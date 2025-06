Trump vede válku s Kalifornií

9. 6. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Trump vede válku s Kalifornií. Je sice lákavější sledovat pig fight s Muskem, nicméně to, co oranžový klaun udělal ve vztahu ke Kalifornii, je zjevný akt zneužití ústavy s cílem podnítit nepokoje motivovaný pomstou vůči největšímu státu USA, který je silně prodemokratický a Trumpem většinově pohrdá.

Trump zcela bezprecedentně rozhodl o nasazení kalifornské národní gardy, aniž by to před tím konzultoval s vedením státu Kalifornie. Národní garda má zasahovat proti demonstrantům,kteří protestují proti raziím imigrační agentury (ICE) v Los Angeles a v dalších kalifornských městech.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom i starostka Los Angeles Karen Bassová odmítají nasazení národní gardy v ulicích kalifornských měst s poukazem na to, že mají situaci zcela pod kontrolou. Nasazení 2 000 příslušníků armádního sboru je zcela v rozporu s demokratickými principy při řešení občanských nepokojů. Armádní jednotky by neměly být v demokratických zemích nasazovány proti vlastnímu obyvatelstvu, pokud nedojde na situaci zcela výjimečnou, k čemuž v Kalifornii nedošlo. Nasazování armády je proti vlastnímu obyvatelstvu je doménou diktatur.

Očekávaným důsledkem tohoto kroku je navíc eskalace protestů v Kalifornii a představitelé Kalifornie a Los Angeles se toho oprávněně obávají.

Trump přitom jednal v rozporu s principy autonomie amerických států, kdy v takovém případě federální vláda jedná v součinnosti s vedením státu, nikoliv proti němu. Z toho důvodu oznámil guvernér Newsom, že stát Kalifornie podá na Trumpa ústavní žalobu.

Na to reagovala Trumpova administrativa zcela šokujícím způsobem: Trumpův emisar pro řešení nelegální imigrace Tom Homan v reakci na dění naznačil, že by mohl Newsoma a Bassovou zatknout kvůli maření jeho snah. Newsom se výhrůžkám vysmál a vyzval Homana, ať tedy přikročí k činu a zatkne ho.

Vypadá to sice velmi bizarně a legračně, ale jde o konkrétní kroky, jakými se snaží Trump destruovat demokratické procesy v USA ve snaze potírat opozici a v dětinské snaze o mstu za kritiku.

