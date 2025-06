Češi hazardují se svými zastaralými jadernými elektrárnami

6. 6. 2025

David Pavlát, TZ: Výzkum a technologie prodlužují životnost jaderných elektráren až na 80 let:



Vážení kolegové,

prodlužování životnosti jaderných elektráren se stává mezinárodním standardem, přičemž Česká republika patří k lídrům v oblasti dlouhodobého provozu. Provoz bloků Dukovan do let 2045–2047 zůstává technicky i ekonomicky výhodný. Klíčovou roli hraje řízení stárnutí, pokročilá diagnostika a využití umělé inteligence. Nezbytnou podmínkou je také dostatek kvalifikovaných odborníků, přičemž významně roste podíl žen v oboru. Tato témata zazněla na odborném setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

ing. Oldřich Maděra: No dobře hoši, ale každé technické zařízení, které jsem použil na těch svých cca 530 projektech mělo omezenou životnost tzv. S křivkou. Na začátku je hodně poruch, tzv. dětských nemocí. Pak dlouho skoro nic a pak to opět vzroste. U takového stykače se to projeví tak, že občas nesepne. Motor se nerozběhne a musí tam někdo zajít a stykač ručně potlačit. On se pak zase dvacetkrát sepne a po jednadvacáté zase ne. To se vše dá nějak vydržet a stykač se v tomto okamžiku vymění a dá se nový. U jaderného reaktoru tomu tak není.

Pokud některý z desítek nebo stovek dílů primárního okruhu a tisíců jejich svarů praskne, tak nastala pohroma. Vylije se radioaktivní voda, klesne třeba hladina vody v reaktoru, začne se tavit palivo atd. atd.

Proto se jaderné rektory odstavují dávno před tím, než se přiblížíme k zadnímu koleni S křivky. Pokud to někdo chce obcházet, tak pouze zvyšuje a zvyšuje riziko havárie, tak dlouho, až to pšoukne. No jen si hrajte, výzkumníci. To nemůže dopadnout dobře. V tomto oboru se jeden a každý omyl rovná jedné těžké havárii. Tady se nežertuje. Tady se odstavuje a to brzo, řekl bych co nejdřív.



Je to podobné jako v rozvodnách. Na živou přípojnici 110 kV si sáhnete jen jednou v životě. Popel z vašho těla pak zametou spolupracovníci. Jeden omyl, jedna smrt. Proto jsem na to tak háklivý. Vím o bezpečnosti své. Absolvoval jsem desítky školení bezpečnosti v desítkách špičkových světových firem v tomto oboru. Ti skuteční experti na bezpečnost by se těmto českým hrátkám prostě vysmáli.

