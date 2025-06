Poslanci chtějí trestat Rusy s nadváhou

6. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Přibližně 60 % Rusů má podle odborníků nadváhu. A někteří poslanci Dumy říkají, že tyto přebytečné kilogramy brání ruské ekonomice v rychlém růstu jak a zvyšují úmrtnost, čili údajně způsobují v zemi vylidnění. Přibližně 60 % Rusů má podle odborníků nadváhu. A někteří poslanci Dumy říkají, že tyto přebytečné kilogramy brání ruské ekonomice v rychlém růstu jak a zvyšují úmrtnost, čili údajně způsobují v zemi vylidnění.

Komunistická poslankyně Státní dumy Irina Filatova prohlásila, že Rusové s nadváhou častěji trpí cukrovkou a dalšími nemocemi a tím zvyšují úmrtnost, což brání Rusku od dosažení jeho demografických cílů.

Její řešení – a to se těší podpora ostatních poslanců ve všeruském i regionálním zákonodárném sboru – je uvalit zvláštní daně na nadváhu.

Je nepravděpodobné, že tato myšlenka kamkoliv dospěje, vzhledem k tomu, jak obtížné a nepopulární by to bylo. Je ale jasným ukazatelem toho, jak se mnoho Rusů obává demografie a také toho, jak malou důvěru mají v to, že některá ze současných vládních opatření ke zvýšení porodnosti a snížení úmrtnosti budou fungovat.

Zdroj v ruštině: ZDE

0