahraniční diplomaté a podle zpráv z Izraele dokonce i izraelské zpravodajské služby.Když byla po předchozích válkách zkontrolována práce statistiků ministerstva, shodovala se s jinými odhady.Studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet tvrdí, že ministerstvo podhodnocuje počet obětí zabitých Izraelem, částečně proto, že jeho údaje jsou neúplné. Tisíce lidí jsou pohřbeny pod troskami zničených budov a další tisíce pomalu umírají na nemoci, které by byly léčitelné, kdyby měli přístup k lékařské péči.Civilisté v Gaze měli během příměří na začátku tohoto roku určitý oddech. Když však selhala jednání o dlouhodobější dohodě, Izrael 18. března obnovil válku sérií rozsáhlých leteckých úderů a od té doby pokračuje v nové vojenské ofenzivě, která podle premiéra konečně přinese vytoužené „úplné vítězství“ nad Hamásem, které slíbil 7. října 2023.Izrael během války výrazně omezil dodávky potravin a humanitární pomoci do Gazy a od března do května letošního roku je zcela zablokoval. Vzhledem k tomu, že Gaza je na pokraji hladomoru, je zřejmé, že Izrael porušil zákony, které stanoví, že civilisté musí být chráněni, a ne hladovět.Britský ministr řekl BBC, že Izrael používá hlad „jako válečnou zbraň“. Izraelský ministr obrany Israel Katz otevřeně prohlásil, že blokáda dodávek potravin je „hlavním prostředkem nátlaku“ na Hamás, aby propustil rukojmí a přijal porážku.Válka je vždy krutá. Byl jsem v Ženevě, kde jsem se setkal se švýcarskou diplomatkou Mirjanou Spoljaricovou, která je předsedkyní Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC). Domnívá se, že situace se může ještě zhoršit a že není pochyb o tom, že obě strany porušují Ženevské úmluvy, což vysílá signál, že pravidla války lze v konfliktech po celém světě ignorovat.Poté, co jsme prošli kolem skleněných vitrín s třemi Nobelovými cenami míru udělenými ICRC a ručně psanými reprodukcemi Ženevských úmluv, varovala, že „vyprázdňujeme samotná pravidla, která chrání základní práva každého člověka“.Gaza je nyní horší než peklo na zemi, řekla šéfka této humanitární organizace společnosti BBCSedli jsme si k rozhovoru v místnosti s jedním z nejklidnějších výhledů v Evropě: na klidnou hladinu Ženevského jezera a majestátní masiv Mont Blanc.Pro paní Spoljaric, která si je neustále vědoma role ICRC jako strážce Ženevských úmluv, je však výhled za Alpy a přes Středozemní moře na Gazu alarmující. Od 7. října byla v Gaze dvakrát a říká, že je to horší než peklo na zemi.„V Gaze selhává lidskost,“ řekla mi paní Spoljaricová. „Selhává. Nemůžeme dál přihlížet tomu, co se děje. Překračuje to všechny přijatelné, právní, morální a humánní normy. Úroveň ničení, úroveň utrpení.“Ještě důležitější je podle ní to, že svět sleduje, jak je celý národ, Palestinci, zbavován lidské důstojnosti.„Mělo by to opravdu šokovat naše kolektivní svědomí... Bude nás to pronásledovat. Jsme svědky událostí, které učiní svět mnohem nešťastnějším místem daleko za hranicemi této oblasti.“Zeptal jsem se jí na izraelské ospravedlnění, že jedná v sebeobraně, aby zničil teroristickou organizaci, která 7. října zaútočila a zabila jeho občany.„To není ospravedlnění pro nerespektování nebo vyprázdnění Ženevských úmluv,“ řekla. „Žádná ze stran nesmí porušovat pravidla, bez ohledu na okolnosti, a to je důležité, protože stejná pravidla platí pro všechny lidské bytosti podle Ženevské úmluvy.Mirjana Spoljaricová mluvila tiše, s intenzivní morální jasností. ICRC se považuje za neutrální organizaci; ve válkách se snaží pracovat nestranně se všemi stranami.Večer 7. října 2023, zatímco izraelské jednotky stále bojovaly o vyhnání útočníků Hamásu z pohraničních obcí, Benjamin Netanjahu pronesl krátký videopříspěvek k izraelskému lidu a celému světu.Ve svém projevu z izraelského vojenského velitelského centra v centru Tel Avivu zvolil slova, která měla uklidnit Izraelce a vyvolat strach u jejich nepřátel. Byla také nahlédnutím do jeho myšlení o tom, jak by měla být válka vedena a jak bude Izrael bránit své vojenské rozhodnutí proti kritice.Osud Hamásu je zpečetěn, slíbil. „Zničíme je a pomstíme tento temný den, který uvalili na stát Izrael a jeho občany.Všechna místa, kde se Hamás rozmístil, kde se skrývá a operuje, ta zlá města, proměníme v trosky.“Netanjahu pochválil spojence, kteří se shromáždili kolem Izraele, a vyzdvihl „bezvýhradnou podporu“ USA, Francie a Velké Británie. Řekl, že s nimi hovořil, „aby zajistil svobodu jednání“.Ve válce však svoboda jednání podléhá zákonným omezením. Státy mohou bojovat, ale musí to být úměrné hrozbě, které čelí, a musí být chráněn život civilistů.„Nikdy nemáte právo porušovat zákon,“ říká Janina Dill, profesorka globální bezpečnosti na Blavatnik School Oxfordské univerzity.„Způsob, jakým Izrael vede tuto válku, je zcela samostatnou právní analýzou... Totéž platí, mimochodem, i pro odpor proti okupaci. 7. říjen nebyl [ze strany Hamásu] vhodným uplatněním práva na odpor proti okupaci.„Můžete tedy mít obecné právo na sebeobranu nebo odpor. A pak to, jak toto právo uplatníte, podléhá samostatným pravidlům. A mít ve válce opravdu dobrý důvod vám právně nedává dodatečné oprávnění k použití dalšího násilí.„Pravidla pro vedení války platí pro všechny, bez ohledu na to, proč jsou ve válce.“Jaký rozdíl ve válce udělá čas a smrt. Dvacet měsíců po Netanjahuově projevu Izrael vyčerpal hlubokou zásobu dobré vůle a podpory mnoha svých přátel v Evropě a Kanadě.Izrael měl vždy své kritiky a nepřátele. Rozdíl je nyní v tom, že některé země a jednotlivci, kteří se považují za přátele a spojence, již nepodporují způsob, jakým Izrael vede válku. Zejména omezení potravinové pomoci, které podle respektovaných mezinárodních hodnocení přivedlo Gazu na pokraj hladomoru, a rostoucí množství důkazů o válečných zločinech proti palestinským civilistům.„Jsem otřesený až do morku kostí,“ řekl mi Jan Egeland, dlouholetý šéf Norské rady pro uprchlíky a bývalý šéf humanitární pomoci OSN. „Nikdy jsem neviděl obyvatelstvo, které by bylo tak dlouho uvězněno v tak malé, obklíčené oblasti. Nepřátelské bombardování, zákaz novinářské činnosti, odepření zdravotní péče.„Srovnatelné je to jen s obléhanými oblastmi Sýrie za vlády Asada, které vedly k jednotnému odsouzení Západu a masivním sankcím. V tomto případě se však stalo velmi málo.“Nyní však Velká Británie, Francie a Kanada požadují okamžité zastavení nejnovější izraelské ofenzivy.Dne 19. května premiéři Sir Keir Starmer a Mark Carney a prezident Emmanuel Macron prohlásili: „Vždy jsme podporovali právo Izraele bránit Izraelce před terorismem. Ale tato eskalace je zcela nepřiměřená... Nebudeme nečinně přihlížet, zatímco Netanjahuova vláda pokračuje v těchto ohavných činech.“Netanjahu citoval báseň Hayima Nahmana Bialika, izraelského národního básníka, ve svém televizním projevu k izraelskému lidu 7. října, když se potýkal se strachem, hněvem a traumatem.Vybral verš: „Pomsta za krev malého dítěte ještě nebyla vymyšlena Satanem.“Verse pochází z básně „Ve městě masakru“, která je široce považována za nejvýznamnější hebrejskou báseň 20. století. Bialek ji napsal jako mladý muž v roce 1903 poté, co navštívil místo pogromu na židech v Kišiněvě, městě, které tehdy patřilo k carskému Rusku a dnes je to hlavní město Moldavska. Během tří dnů křesťanský dav zavraždil 49 židů a znásilnil nejméně 600 židovských žen.Antisemitská brutalita a vraždění v Evropě byly hlavním důvodem, proč sionističtí židé chtěli osídlit Palestinu a vybudovat si vlastní stát v zemi, kterou považovali za svou historickou vlast. Jejich ambice se střetly s touhou palestinských Arabů udržet si svou zemi. Koloniální mocnost Británie značně přispěla k eskalaci konfliktu.V roce 1929 popsal americký novinář Vincent Sheean Jeruzalém způsobem, který je téměř o sto let později reportérům v této oblasti děsivě povědomý. „Situace je zde strašná,“ napsal. „Každý den očekávám to nejhorší.“Dodal, že ve vzduchu viselo násilí: „Teplota stoupala – stačilo vystrčit ruku a cítit, jak stoupá.“Palestinci vidí přímou souvislost mezi válkou v Gaze a zničením jejich společnosti v roce 1948, kdy Izrael získal nezávislost, což nazývají katastrofou. Netanjahu a mnoho dalších Izraelců a jejich příznivců v zahraničí však spojili říjnové útoky se staletími pronásledování, které židé zažili v Evropě a , které vyvrcholily nacistickým vyvražděním šesti milionů židů v holocaustu.Netanjahu na svou obranu použil stejné odkazy, když Macron v květnu řekl, že izraelská blokáda Gazy je „hanebná“ a „nepřijatelná“.Netanjahu řekl, že Macron „se opět rozhodl postavit na stranu vražedné islamistické teroristické organizace a opakovat její odpornou propagandu, která obviňuje Izrael z krvavých pomluv“.Krvavá pomluva je notoricky známý antisemitský výraz, který sahá až do středověké Evropy a falešně obviňuje židy z vraždění křesťanů, zejména dětí, aby jejich krev použili v náboženských rituálech.Poté, co byl zastřelen pár, který pracoval pro izraelské velvyslanectví ve Washingtonu, DC, řekl střelec policii: „Udělal jsem to pro Palestinu, udělal jsem to pro Gazu.“ Netanjahu spojil tyto vraždy s kritikou izraelského postupu ze strany představitelů Velké Británie, Francie a Kanady.Ve videu zveřejněném na Twitteru prohlásil: „Říkám prezidentu Macronovi, premiérovi Carneyovi a premiérovi Starmerovi: Když vám děkují masoví vrazi, násilníci, vrazi dětí a únosci, jste na špatné straně spravedlnosti. Jste na špatné straně lidskosti a jste na špatné straně historie. 18 let jsme měli de facto palestinský stát. Jmenuje se Gaza. A co jsme dostali? Mír? Ne. Dostali jsme nejbrutálnější masakr židů od holocaustu.“Netanjahu také poukázal na dlouhou historii antisemitismu v Evropě, když Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal zatykače na něj a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta, který byl ministrem obrany během prvních 13 měsíců války.Soud také vydal zatykače na tři vůdce Hamásu, včetně Jahji Sinwara, považovaného za strůjce událostí z 7. října. Všichni tři byli mezitím zabiti Izraelem.Panel soudců ICC rozhodl, že existují „rozumné důvody“ se domnívat, že Netanjahu a Gallant nesou trestní odpovědnost. „Jako spolupachatelé činů spáchaných společně s dalšími: válečného zločinu vyhladovění jako metody vedení války a zločinů proti lidskosti, vraždy, pronásledování a dalších nelidských činů.“Netanjahu v provokativním prohlášení odmítl „falešná a absurdní obvinění“. ICC přirovnal k antisemitskému spiknutí, které v roce 1894 poslalo Alfreda Dreyfuse, židovského důstojníka francouzské armády, za zradu do trestanecké kolonie na Ďáblově ostrově. Dreyfus, který byl nevinný, byl nakonec omilostněn, ale aféra vyvolala velkou politickou krizi.„Antisemitské rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu je moderním Dreyfusovým procesem – a skončí stejně,“ uvádí se v prohlášení.„Žádná válka není spravedlivější než ta, kterou Izrael vede v Gaze od 7. října 2023, kdy teroristická organizace Hamás zahájila vražedný útok a spáchala největší masakr židovského národa od holokaustu.“Britská advokátka Helena Kennedy KC byla členkou panelu, který byl požádán hlavním žalobcem ICC, aby posoudil důkazy proti Netanjahuovi a Gallantovi. Baronka Kennedyová a její kolegové, všichni renomovaní právníci, rozhodli, že existují rozumné důvody pro vydání zatykačů. Ona sama odmítá obvinění, že soud a žalobce byli motivováni antisemitismem.„Musíme si vždy pamatovat hrůzy, které židovská komunita po staletí trpěla,“ řekla mi ve své kanceláři v Londýně. „Svět má právo cítit velký soucit s židovským osudem.“Historie pronásledování však podle ní Izraeli nedává právo dělat to, co dělá v Gaze.„Holocaust v nás všech vyvolal silný pocit viny, a to je správné, protože jsme se na něm podíleli. Ale také nás naučil, že se nesmíme podílet na zločinech, které se dnes dějí.Válku je třeba vést v souladu se zákonem a já pevně věřím, že jediný způsob, jak dosáhnout míru, je chovat se spravedlivě, a spravedlnost je základem všeho. Obávám se, že to nevidíme.“Ještě silnější slova pronesl Danny Blatman, izraelský historik holocaustu a ředitel Institutu současného židovství na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.Profesor Blatman, který je synem přeživších holocaustu, říká, že izraelští politici po mnoho let využívali památku holocaustu jako „nástroj k útoku na vlády a veřejné mínění ve světě a k varování, že obvinění Izraele z jakýchkoli zvěrstev vůči Palestincům je antisemitismus“.Výsledkem je podle něj to, že potenciální kritici „mlčí, protože se bojí útoku Izraelců a politiků, kteří je označí za antisemity“.Lord Sumption, bývalý soudce Nejvyššího soudu Spojeného království, se domnívá, že Izrael by se měl poučit ze své vlastní historie.„Strašná zkušenost židů s pronásledováním a masovým vyvražďováním v minulosti by měla Izraeli nahánět hrůzu z toho, že by totéž mohl způsobit jiným národům.“Izrael by nemohl vést válku v Gaze pomocí zvolené taktiky bez americké vojenské, finanční a diplomatické podpory. Prezident Donald Trump projevil známky netrpělivosti a donutil Netanjahua, aby povolil několik trhlin v obklíčení, které přivedlo Gazu na pokraj hladomoru.Netanjahu sám nadále vyjadřuje podporu Trumpovu široce odsuzovanému návrhu proměnit Gazu v „Riviéru Středomoří“ tím, že ji vyprázdní od Palestinců a předá Američanům k přestavbě. To je kód pro masové vyhnání Palestinců, což by bylo válečným zločinem. Netanjahuovi ultranacionalističtí spojenci je chtějí nahradit židovskými osadníky.Trump sám se k tomuto plánu nevyjadřuje. Podpora Trumpovy administrativy Izraeli a její kroky v Gaze však vypadají nezměněné.4. června USA vetovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která vyzývala k „bezpodmínečnému a trvalému“ příměří, propuštění všech rukojmích a zrušení omezení humanitární pomoci. Ostatních 14 členů hlasovalo pro. Následující den Američané uvalili sankce na čtyři soudce ICC jako odvetu za rozhodnutí vydat zatykače.Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že chrání suverenitu USA a Izraele před „nelegitimními kroky“.„Vyzývám země, které stále podporují ICC, z nichž mnohé získaly svobodu za cenu velkých amerických obětí, aby bojovaly proti tomuto hanebnému útoku na náš národ a Izrael.“Místo toho ICC získala prohlášení o podpoře a solidaritě od evropských lídrů. Mezi USA a Evropou se otevřela široká a stále se prohlubující propast ohledně války v Gaze a legitimity kritiky jednání Izraele.Izrael a Trumpova administrativa odmítají myšlenku, že válečné právo platí stejně pro všechny strany, protože podle nich to znamená falešnou a nesprávnou rovnocennost Hamásu a Izraele.Jan Egeland vidí, jak se rozšiřuje rozkol mezi Evropou a USA.„Doufám, že Evropa konečně projeví odvahu,“ říká. „Po všech těch měsících průmyslové pokrytectví, kdy neviděli, že se páchá světový rekord v zabíjení humanitárních pracovníků, zdravotních sester, lékařů, učitelů a dětí, a to vše za situace, kdy novinářům, jako jste vy, byl odepřen přístup a možnost být svědky těchto událostí, se konečně ozývají nové hlasy z Londýna, Berlína, Paříže a Bruselu.Otázka, zda Izrael páchá v Gaze genocidu, pobuřuje Izrael a jeho příznivce v čele s USA. Právníci, kteří se domnívají, že důkazy toto obvinění nepodporují, se postavili proti žalobě Jižní Afriky u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), která tvrdí, že dochází k genocidě Palestinců.Ale tato otázka nezmizí.Boaz Bismuth, loajální stoupenec Netanjahua, na otázku genocidy odpověděl takto.„Jak nás můžete obviňovat z genocidy, když palestinská populace vzrostla, nevím kolikrát? Jak mě můžete obviňovat z etnických čistek, když přesouvám obyvatelstvo uvnitř Gazy, abych je ochránil? Jak mě můžete obviňovat, když ztrácím vojáky, abych ochránil své nepřátele?“Je těžké dokázat, že došlo k genocidě; laťka, kterou musí žalobci překonat, byla záměrně nastavena vysoko. Přední právníci, kteří desítky let posuzovali právní skutečnosti, aby zjistili, zda existuje důvod k podání žaloby, se však domnívají, že není nutné čekat na proces, který loni v lednu zahájila Jihoafrická republika a který bude trvat několik let, než se dostane před ICJ.Požádali jsme o názor lorda Sumptiona, bývalého soudce Nejvyššího soudu.„Genocida je otázkou úmyslu,“ napsal. „Znamená to zabíjení, mrzačení nebo uvalení nesnesitelných podmínek na národní nebo etnickou skupinu s úmyslem ji zcela nebo zčásti zničit.„Prohlášení Netanjahua a jeho ministrů naznačují, že cílem současných operací je donutit arabské obyvatelstvo Gazy k odchodu tím, že je zabijí nebo vyhladoví, pokud zůstanou. Tyto skutečnosti činí genocidu nejpravděpodobnějším vysvětlením toho, co se nyní děje.“Jihoafrická republika založila většinu svého obvinění Izraele z genocidy na pobuřujících výrocích izraelských vůdců. Jedním z příkladů byla biblická reference, kterou Netanjahu použil, když Izrael vyslal vojáky do Gazy, a přirovnal Hamás k Amalekitům. V Bibli Bůh přikazuje Izraelitům, aby zničili své pronásledovatele, Amalekity.Dalším příkladem bylo prohlášení ministra obrany Yoava Gallanta těsně po útocích Hamásu, kdy nařídil úplné obklíčení pásma Gazy: „Nebude elektřina, nebude jídlo, nebude palivo, všechno je uzavřeno. Bojujeme proti lidským zvířatům a jednáme podle toho.“Ralph Wilde, profesor práva na UCL, také věří, že existují důkazy o genocidě. „Bohužel ano, a nyní o tom není z právního hlediska žádná pochybnost, a ve skutečnosti tomu tak je již delší dobu.“Poukazuje na to, že poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora již určilo, že přítomnost Izraele v Gaze a na Západním břehu je nelegální. Prof. Wilde srovnává reakce západních vlád na válku v Gaze s plnohodnotnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.„O nezákonnosti ruského postupu na Ukrajině nebylo rozhodnuto žádným soudem. Přesto se státy již rozhodly veřejně prohlásit, že tento postup je nezákonný. Nic jim v tom v tomto případě nebrání.„Pokud tedy naznačují, že budou čekat, je třeba se jich zeptat, proč čekají, až jim soud řekne to, co už dávno vědí?“Helena Kennedy KC je „velmi znepokojena ležérním používáním slova genocida a sama se mu vyhýbá, protože si myslí, že k jeho prokázání je zapotřebí velmi vysoká právní úroveň a velmi vysoká míra úmyslu“.„Říkáme, že to není genocida, ale zločiny proti lidskosti? Myslíte, že to zní dobře? Hrozné zločiny proti lidskosti? Myslím, že jsme svědky nejzávažnějších zločinů, jaké se kdy staly.Myslím si, že jsme na cestě, která by mohla velmi snadno vést k genocidě, a jako právnička si myslím, že existují silné argumenty, které to potvrzují.“Baronka Kennedy říká, že pokud by o radu požádala britská vláda, poradila by jí: „Musíme být velmi opatrní, abychom se sami nestali spoluviníky závažných zločinů.“I lidé, kteří zažili mnoho válek, říkají, že je pro ně těžké pochopit rozsah škod v GazeNakonec dojde k příměří. To však konflikt neukončí ani nezabrání jistému dlouhému a hořkému epilogu. To zaručuje případ genocidy u Mezinárodního soudního dvora. Stejně tak i zatykače Mezinárodního trestního soudu na Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta.Jakmile se novináři a vyšetřovatelé válečných zločinů dostanou do pásma Gazy, přinesou další tvrdá fakta o tom, co se stalo.Ti, kteří byli v Gaze s OSN nebo lékařskými týmy, říkají, že i lidé, kteří zažili mnoho válek, těžko chápou rozsah škod; tolik ostrovů lidského utrpení v moři trosek.Stále přemýšlím o tom, co mi řekl izraelský důstojník, když jsem byl v Gaze poprvé od začátku války. Strávil jsem několik hodin v ruinách s izraelskou armádou, měsíc po začátku války, kdy již severní Gaza byla proměněna v pustinu.