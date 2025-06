Učitelé nejsou v pořádku

9. 6. 2025

čas čtení 26 minut



AI, ChatGPT a LLMs „úplně převrátily to, čeho se snažím dosáhnout ve své výuce“.



Minulý měsíc jsem napsal článek o tom, jak školy nebyly připraveny na ChatGPT a další generativní nástroje AI, a to na základě tisíců stránek veřejných záznamů, které jsem získal od doby, kdy byl ChatGPT poprvé uveden na trh. V rámci tohoto článku jsem požádal učitele, aby mi řekli, jak AI změnila jejich způsob výuky.



Reakce učitelů a univerzitních profesorů byla ohromující. Za celou svou kariéru jsem málokdy dostal tolik e-mailových odpovědí na jeden článek a nikdy jsem nedostal tolik promyšlených a komplexních odpovědí.





Jedna věc je jasná: učitelé nejsou v pohodě, píše Jason Koebler. Minulý měsíc jsem napsal článek o tom, jak školy nebyly připraveny na ChatGPT a další generativní nástroje AI, a to na základě tisíců stránek veřejných záznamů, které jsem získal od doby, kdy byl ChatGPT poprvé uveden na trh. V rámci tohoto článku jsem požádal učitele, aby mi řekli, jak AI změnila jejich způsob výuky.Reakce učitelů a univerzitních profesorů byla ohromující. Za celou svou kariéru jsem málokdy dostal tolik e-mailových odpovědí na jeden článek a nikdy jsem nedostal tolik promyšlených a komplexních odpovědí.Jedna věc je jasná: učitelé nejsou v pohodě,



Popisují, jak se snaží známkovat „hybridní eseje, které jsou z poloviny napsané studenty a z poloviny roboty“, jak se snaží učit španělštinu děti, které neznají význam slov, která se je snaží naučit v angličtině, a jak se potýkají se studenty, kteří používají AI uprostřed konverzace. Popisují, jak tráví hodiny známkováním prací, které jejich studenti napsali za pár vteřin: „Stále více přemýšlím o tom, kolik času téměř jistě trávím známkováním a psaním zpětné vazby k pracím, které ani nebyly napsány studenty,“ řekl mi jeden učitel. „To je opravdu nesmysl.“

💡

Přišli jste o práci kvůli AI? Změnila AI radikálně způsob, jakým pracujete (ať už jste učitel nebo ne)? Rád bych si vyslechl vaše názory. Pomocí zařízení, které neslouží k práci, mi můžete bezpečně poslat zprávu na Signal na jason.404. Jinak mi pošlete e-mail na jason@404media.co.



Níže jsem shromáždil některé z odpovědí, které jsem dostal. Někteří učitelé souhlasili s tím, že jejich odpovědi budou zveřejněny spolu s jejich jmény. Jiní mě požádali, abych zachoval jejich anonymitu, protože jejich škola nebo školský obvod jim zakazuje mluvit s tiskem. Odpovědi byly z důvodu délky a srozumitelnosti upraveny společností 404 Media, ale i tak jsou stále velmi dlouhé. Jsou to koneckonců učitelé.



Robert W. Gehl, Ontario Research Chair of Digital Governance for Social Justice na York University v Torontu



Zjednodušeně řečeno, nástroje AI jsou všudypřítomné. Jsem členem komisí pro akademickou poctivost a počet případů, kdy studenti přiznali, že tyto nástroje používají k podvádění, prudce vzrostl.



Myslím si, že generativní AI je pro výuku studentů vysokých škol neuvěřitelně destruktivní. Žádáme je, aby četli, přemýšleli, psali a diskutovali o myšlenkách. To vše slouží našemu cíli, kterým je vychovat z nich kritické občany. GenAI dokáže simulovat všechny kroky: umí shrnout přečtené texty, vytáhnout klíčové pojmy, napsat návrh textu a dokonce generovat nápady k diskusi. Ale to by bylo jako jít do posilovny a požádat robota, aby za vás zvedal činky.



„Upřímně řečeno, kdybychom všechny nástroje genAI hodili do slunce, byl bych docela spokojený.“



Musíme přehodnotit vysokoškolské vzdělávání, hodnocení, prostě všechno. Myslím, že část problému spočívá v tom, že jsme nebyli důslední v pravidlech pro používání genAI. Někteří profesoři ji zcela zakazují, zatímco jiní se snaží vymezit přijatelné způsoby použití. Problémem je hranice mezi přijatelným a nepřijatelným použitím. Někteří profesoři například říkají, že studenti mohou genAI používat k „generování nápadů“, ale zakazují ji používat k psaní textů. Kde je hranice mezi tím? Kromě toho univerzity uzavírají smlouvy s firmami jako Microsoft, Adobe a Google na digitální služby a tyto firmy neustále prosazují své AI nástroje. Student tak může od profesora slyšet „nepoužívejte generativní AI“, ale pak se přihlásí do univerzitní sady Microsoft, která mu navrhne použití Copilotu k shrnutí četby nebo pomoci s psaním. Je to nekonzistentní a matoucí.



Pracuji na způsobech, jak zvýšit množství diskusí ve třídě. To je ale složité, protože diskuse ve třídě se těžko hodnotí – mnohem snazší je opravovat digitální soubory. Další možností by bylo psát ve třídě ručně eseje, ale to se mi od studentů těžko vyžaduje. Já sám už téměř nepíšu rukou, tak proč bych to měl vyžadovat od nich?



Při psaní tohoto textu se mi zvedá žaludek, protože jsem strávil 20 let vývojem pedagogiky, která spočívá v zápasení s velkými myšlenkami prostřednictvím psaní a diskuse, a celý tento projekt byl zničen komerčními společnostmi, které vybudovaly své systémy na ukradené práci. Je to demoralizující.



Moje práce je teď mnohem, mnohem těžší. Ve svých hodinách genAI nepovoluji. Vzhledem k tomu, že genAI umí vytvářet texty, které znějí věrohodně, je mi tento zákaz velmi nepříjemný. Pokud bych ho chtěl dodržovat, musel bych strávit hodiny detektivní prací (protože neexistuje spolehlivý způsob, jak použití genAI odhalit), volat studenty do své kanceláře, konfrontovat je, vyplňovat papíry a účastnit se mnoha disciplinárních řízení. Všechna tato práce je věnována odhalování podvádějících studentů, takže máme méně času na pomoc těm poctivým, kteří se chtějí učit a rozvíjet. A stejně bych odhalila jen malé procento případů.



Osobně jsem AI do své výuky ještě nezahrnula. Nicméně mi to přidalo trochu stresu k mé pracovní zátěži jako učitelky angličtiny. Jak mám při tvorbě pravidel zachovat etiku? Jak mám začít učit studenty, jak AI používat eticky? Jak ji mám sama používat eticky, když vezmu v úvahu důsledky energie, kterou zjevně spotřebovává? Chápu, že se s jejím používáním musím smířit, abych v této chvíli mohla ve své profesi zůstat duševně zdravá.

Ben Prytherch, profesor statistiky



LLM se používá hojně, ale nemyslím si, že je všudypřítomné. I když nikdy nemůžu s jistotou vědět, zda někdo použil AI, je docela snadné poznat, kdy ji nepoužil, pokud není natolik prohnaný, že záměrně přidává gramatické a pravopisné chyby nebo nevhodné formulace. Je spousta studentů, kteří ji nepoužívají, a spousta těch, kteří ji používají.



LLM změnily způsob, jakým zadávám úkoly, ale nepřizpůsobil jsem se tak rychle, jak bych chtěl, a vím, že někteří studenti jsou schopni podvádět. Nejviditelnější změnou je, že jsem přešel na psaní úkolů, které jsou striktně založeny na psaní, přímo ve třídě. Nyní se eseje píší ve třídě a jsou považovány za pololetní zkoušky. Moje testy jsou také v hodině. To vyžaduje více práce s opravováním, ale jsem rád, že jsem to udělal, a trochu se stydím, že mě k tomu donutil ChatGPT, což nyní považuji za pozitivní změnu. Důvody, proč to považuji za pozitivní:





Mám mnohem větší motivaci psát studentům podrobnou osobní zpětnou vazbu, když vím s jistotou, že reaguji na něco, co sami napsali.





Nespím kvůli tomu a mám existenciální strach o svou profesi, ale je tak důležité se tím zabývat!!!





Zdroj v angličtině ZDE

0

274

Ukázalo se, že většina z nich umí psát. Navzdory všem řečem o tom, že děti už neumí psát, já to tak nevidím. Je to samozřejmě zcela subjektivní názor. Ale kvalita toho, co studenti píší ve třídě, mě příjemně překvapila.Přechod na psaní ve třídě mě přiměl uvažovat o zavedení ústních zkoušek, což jsem nikdy nedělal. Byl by to velký krok, ale pravděpodobně pozitivní a humanizující.Je tu také problém akademické integrity a spravedlnosti. Nechci, aby studenti, kteří nepoužívají LLM, byli znevýhodněni. A nechci dávat dobré známky studentům, kteří v podstatě nic nedělají. Používání LLM je těžké kontrolovat.A konečně, nemám trpělivost s tvrzením, že „AI je budoucnost, takže ji musíte začlenit do výuky“, i když to neříkají lidé z technologického odvětví, kteří mají vlastní zájmy. Nikdo neví, co „budoucnost“ přinese, a i kdyby bylo dobré naučit studenty, jak AI začlenit do toho či onoho, podle jakých kritérií jsme my učitelé kvalifikovaní?Kate ConroyUčím angličtinu, AP jazyk a sloh a žurnalistiku na veřejné střední škole v západní Filadelfii. Na začátku tohoto školního roku jsem byla zděšena, když jsem zjistila, že musím absolvovat online školení, které podporuje používání AI pro učitele a studenty. Vím o učitelích na mé škole, kteří používají AI k psaní svých plánů hodin a k hodnocení práce studentů. Znám také mnoho učitelů, kteří buď nedokážou rozpoznat, kdy žák použil AI k napsání eseje, nebo jim to natolik nevadí, že se s dětmi, které to dělají, nehádají. Přibližně v tomto období loňského roku jsem začala upravovat všechny své rubriky pro hodnocení seminárních prací a přidala jsem do nich větu, že všechny seminárky musí obsahovat důkazy o psaní a úpravách v historii Google Docs a že seminárky, které se v historii objeví najednou, nebudou hodnoceny.Z principu odmítám používat AI, s výjimkou jedné situace v loňském roce, kdy jsem ji chtěl vyzkoušet, abych zjistil, co umí a co neumí, a mohl tak strukturovat své zadání tak, aby ji zmařil. Zjistil jsem, že alespoň v loňském roce ChatGPT v otázkách literární analýzy vymýšlí citáty, které znějí, jako by se hodily k tématu knihy, ale nedokáže správně uvést čísla stránek. Naštěstí učím stejné knihy už mnoho let po sobě a dokážu okamžitě rozpoznat nesprávnou citaci a nesprávné číslo stránky. Je trochu uspokojující vrátit studentovi jeho esej a říct: „Tuto citaci v knize nemohu najít, najdeš mi ji?“ Mezitím vím naprosto jistě, že to nedokáže.Učím 18leté studenty, jejichž čtenářská úroveň se pohybuje od předškolní až po vysokoškolskou, ale většina z nich je v dolní polovině tohoto rozmezí. Jsem zdrcen tím, co s nimi udělala umělá inteligence a sociální média. Moje děti už nemyslí. Nemají žádné zájmy. Když se jich zeptám, co je zajímá, mnoho z nich mi nedokáže nic říct. I ti nejchytřejší trvají na tom, že ChatGPT je dobrý, „když se používá správně“. Ptám se jich: „A jak se používá správně?“ Neumí na to odpovědět. Nemají vlastní názory. Jen papouškují to, co slyšeli na TikToku. Snaží se mi ukázat „informace“, které jim dal ChatGPT. Ptám se jich: „Jak víte, že je to pravda?“ Přiblíží ke mně telefon, aby zdůraznili, co říkají, a zvolají: „Podívej, je to tady!“ Nechápou, na co se jich ptám. Je mi jich líto a upřímně řečeno, je pro mě těžké pokračovat v učení. Kdybych měla odejít, bylo by to kvůli tomu, jak technologie brzdí děti a jak je kvůli tomu těžké se k nim dostat.Je mi teprve 30 let. Do důchodu mám ještě dlouhou cestu. Ale je tak těžké žádat děti, aby se učily, četly a psaly, když tolik dospělých už nedělá to, co je třeba, aby se opravdu učily, četly a psaly. A já to chápu. Ta práce se najednou stala tak náročnou. Není to vůči nám opravdu fér. Ale pokud to nejsme ochotni dělat, neměli bychom být ve třídě.Jeffrey FisherNejdůležitější pro nás je výuka psaní samotného, obsah je vedlejší. A jediný způsob, jak si být jistý, že se studenti něco naučí o psaní, je nechat je psát ve třídě. Ale co pak s delšími texty, jako jsou například výzkumné práce, nebo dokonce jen analytické/exegetické práce, které spojují více primárních zdrojů a interpretují je společně? Začal jsem sledovat hlasy svých studentů v jejich písemných pracích ve třídě a snažil se věnovat pozornost rozdílům mezi tímto hlasem a hlasem v jejich písemných pracích mimo třídu, ale když mám 100 až 130 nebo 140 studentů (včetně plně online asynchronní třídy), není to zrovna spolehlivé. A u online asynchronní třídy je to prostě nemožné, protože není možné používat staromódní, low-tech psaní ve třídě.„Stále více přemýšlím o tom, kolik času téměř jistě trávím známkováním a psaním zpětné vazby k pracím, které ani nebyly napsány studenty. To mi připadá jako nesmysl.“Možná znáte článek Davida Graebera, který se stal knihou, o nesmyslných zaměstnáních. Toto je nedávný článek, který se zabývá konkrétně nesmyslnými zaměstnáními v akademické sféře. Není překvapením, že lidé, kteří považují svou práci za nesmyslnou, jsou většinou administrativní pracovníci. Lidé, kteří svou práci v drtivé většině za nesmyslnou nepovažují, jsou akademičtí pracovníci.Ale právě to podle mě AI obecně a LLM konkrétně mění. Situace, které popisuji výše, jsou přesně ty věci, které mění to, co je pro nás jako učitele tak smysluplné, v nesmysl. Čím více si myslíme, že je nedokážeme skutečně naučit, tím méně má naše práce smysl.Stále více přemýšlím o tom, kolik času téměř jistě trávím známkováním a psaním zpětné vazby k pracím, které ani nebyly napsány studenty. To mi rozhodně připadá jako nesmysl. Procházím rutinou výuky. Vkládám do toho spoustu času a emocionálního úsilí, stejně jako intelektuálního úsilí, a všechno to mizí v prázdnotě.Postgraduální pedagogV loňském roce jsem vedl kurz v rámci doktorského programu zaměřeného na odpovědný vývoj a používání umělé inteligence. Nechci se příliš rozepisovat, ale cílem kurzu bylo, aby studenti kriticky přemýšleli o negativních dopadech umělé inteligence na lidi, kteří jsou již nyní marginalizovaní a diskriminovaní.Když přišly závěrečné projekty, můj spolulektor a já jsme byli, mírně řečeno, zklamáni. Když jsem se do projektů pustil, zjistil jsem, že studenti použili AI neuvěřitelně nezodpovědným způsobem – povrchní, zavádějící a nepřesná analýza dat, zbytečné a nesmyslné vizualizace. Největším překvapením však byly dva projekty, ve kterých studenti odevzdali „podcast“. Zřejmě dali svou práci (která již obsahovala extrémně chybnou analýzu dat založenou na AI) do generativního AI nástroje a požádali ho, aby vytvořil audio podcast. Výsledky byly předvídatelně hrozné. Podcast byl plný náhodných nesmyslných zvuků v bizarních momentech, „ženská“ postava byla neuvěřitelně hloupá a prázdná (zněla jako „manická víla snů“ z těch hrozných filmů) a „analýza“ v podcastu ještě zhoršila problémy, které už byly v práci, takže byl ještě horší než samotná práce.Stručně řečeno, není nijak překvapivé, jak špatně AI v tomto případě fungovala – ale tito studenti byli v *doktorandském* programu zaměřeném na *odpovědnou AI*. Za celou svou kariéru učitele si nevzpomínám na více zjevně nezodpovědnou práci studentů.Nathan Schmidt, vysokoškolský lektor, šéfredaktor Gamers With GlassesKdyž se ChatGPT poprvé objevil, upřímně jsem si nemyslel, že jde o něco velkého. Viděl jsem nějaké plagiáty, které bylo snadné odhalit. Jeho styl byl strojený a nejasný a vyhýbal se jakýmkoli konkrétním kritickým soudům, jako by mluvil jménem nějakého kultu nejednoznačnosti. Studenti opravdu nechápali, co dělá a jak ho používat, a když se občas objevilo podvádění, bylo to obvykle jen znamení, že student potřebuje nějakou extra pomoc, o kterou se kvůli vyčerpání nebo studu nechtěl požádat, takže jsme si o tom promluvili a šli dál.Myslím si, že je odpovědností akademických pracovníků zachovávat otevřený přístup k novým technologiím a reagovat na ně na základě důkazů, vedeni intelektuální zvědavostí. ChatGPT mě skutečně zajímal a několikrát jsem si s ním sám pohrál, dokonce jsem ho použil na projektoru ve třídě, abych studentům pomohl přemýšlet o limitech a možnostech takové technologie. Měl jsem pár semestrů, kdy jsem si říkal: „Prostě to uděláme na rovinu.“ Vypůjčil jsem si nápad od jednoho z mých kolegů a dal jsem studentům pokyny, jak mají ve svých pracích uvádět použití ChatGPT nebo jiných prediktivních textových modelů, a také jsem jasně uvedl, že očekávám, že uvedou, kde je použili, a co je ještě důležitější, proč je považují za užitečný nástroj. Myslel jsem si, že to vyvolá užitečnou kritickou diskusi. Absolvoval jsem také kurz pro lektory pořádaný mojí univerzitou, který podporoval podobnou zvědavost a vyzýval lektory, aby prediktivní text vnímali jako nástroj, který má jak problematické, tak prospěšné využití.„ChatGPT není samostatný, jedinečný problém. Je to symptom totalizujícího kulturního paradigmatu, v němž se pasivní konzumace a opakování obsahu stávají status quo.“Tento přístup se však brzy stal frustrujícím, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, i přes stránky s poděkováním jsem začal dostávat hybridní eseje, které zněly, jako by byly z poloviny napsány studenty a z poloviny roboty, což z každého hodnocení udělalo miniaturní Turingův test. Nevěděl jsem, kdy studenty pochválit, protože jsem nechtěl psát zpětnou vazbu typu „Líbí se mi, jak promyšleně jsi to formuloval“, jen abych dal razítko schválení předvídatelnému textu. Co kdyby většina věcí, na které jsem reagoval pozitivně, byla ve skutečnosti generována ChatGPT? Jak by se studenti cítili ohledně svých osobních písemných schopností? Jakou lekci by to implicitně posílilo o tom, jak tento nástroj používat? Dalším problémem bylo, že studenti nebyli vůbec připraveni kriticky uvažovat o používání tohoto nástroje. Navzdory mým jasným pokynům a nastavení očekávání většina studentů využila stránky s poděkováním k co nejvágnějším prohlášením, jako „ChatGPT jsem použil pro nápady“ nebo „ChatGPT opravil gramatiku“ (komentáře jako tyto také vždy zaměňovaly gramatiku se slovní zásobou a tónem). Myslím, že zde hrála silnou roli selekční zaujatost, protože studenti, kteří necítili potřebu ChatGPT používat, byli také ti, kteří by byli nejlépe připraveni formulovat důvody pro jeho použití s mírou konkrétnosti, kterou jsem požadoval.To nás přivádí k minulému semestru, kdy jsem řekl: „Dobře, pokud musíte použít ChatGPT, můžete ho použít pro brainstorming a vytváření osnov, ale pokud odevzdáte práci, která obsahuje text generovaný prediktivně, vrátím vám ji.“ Tentokrát to šlo o něco lépe. U většiny studentů začaly texty opět znít lidsky, ale domnívám se, že to spíše souvisí s tím, že studenti si své eseje pravděpodobně od začátku nesestavují v osnově, a ne s tím, že by nástroj používali v souladu s mými pokyny.ChatGPT není samostatný, jedinečný problém. Je to symptom totalizujícího kulturního paradigmatu, v němž se pasivní konzumace a opakování obsahu stávají normou. Je to symptom světa TikToku, Instagramu a zdokonalování algoritmů, ve kterém jsou někteří lidé profesionálně považováni za „tvůrce obsahu“ a všichni ostatní jsou odsouzeni do role kreativně ochuzených „spotřebitelů obsahu“. A pokud tento paradigmat zvítězí, jak se zdá, že se stane, bude v relativně krátké době zničeno prakticky vše, co bylo na lidské kultuře smysluplné. To je tedy dlouhý příběh o tom, jak jsem ve svém kurzu přijal politiku absolutní nulové tolerance vůči jakémukoli použití ChatGPT nebo podobných nástrojů, a jak jsem se propracoval od postupného přijímání až k úplnému konzervativnímu, ludditskému odmítnutí.John DowdPracuji ve vysokoškolském vzdělávání a LLM zcela zničily to, čeho se snažím dosáhnout ve své výuce (působím v oblasti humanitních a společenských věd).Vzhledem k širokému používání LLM mezi vysokoškolskými studenty nyní čelím neustálému a zdánlivě neřešitelnému napětí, jak hodnotit práci studentů. Často dokážu rozpoznat, kdy studenti tuto technologii použili, protože mám k dispozici tisíce vzorků studentských prací a porovnávám je s jednou nebo více nástroji na detekci použití AI. Vím, že tyto detekční nástroje nejsou spolehlivé, ale v závislosti na úrovni spolehlivosti, kterou poskytují, mohou pomoci s potvrzením. To vytváří atmosféru nedůvěry, která je destruktivní pro vztah mezi vyučujícím a studentem.„LLM zcela zničily to, čeho se snažím dosáhnout ve své výuce.“Snažím se studenty oslovit a vysvětlit jim, že tím, že přenášejí práci na tyto technologie, se rychle stávají nahraditelnými. Studenti (a myslím, že i mnoho akademických pracovníků) se považují za lidi s „velkými nápady“. Dnes je každý člověk s „velkými nápady“, nebo si to alespoň myslí. „To jsou všechno moje nápady,“ říkají lidé, „já jen používám technologii, abych ušetřil čas, rychleji je uspořádal, přeskakoval mezi nimi“ atd. Myslím, že to je přijatelnější pro lidi, kteří již odvedli práci a mají zkušenosti s formulováním a porozuměním myšlenkám. Lidé, kteří se však stále učí myslet nebo řešit problémy sofistikovanějším/kreativnějším způsobem, budou špatnými hodnotiteli informací a méně pravděpodobně vytvoří jejich relevantní a důvěryhodné verze.Nechci být příliš dramatický, ale AI mi negativně zkomplikovala pracovní život. Rozhodl jsem se, že se ji pokusím pochopit, ale nebudu ji používat pro svou práci. Příliš se obávám, že mě svede její pohodlnost a věrohodnost (i když vím, že má sklon vymýšlet si nesmysly). Studenti používají tuto technologii tak, jak bychom očekávali, k dokončení práce, k testům, k hledání informací (což je děsivé) atd. Některé z těchto použití porušují pravidla kurzu, jiné jsou používány se souhlasem lektora. Jsem si jistý, že studenti ji používají i způsoby, které si v tuto chvíli ani nedokážu představit.Omlouvám se za ten výlev, ale jsem prostě tak zaujatý a rozčilený nezodpovědným způsobem, jakým nám technici všechno hodili na krk bez jakéhokoli zájmu, souhlasu nebo spolupráce.Učitel španělštiny na střední škole, OklahomaJsem učitel španělštiny na střední škole v Oklahomě a děti mě šokovaly tím, jak se snaží používat AI pro úkoly, které jim zadávám. V několika případech jsem je přistihl, protože neumí číst to, co mi odevzdávají, a tak nevědí, že mají smazat větu, která zní něco jako „Tento souhrn splňuje požadavky zadání, doufám, že vám bude užitečný!“„I moji nejchytřejší studenti často neznají anglické slovo, které je přímým překladem španělského slova, které se mají učit.“Někteří z mých studentů otevřeně mluví o tom, že AI používají pro všechny své úkoly, a já souhlasím s těmi, kteří říkají, že tato technologie – spolu s mezerami ve vzdělání způsobenými dlouhodobými dopady COVIDu – nás dostala do bodu, kdy je mnoho mladých lidí z generace Z a generace Alfa funkčně negramotných. Šokovala mě jejich nedostatečná slovní zásoba a schopnost porozumět textu, a to i v angličtině. Při výuce příbuzných slov dokonce i moji nejbystřejší studenti často neznají anglické slovo, které je přímým překladem španělského slova, které se mají naučit. Pokusy zjistit, zda a jak student použil AI k podvádění, mi letos zabraly nespočet hodin, a to i v mé třídě, kde je relativně málo příležitostí k jejímu použití, protože většinu práce dělám na papíře (a oni mě za to nenávidí!).Mnoho učitelů muselo zavrhnout celé metody hodnocení, aby vytvořili úkoly, které nelze podvádět, což alespoň pro mě vždy znamená obrovské množství práce.