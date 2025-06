Daniel Prokop: Válečné zločiny v Gaze a Česká republika

„Kdy to začalo“

Celý tenhle diskurs zdůvodňování válečných zločinů předchozími, který tady občas přijali lidé z obou stran, mi vždy přišel a přijde absurdní. Hamas má plnou odpovědnost za zločiny 7. října a Izrael za to, jak vede „válku“.

Naopak se u nás vůbec neargumentovalo mezinárodním právem. Jsou to přitom právě principy jako proporcionalita, které člověku pomáhají pochopit rozdíl mezi kolaterální ztrátou v boji proti ukrývajícímu se nepříteli, a opakovaným zabíjením desítek civilistů pro nepříliš významné cíle. Podle výzkumů má vysvětlování těchto principů má vliv na omezení podpory zabíjení civilistů. My jsme se na ně vykašlali a vláda je systematicky podkopávala, když napadala ICC a ohýbala výklad mezinárodního práva (např. argumentace právem na obranu vynechává, že při ní právě musí být dodrženy principy ochrany civilistů).

Když odmítnete principy a hodnoty, musí člověk nakonec přijmout i dehumanizující narativy, aby si morálně obhájil naprostou destrukci jako ta, co probíhá v Gaze. Nebo, aby si obhájil 7. října. Či antisemické a antipalestinské útoky mimo Izrael/Gazu. Tohoto se hodně týká můj článek v Seznamu.

Někdy se mylně chápe, že rozdíl mezi genocidou a válečným zločinem je zejména v rozsahu obětí apod. Hlavní rozdíl je ale v tom, že pro klasifikaci genocidy musí být prokázán záměr zničit skupinu obyvatel. Proto jsou za genocidu označovány i události jako Srebrenica, které mají řádově menší rozsah než Rwanda či holocaust.





Myslím, že zejména do září 2024 (před začátkem demolice severní Gazy) a možná ještě do března 2025, šlo dost dobře argumentovat, že primární záměr operací v Gaze je jiný, možná jsou páchány válečné zločiny, ale ne se záměrem destrukce a vysídlení civilistů. Poté co intenzivně začali tyto cíle opakovat někteří izraelští politici (a nejde jen o Smotriče), byl deprioritizován cíl osvobození rukojmích, žádný jiný jasný plán s Gazou není znám, se jazýček vah v posuzování záměru dost vychyluje.





Proto se k naplnění charakteru genocidy přiklání stále více scholars (vč. izraelských). Dnes bych žalobě u ICJ věřil více než před rokem. Mimochodem také byla ignorována všechny preventivní opatření nařízená tímto soudem - o dostupnosti humanitární pomoci a stíhání politiků a lidí podněcujících ke genocidě. A to je podepsal i izraelský soudce Barak.