Generální tajemník NATO uvedl, že Rusko vyrábí šestnáctkrát více munice než všechny země aliance dohromady

6. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

Rusko vyrobí výrazně více munice ročně než všechny země NATO dohromady, řekl Mark Rutte, generální tajemník aliance. Rozdíl je podle něj šestnáctinásobný. "Rusko rychle obnovuje své vojenské schopnosti a za tři měsíce vyrobilo čtyřikrát více munice než všechny země NATO za rok," řekl Rutte před setkáním ministrů obrany v Bruselu 5. června. Rusko vyrobí výrazně více munice ročně než všechny země NATO dohromady, řekl Mark Rutte, generální tajemník aliance. Rozdíl je podle něj šestnáctinásobný. "Rusko rychle obnovuje své vojenské schopnosti a za tři měsíce vyrobilo čtyřikrát více munice než všechny země NATO za rok," řekl Rutte před setkáním ministrů obrany v Bruselu 5. června.

Upozornil na skutečnost, že ruská ekonomika je pětadvacetkrát menší než ekonomika aliančních států, ale současné tempo vojenského posilování umožní Kremlu zaútočit na NATO během tří až pěti let. "Takže opravdu musíme zvýšit naše výdaje na obranu, včetně velení a řízení, systémů protivzdušné obrany dlouhého dosahu, abychom se udrželi v bezpečí," řekl Rutte. Upřesnil, že spojenci by měli na tyto účely vynaložit 5 % HDP namísto současných 2 %. Tento požadavek již dříve předložil americký prezident Donald Trump a bude to klíčová otázka, o které budou ministři obrany diskutovat ve čtvrtek. "Putin by měl vědět, že pokud se pokusí zaútočit na pobaltské státy nebo NATO, naše reakce bude zdrcující," zdůraznil Rutte.

Toto prohlášení přišlo uprostřed amerického požadavku, aby spojenci prokázali "přesvědčivý" pokrok při plnění závazků vyčlenit 5 % HDP na obranu. Trump očekává, že země okamžitě začnou zvyšovat vojenské výdaje a "robustní meziroční růst", řekl americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Zdůraznil, že Spojené státy jsou alianci oddány, ale chtějí, aby Evropané "převzali vedoucí roli" při zajišťování své bezpečnosti.

Podle západních představitelů Rusko v roce 2024 vyrobilo 2-2,3 milionu granátů. Dalších 6 milionů dodala Severní Korea převedla během celé války, vypočítalo výzkumné centrum Open Source Center (OSC).

Zdroj v ruštině: ZDE

0