Co nám říká jmenování 22letého chlapce do čela prevence extremismu v USA

Jak může světová velmoc svěřit boj proti domácímu extremismu někomu, kdo ještě před pěti lety přemýšlel, zda použít na trávník motorovou nebo ruční sekačku? Kde jsou kritéria? A proč už to nikoho nepřekvapuje?



Sledujeme vítězství věku sebeprezentace. Žijeme morální mutaci: meritokracie se změnila v inscenaci. Už nemusíte umět - stačí vypadat, jako že umíte. Kompetence je jen rekvizita. Hlavní je být na správné fotce, se správnými lidmi, říkat správné věty. A Fugate to udělal dokonale. Dobrovolník v kampani Donalda Trumpa, stážista v ultrapravicových think-tancích, patřičné lajky, patřičná slova, patřičná póza. A přišla odměna.



Tento příběh ukazuje hluboký a smutný rys dnešní doby: rozklad vážnosti. Už to není jen neschopnost - je to přerod politiky v TikTok. Instituce se mění v jeviště. A každý, kdo zvládne dostatečně charismaticky mávat vlajkou, dostane vlastní roli. Fugate není omyl. Je symptom.



Je to institucionalizace okázalé nevědomosti. Oslava „nevědění“, pokud je dostatečně nadšené a vlastenecké. Je to populismus ve své nejčistší podobě: když experti selžou, dejme to klukovi z obchodu.



A najdou se tací, kteří to považují za inspiraci. „Je mladý, vlastenec, má chuť pracovat!“ říkají. Ale dobrá vůle nerozmontuje bombu. Nadšení nenahradí zkušenost. Mladý nadšenec může být mnohé - ale možná by ještě neměl vést národní bezpečnostní agendu v zemi, kde běhají ozbrojené milice a bílí supremacisté.









Na Instagramu zveřejňuje motta jako: „Muži kdysi dělali velké věci. Věřím, že ještě mohou.“ Krásné. Poetické. Téměř mussoliniovské. Pózuje s guvernéry, politiky a influencery trumpovského hnutí MAGA. Selfíčka, citáty, americké vlajky, póza s pozvednutým obočím před státním znakem. Vypadá to jako fraška. Ale je to tragédie.