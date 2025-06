Výbušné Epsteinovy nahrávky odhalují závažná obvinění vůči Trumpovi

6. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

Nově zveřejněné zvukové nahrávky Jeffreyho Epsteina vyvolaly politické zemětřesení. Zesnulý finančník na nich tvrdí, že byl kdysi „nejbližším přítelem“ prezidenta Donalda Trumpa, a popisuje skandální detaily z prezidentova soukromého života. Nahrávky, které v roce 2017 pořídil novinář a spisovatel Michael Wolff a nyní je sdílel s The Daily Beast, vykreslují Epsteinovu verzi desetiletého přátelství s Trumpem - včetně obvinění ze sexuálního zneužívání, manipulace a zrady. Listen To The Jeffrey Epstein Tapes: ‘I Was Donald Trump’s Closest Friend’



Na téměř dvouhodinové nahrávce Epstein líčí Trumpa jako muže „okouzlujícího zvráceným způsobem“, který měl potěšení z toho, že sváděl manželky svých přátel, často pomocí manipulací. Tvrdí, že k prvnímu sexuálnímu styku mezi Trumpem a nynější první dámou Melanií došlo na palubě Epsteinova soukromého letadla, nechvalně proslulého „Lolita Expressu“. Popisuje také, jak měl Trump záměrně navádět své přátele, aby mu do telefonu prozradili své sexuální praktiky, zatímco jejich manželky tajně poslouchaly přes reproduktor, což prý později využíval k navazování poměrů s těmito ženami.



Tato nahrávka je vůbec prvním zveřejněným zvukovým záznamem, na kterém Epstein vlastním hlasem hovoří o svém vztahu s Trumpem, který se v současnosti uchází o znovuzvolení. Prezidentův volební tým tato obvinění rázně odmítl a označil je za „neskutečné pomluvy“ a „volební vměšování“. Mluvčí obvinil Wolffa - známého kritika Trumpa a autora knihy Oheň a hněv - že zveřejněním nahrávky podnikl politicky motivovaný útok. Wolffa označil za „neúspěšného novináře, který se uchyluje ke lžím“.



Navzdory oficiálnímu popření je obsah nahrávky výbušný. Epstein vzpomíná na časté výlety s Trumpem po New Yorku a Atlantic City, kde spolu údajně lovili ženy v kasinech. Trumpa popisuje jako člověka závislého na pozornosti, s výbušnou povahou a posedlého vlastním obrazem - tvrdí například, že si nechal chirurgicky zmenšit kůži na hlavě kvůli účesu a že měl kancelář v Trump Tower plnou falešných ocenění a diplomů.



Ačkoliv Epstein přiznává, že ho Trump fascinoval, líčí ho zároveň jako funkčně negramotného, emocionálně nezralého člověka, neschopného empatie. „Je to hrozný člověk,“ říká Epstein na nahrávce. „Dělá odporné věci svým nejbližším přátelům, jejich manželkám - komukoliv.“



Záznam také zmiňuje údajné mimomanželské aféry Trumpa, včetně jedné s nejmenovanou političkou během jeho prezidentství. Ačkoliv tato tvrzení nebyla ověřena, Epsteinova slova přispívají k obrazu muže, který „věří vlastním lžím“ a zachází s věrností jako s přebytečnou hodnotou.



Wolff uvedl, že se rozhodl nahrávky zveřejnit nyní kvůli novým obviněním vůči Trumpovi, například od bývalé Miss Švýcarska, která tvrdí, že ji v roce 1992 osahával. Wolff tvrdí, že má až 100 hodin záznamů s Epsteinem, které pořídil částečně při psaní Ohně a hněvu, a částečně poté, co ho Epstein oslovil s nabídkou napsat jeho biografii.



Trumpův tým připomněl, že vztah mezi oběma muži skončil dávno před Epsteinovým zatčením, a tvrdí, že ho prezident „vykázal z Mar-a-Laga“, když se dozvěděl o jeho sexuálních trestných činech.



Přesto je dobře doloženo, že jejich přátelství bylo v 90. letech velmi blízké. Trump tehdy veřejně Epsteinovi lichotil a v roce 2002 o něm řekl: „Znám Jeffa 15 let. Skvělý chlap... má rád krásné ženy stejně jako já, a mnohé z nich jsou dost mladé.“ Trump se sedmkrát objevil v Epsteinových záznamech a jeho kontaktní údaje figurovaly i v nechvalně proslulém Epsteinově adresáři.



Epstein, který byl v roce 2008 odsouzen za zneužití nezletilé, se až do svého zatčení v roce 2019 pohyboval mezi elitami. Zemřel údajnou sebevraždou ve federální vazbě několik týdnů po zatčení, přičemž okolnosti jeho smrti dodnes vyvolávají spekulace a konspirační teorie.



Ačkoliv Epstein oceňuje některé Trumpovy politické postoje - například k policii a trans problémům - ve finále nabízí zdrcující hodnocení jeho charakteru. „Morální kompas u něj prostě neexistuje,“ uzavírá Epstein.