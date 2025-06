Jednoho dne budou všichni proti tomu, co se děje dnes

9. 6. 2025 / Derek Sayer

Foto: Oheň zachvátil učebnu ve škole Fahmi Al-Jargawi v Gaze po izraelském útoku 26. května 2025. Jedním z nejpozoruhodnějších – ne-li přímo hanebných – rysů posledních 20 měsíců krveprolití v Gaze je téměř jednomyslná podpora izraelského útoku ze strany západních vlád a politických stran, které jinak zastávají diametrálně odlišné názory, a to bez ohledu na to, jak zločinně Izrael svou „válku“ vede.

Joe Biden a Donald Trump, Rishi Sunak a Keir Starmer, Justin Trudeau a Pierre Poiliévre, Emmanuel Macron a Marine Le Pen, Olaf Scholz a Friedrich Merz, nemluvě o Viktoru Orbánovi, Antonym Albanesovi, Donaldovi Tuskovi, Geertu Wildersovi, Ursule von der Leyenové a Kajě Kallasové, jsou nepravděpodobní spojenci, ale všichni se shodli na „právu Izraele na sebeobranu“ proti „terorismu“ Hamásu.

Ve jménu tohoto principu – jehož legálnost je sporná, vzhledem k tomu, že Gaza není cizí mocnost, ale (podle nejvyššího soudu světa) území, které Izrael de facto okupuje od roku 1967, jehož civilní obyvatelstvo má proto zákonnou povinnost chránit – byly i ty nejmírnější západní projevy „znepokojení“ nad tím či oním „excesem“ IDF vždy předcházeny („vyváženy“) povinnými rituálními odsouzeními Hamásu.

S částečnou výjimkou deníku Guardian, který svým komentátorům, jako jsou Arwa Mahdawi a Nesrine Malik, umožnil publikovat kritické články o Izraeli, se mainstreamová západní média od BBC přes New York Times a CNN až po Washington Post obecně spokojila s tím, že se držela této oficiální linie. Zatímco izraelská ospravedlnění – a lži – byla zveličována, jeho zvěrstva byla odsunuta na okraj, bagatelizována nebo vůbec nezmíněna.



Pod znamením 7. října





Taková zaujatost byla možná pochopitelná bezprostředně po 7. říjnu, kdy byly obrazy hrůzy ještě čerstvé v paměti lidí. Ale ani odhalení, že to, co se stalo 7. října, nebylo tak jednoznačné, jak to prezentovala izraelská propaganda, ani rostoucí počet mrtvých, zničení a nepopiratelné důkazy v následujících týdnech a měsících, že Izrael v Gaze rutinně páchá válečné zločiny, nic nezměnily.



Nezáleželo na tom, že konečný počet obětí v Izraeli 7. října byl 1 139, a ne 1 400, jak bylo původně uvedeno; ani na tom, že třetina z nich byli vojáci, policisté nebo bezpečnostní strážci – jinými slovy bojovníci – a ne „většinou civilisté”; ani na tom, že většina příběhů o zvěrstvech, které v následujících týdnech tak přispěly k mobilizaci západního veřejného mínění na stranu Izraele, byla buď zcela diskreditována, jako pohádky o 40 popravených kojencích, kojencích pečených v pecích a kojencích vytržených z lůna svých matek, nebo jako obvinění z „masového znásilňování“, postrádaly jakékoli přesvědčivé důkazy. Politici jako Biden, Blinken a Trudeau tyto mýty opakovali dlouho poté, co byly vyvráceny v izraelském tisku.



Nezáleželo na tom, že ohledně mnoha Izraelců, kteří zahynuli 7. října, se později ukázalo, že zemřeli v důsledku „přátelské palby“ IDF, která byla výsledkem válečného zmatku nebo uplatnění izraelské Hannibalovy směrnice, která povoluje zabít vlastní lidi, než aby byli zajati. Mnoho mladých lidí zabitých na hudebním festivalu Nova bylo pravděpodobně obětí palby z bojových vrtulníků IDF; silně to naznačují vyhořelé vraky jejich aut, které nemohly být způsobeny lehkou výzbrojí Hamásu.



Nezáleželo ani na tom, že před 18 měsíci, 24. ledna 2024, Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že v Gaze existuje „reálné a bezprostřední riziko“ genocidy, a nařídil šest prozatímních opatření zaměřených na „zachování ... práva Palestinců v Gaze na ochranu před genocidou“. Soud uložil další opatření 28. března a 24. května. Izrael je všechny jednoduše ignoroval, a to s otevřenou nebo tichou podporou Spojených států a dalších západních spojenců Izraele, včetně Kanady.



Je těžké si představit více flagrantní pohrdání mezinárodním právem – snad jen výkřiky západního pobouření, které provázely zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem (ICC) 21. listopadu loňského roku na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta za „válečný zločin hladovění jako metody války a zločiny proti lidskosti, vraždy, pronásledování a jiné nelidské činy“. USA nyní uvalily sankce na soudce, kteří zatykače schválili.

Záleželo jen na jedné věci. Po dobu 20 měsíců stačilo odvolávat se na „nejsmrtelnější den pro židovský národ od holokaustu“, aby se zabránilo další diskusi. V demokraciích, které se pyšní respektem k svobodě projevu a lidským právům, byl každý, kdo zpochybňoval izraelskou verzi událostí, od novinářů, umělců, herců a spisovatelů po sportovní komentátory, baviče dětí a rapové hudebníky, označen za „antisemitu“, pronásledován státními orgány a „vymazán“ z veřejného prostoru.



Pokud ne teď, tak kdy?





Jedním z prvních znamení, že tento neblahý konsensus mezi hlavními západními mocnostmi se konečně začíná rozpadat, byla výrazná změna tónu v některých předních britských novinách.



To, co tentokrát zřejmě rozhodlo, byly varování před hrozícím hladomorem v Gaze v důsledku úplné blokády dodávek potravin, vody, elektřiny a léků, kterou Izrael uvalil na pásmo od 2. března, dva týdny předtím, než jednostranně porušil příměří, které uzavřel s Hamasem v lednu, a obnovil plnohodnotnou vojenskou ofenzivu.



Dne 4. května otiskl deník Guardian úvodní editorial s názvem „Izraelská blokáda pomoci Gaze: hlad jako válečná zbraň“, který končil slovy:

Hanebné je, že téměř polovina dětí v Gaze dotázaných v rámci studie uvedla, že si přeje zemřít. Hanebné je, že bylo zabito tolik civilistů a ještě více jich bylo přivedeno na pokraj hladomoru. Hanebné je, že se to vůbec mohlo stát.





Následující den věnoval deník Daily Mirror, historicky nejlevicovější britský bulvární deník, svou titulní stranu i dvě vnitřní stránky článku redaktora pro obranu Chrise Hughese s názvem „Hrůza v Gaze“. Titulek zněl „NAŠE DĚTI HLADOVÍ“.



6. května deník Financial Times – nejvlivnější britský deník establishmentu – otevřeně zpochybnil izraelské tvrzení o „sebeobraně“ v silném úvodníku s názvem „Hanebné mlčení Západu o Gaze“:

S každou novou ofenzívou je stále těžší neuvěřit, že konečným cílem Netanjahuovy krajně pravicové koalice je učinit Gazu neobyvatelnou a vyhnat Palestince z jejich země. Izrael již dva měsíce blokuje dodávky veškeré pomoci do pásma. Míra podvýživy dětí roste, v několika málo fungujících nemocnicích docházejí léky a varování před hladomorem a nemocemi jsou stále hlasitější. Přesto USA a evropské země, které Izrael vychvalují jako spojence sdílející jejich hodnoty, nevyslovily téměř žádné odsouzení. Měly by se stydět za své mlčení a přestat Netanjahuovi umožňovat beztrestné jednání.





Martin Sandbu ve svém komentáři z 2. června, v němž argumentoval, že „je v zájmu Evropy uvalit na Izrael sankce“, napsal něco, co by FT dříve nikdy nepřijalo.

„Ukončete ohlušující mlčení o Gaze – je čas promluvit,“ prohlásil hlavní editorial deníku The Independent z 10. května a vysvětlil, že se časy změnily:



Svět byl šokován hrůznými zvěrstvy Hamásu ze 7. října 2023 v jižním Izraeli, při nichž bylo zabito 1 200 lidí a zajato 251 rukojmí – nejmladšímu bylo pouhých devět měsíců. Navzdory své tvrdé odvetě, která okamžitě vyvolala poplach, Izrael získal mezinárodní podporu pro své právo na sebeobranu ...



Nyní však veškerá počáteční morální ospravedlnění pro pokračování války po 18 měsících zmizela – a odpor, který jsme kdysi chovali vůči militantům Hamásu, se přenesl na brutální a neúprosné útoky izraelských obranných sil a humanitární katastrofu způsobenou blokádou.





Své poselství podtrhl deník Independent fotografií hladových palestinských dětí a celou titulní stranu věnoval Gaze, kde vyzval „Británii a její spojence, aby donutily Izrael ukončit krutou válku, která... již dávno ztratila jakékoli morální ospravedlnění“.



„Hladomor, který se v Gaze rozvíjí, je obscénnost, kterou svět již nemůže tolerovat,“ hřímal deník Independent 29. května. „Je pobuřující, že Izrael, okupační mocnost, ignoruje své povinnosti zacházet s civilisty řádně a chová se tímto způsobem; ještě větší hanbou je, že svět to nadále toleruje.“



8. května deník Economist zveřejnil článek, v němž naznačil, že počet obětí podle ministerstva zdravotnictví v Gaze je výrazně podhodnocen a že „bylo zabito 77 000 až 109 000 obyvatel Gazy, což představuje 4–5 % předválečné populace území“, a v úvodníku požadoval, aby „válka v Gaze skončila“. Dokonce i Rupert Murdochův spolehlivě proizraelský deník Times otiskl úvodník s názvem „Přátelé Izraele nemohou být slepí k utrpení v Palestině“.

11. května deník Guardian prolomil tabu ohledně strašného slova na G, jehož použití v souvislosti s Gazou ze strany korespondentů nebo respondentů BBC, New York Times a CNN se všichni snažili zakázat, a položil otázku:



Nyní [Izrael] plánuje Gazu bez Palestinců. Co jiného je to než genocida? Kdy USA a jejich spojenci zakročí, aby zastavili tuto hrůzu, pokud ne teď?

Právníci a literáti se zapojují





26. května více než 800 britských právníků zveřejnilo dopis britskému premiérovi Keiru Starmerovi, v němž konstatují, že izraelské akce v Gaze představují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a možnou genocidu. Dále požadovali, aby britská vláda uznala zatykače Mezinárodního trestního soudu na Netanjahua a Gallanta, uvalila sankce a na základě článku 6 Charty OSN pozastavila členství Izraele v OSN.



Nejednalo se o „radikálně levicové šílené“ soudce a právníky, jak by je označil Donald Trump. Mezi signatáři byli bývalí soudci Nejvyššího soudu Lady Hale, Lord Sumption a Lord Wilson, bývalí soudci Odvolacího soudu Sir Stephen Sedley, Sir Anthony Hooper a Sir Alan Moses a více než 70 královských advokátů, včetně bývalých předsedů Advokátní komory Anglie a Walesu, Asociace trestních advokátů a Advokátní komory Severního Irska.



O dva dny později vydalo 380 spisovatelů z Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska a Irské republiky prohlášení, v němž prosili „národy světa, aby se k nám připojily a ukončily naše kolektivní mlčení a nečinnost tváří v tvář hrůzám“. Mezi samozvanými „Spisovateli pro Gazu“ byli Ian McEwan, Hanif Kureshi, Geoff Dyer, Jeannette Winterton, Pico Iyer, Russell T. Davis a Zadie Smith, všichni významné osobnosti britského kulturního života.



S poukazem na to, že „použití slov ‚genocida‘ nebo ‚akt genocidy‘ k popisu toho, co se děje v Gaze, již není předmětem debaty mezinárodních právních expertů ani organizací zabývajících se lidskými právy“ – dopis odkazoval na Amnesty International, Médecins Sans Frontières, Human Rights Watch, Mezinárodní federaci pro lidská práva a Radu OSN pro lidská práva – bylo odsouzení Izraele ze strany spisovatelů jednoznačné:



Termín „genocida“ není slogan. Nese s sebou právní, politickou a morální odpovědnost. Stejně jako je pravdivé označit zvěrstva spáchaná Hamásem na nevinných civilistech 7. října 2023 za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, je dnes pravdivé označit útok na obyvatele Gazy za zvěrstvo genocidy, za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, které denně páchají izraelské obranné síly na rozkaz vlády státu Izrael.





Autoři dále požadují okamžité příměří a neomezenou distribuci pomoci do Gazy prostřednictvím OSN, s uvalením sankcí v případě, že Izrael odmítne vyhovět.

Zatímco hudebník Brian Eno a historik William Dalrymple opakovaně upozorňovali na izraelské zločiny v posledních 20 měsících, totéž nelze říci o všech signatářích dopisu. Mnozí z nich dosud mlčeli a někteří změnili své postoje.



Zadie Smithová například sklidila na sociálních sítích ostrou kritiku za to, že v článku v časopise New Yorker z května 2024 popsala jazyk studentských demonstrantů jako „zbraně hromadného ničení“, přičemž se odmítla postavit na stranu Gazy.

Abychom byli spravedliví, Hamás a Izrael podle ní rozhodně nejsou srovnatelné, co se týče rozsahu zločinů:



Po monstrózní a brutální masové vraždě více než jedenácti set lidí, z nichž většina byli civilisté a desítky z nich děti, došlo 7. října k monstrózní a brutální masové vraždě (v době psaní tohoto článku) údajně čtrnácti tisíc pět set dětí. A kromě nich ještě mnoho dalších lidí...





Jsou to případy, kdy je lepší pozdě než nikdy? Nebo se jedná, jak někteří tvrdí, o snahu očistit si reputaci, dokud je ještě čas, a uniknout obvinění ze spoluúčasti na čemsi, co je stále více uznáváno jako genocida? Jak ponuře předpověděl Omar El Akkad ve své knize stejného názvu, One Day, Everyone Will Always Have Been Against This (Jednoho dne budou všichni vždy proti tomu).

One day, when it's safe, when there's no personal downside to calling a thing what it is, when it's too late to hold anyone accountable, everyone will have always been against this. https://t.co/lemZnLb44h — Omar El Akkad (@omarelakkad) October 25, 2023

V závěru se objevují politici





O Gazě začaly pochybovat i další veřejné osobnosti. Britský moderátor Piers Morgan nedávno řekl Mehdi Hasanovi: „Poslyšte, o této válce v Gaze jsme spolu mluvili od samého začátku, od této fáze 75letého konfliktu. Odmítal jsem jít tak daleko jako vy ve své kritice izraelské vlády. Ale už se bránit nebudu.“



Bývalý mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller, který se proslavil úsměvnou obhajobou izraelských akcí za vlády Bidena, přiznal v rozhovoru pro Sky News, že „nemyslím si, že jde o genocidu, ale myslím si, že je bezpochyby pravda, že Izrael spáchal válečné zločiny.“

Na otázku, proč o tom tehdy lhal, Miller odpověděl:

„Když stojíte na pódiu, nevyjadřujete svůj osobní názor.



Vyjadřujete závěry vlády Spojených států. Vláda Spojených států nedospěla k závěru, že se dopustili válečných zločinů, a stále k tomuto závěru nedospěla.

Jinými slovy, pouze plnil rozkazy. Tato obhajoba neobstála u norimberských procesů a je nepravděpodobné, že by obstála dnes, pokud by se Miller – nebo kdokoli jiný, kdo pomáhal Izraeli páchat nebo zatajovat jeho zločiny v Gaze – ocitl na lavici obžalovaných u Mezinárodního trestního soudu v Haagu.



Není pochyb o tom, že tato úvaha začíná vážit na politických vůdcích Západu, z nichž někteří se nyní zdají být v nevhodném spěchu, aby si kryli záda.



V říjnu 2024 britský ministr zahraničí David Lammy, který stejně jako premiér Keir Starmer je dlouholetým členem Labour Friends of Israel (Labourističtí přátelé Izraele), řekl parlamentu, že hovořit o genocidě v Gaze „podrývá vážnost tohoto pojmu“, který si chtěl vyhradit pro „případy, kdy miliony lidí přišly o život v krizích, jako byla Rwanda, druhá světová válka a holocaust“.



Tato definice nejenže (úmyslně?) nesprávně interpretuje mezinárodní právo, ale je také v rozporu s vlastním postojem britské vlády k genocidám ve Srebrenici a Myanmaru.

Na otázku, zda Lammy mluvil za vládu, Keir Starmer odpověděl charakteristickým odkloněním:



Bylo by moudré začít takovou otázku odkazem na to, co se stalo v říjnu loňského roku [2023]. Jsem si dobře vědom definice genocidy, a proto jsem to nikdy nepopsal ani neoznačil jako genocidu.

To samozřejmě nemůže udělat, aniž by vystavil svou vládu i sebe samotného trestnímu stíhání za spoluvinu na nejohavnějším ze všech zločinů.

O to významnější je, že David Lammy řekl parlamentu 17. března, že ačkoli Izrael „musí zcela oprávněně bránit svou vlastní bezpečnost“, jeho poslední blokáda byla „porušením mezinárodního práva“. Následující den Starmer veřejně pokáral svého ministra zahraničí za to, že vyslovil nahlas to, co se obvykle mlčí („Vláda není mezinárodní soud, a proto je na soudech, aby vynášely rozsudky“), ale přesto připustil, že „izraelské akce v Gaze jasně porušují mezinárodní humanitární právo“.

Zdá se, že i několik vysokých britských konzervativních poslanců mění svůj názor na Gazu. 6. května Kit Malthouse zorganizoval dopis Keiru Starmerovi podepsaný sedmi poslanci a šesti členy Sněmovny lordů, v němž vyzývají vládu, aby se postavila „proti neomezené okupaci“ a „posílila mezinárodní právo“ a uznala stát Palestina „jako nezbytný krok k posílení mezinárodního práva a diplomacie“. Téhož dne konzervativní poslanec Mark Pritchard řekl Sněmovně lordů: „Podporoval jsem Izrael, prakticky za každou cenu. Ale dnes chci říct, že jsem se mýlil.“

V této souvislosti vydali Keir Starmer za Velkou Británii, Emmanuel Macron za Francii a Mark Carney za Kanadu 19. května neobvykle silně formulované prohlášení, v němž pohrozili, že „pokud Izrael nezastaví obnovenou vojenskou ofenzivu a nezruší omezení humanitární pomoci, přijmeme další konkrétní opatření“.



Ačkoli tito tři lídři – zřejmě z pochopitelných důvodů – nepoužili slovo genocida, nenechali nikoho na pochybách o svém odporu k „odporným činům“ Izraele:



Odmítání základní humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu ze strany izraelské vlády je nepřijatelné a hrozí porušením mezinárodního humanitárního práva. Odsuzujeme odpornou rétoriku, kterou nedávno použili členové izraelské vlády, když vyhrožovali, že civilisté v zoufalství nad zničením Gazy začnou odcházet. Trvalé nucené vysídlení je porušením mezinárodního humanitárního práva.





Prohlášení dále odsoudilo „jakýkoli pokus o rozšíření osad na Západním břehu Jordánu, které jsou nelegální a ohrožují životaschopnost palestinského státu a bezpečnost Izraelců i Palestinců“, a pohrozilo, že i v tomto případě „neváháme přijmout další opatření, včetně cílených sankcí“.

Následující den se David Lammy opět obrátil na Dolní sněmovnu. „Vstupujeme nyní do nové temné fáze tohoto konfliktu,“ řekl poslancům:



Netanjahuova vláda plánuje vyhnat obyvatele Gazy z jejich domovů do jižního cípu pásma a poskytnout jim jen zlomek pomoci, kterou potřebují. Včera ministr Smotrich dokonce hovořil o „očistě“ Gazy izraelskými silami, o „zničení toho, co zbylo“ a o „přemístění palestinských obyvatel do třetích zemí“. Musíme tomu říkat pravým jménem: je to extremismus, je to nebezpečné, je to odpudivé, je to monstrózní a já to co nejdůrazněji odsuzuji... Izraelský plán je morálně neospravedlnitelný, zcela nepřiměřený a naprosto kontraproduktivní, a ať izraelští ministři tvrdí cokoli, není to způsob, jak zajistit bezpečný návrat rukojmích domů.

Ačkoli byl Lammyho projev vášnivý, doprovodná opatření byla skromná: pozastavení obchodních jednání s Izraelem, která byla stejně v slepé uličce, a převážně symbolické uvalení sankcí na hrstku extremistických osadníků na Západním břehu.



Jsou to známky toho, že krysy se konečně chystají opustit potápějící se loď Izraele? Nebo jde jen o kosmetická gesta, která mají zakrýt spoluúčast Západu na genocidě v Gaze, aniž by se podnikly nějaké vážné kroky k jejímu zastavení? To ukáže až čas. Bohužel čas je luxus, který hladovějící obyvatelé Gazy nemají.



Oficiální počet obětí v Gaze – odplata Izraele za 1 139 mrtvých ze 7. října – nyní činí téměř 55 000, z nichž většinu tvoří ženy a děti. Kde jsou ty „konkrétní kroky“, pane Starmere, pane Macrone, pane Carney? Zatímco se scházíte na summitu G7 v Kananaskisu, svět čeká.



Jste připraveni postavit se Donaldu Trumpovi, který plně podpořil Izrael a slintá nad vyhlídkou, že Amerika znovu vybuduje etnicky vyčištěnou Gazu jako „Riviéru Blízkého východu“?

Od vašeho prohlášení o záměru uplynuly tři týdny a zatím jsme neviděli nic než slova.

Jsou to jen slova





V kontroverzním článku časopisu New Yorker, o kterém jsem se již zmínil, chtěla Zadie Smithová upozornit na „používání slov k ospravedlnění krvavých vražd, k zploštění a vymazání neuvěřitelně spletité historie a k poskytnutí atavistického potěšení z násilné jednoduchosti mnoha lidem, kteří se zdají věřit, že pouhým vyslovením něčeho to tak učiní“.



Za jiných okolností bych jako první souhlasil, že v tomto případě, stejně jako v jiných, „jazyk a rétorika jsou a vždy byly zbraněmi hromadného ničení“:

Je nepochybně velkou úlevou vyslovit slovo „Hamás“, jako by čistě a výlučně popisovalo teroristickou organizaci. Velkou úlevou je říci „nic jako palestinský lid neexistuje“, když stojí před vámi. Velká úleva říci „sionistický kolonialistický stát“ a přijmout tato tři slova jako úplnou a nezpochybnitelnou definici státu Izrael, a to nejen pod katastrofálním vedením Benjamina Netanjahua, ale v každé fázi jeho dlouhé a složité historie, a také je slyšet jako naprosto dostačující popis každého muže, ženy a dítěte, které kdy žilo v Izraeli nebo se tam náhodou narodilo. Možná právě proto, že víme, že tyto zjednodušení jsou nemožná, trváme na nich tak vášnivě.

Ale nejde o jiné okolnosti. Ať už s jakýmkoli zpožděním, více lidí jako Zadie Smithová – a dokonce i několik politiků – si možná začíná tuto skutečnost uvědomovat. Není čas na nuance.



Ta-Nehisi Coates to pravděpodobně vyjádřil nejlépe, když komentoval roli Bidenovy politiky vůči Gaze v porážce Kamaly Harrisové Donaldem Trumpem ve volbách a argumentoval:

Nacházíme se v okamžiku, kdy si lidé kladou otázku, proč Demokratická strana nedokáže bránit [Trumpův] útok na demokracii... A já bych vám řekl, že pokud nedokážete stanovit hranici u genocidy, pravděpodobně nedokážete stanovit hranici u demokracie.





„Labyrintová“ složitost izraelsko-palestinského konfliktu, jehož stoletá historie zahrnuje četné zvěrstva na obou stranách, nemůže být použita k zastření jednoduché morální pravdy, která leží v základech veškerého mezinárodního humanitárního práva.

Je nutné odsoudit válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, kdykoli a kdekoli k nim dojde, bez ohledu na totožnost jejich pachatelů nebo spravedlnost důvodů, v jejichž jménu jsou páchány.



Pokud na to zapomeneme, genocida v Gaze ukáže cestu k budoucnosti bez práva pro celé lidstvo a západní demokracie to svou sobeckostí, zbabělostí a lhostejností dopustí.



Derek Sayer je emeritním profesorem na Univerzitě v Albertě a členem Královské společnosti Kanady. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan: Prague at the End of History (Pohlednice z Absurdistánu: Praha na konci dějin) získala kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a byla finalistkou ceny PROSE Award v kategorii evropské historie, kterou udílí Asociace amerických vydavatelů.





Článek původně vyšel anglicky v kanadském časopise The Canadian Dimension. Zdroj ZDE





Pozn. red. Jak čtenáři Britských listů vědí, brilantní, vysoce profesionální reportáže z Gazy přinášejí britské veřejnoprávní Channel 4 News, ale také BBC, jak v televizi tak v rozhlase, a další britská elektronická média.





