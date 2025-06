Carole Cadwalladr o brutálním nebezpečí hrozícím nám od amerických technologických firem

9. 6. 2025

čas čtení 15 minut

Velmi záslužně interviewoval americký televizní satirik Jon Stewart britskou investigativní novinářku Carole Cadwalladr, která systematicky varuje před vážným nebezpečím od amerických digitálních firem, které se nyní spikly s autoritářskou vládou Donalda Trumpa. Pořad jen na You Tube zhlédl asi milion diváků:





Český překlad:

Jon Stewart: Rád bych vás představil našim divákům, kteří možná neznají vaši práci. Carol byla jednou z prvních novinářek, které odhalily kauzu kolem společnosti Cambridge Analytica. To bylo před mnoha lety. Můžete nám trochu přiblížit, co se stalo, když jste odhalila, o co jde, a co se vám pak stalo?





Carole Cadwalladr: V podstatě Facebook opakovaně lhal. Tvrdil, že naše data nemá. To je absurdní. A víte, co se pak stalo? Ukázalo se, že společnost Cambridge Analytica ta data měla, a to data 87 milionů lidí, která získala bez jejich souhlasu. Ano, my jsme tuto kauzu odhalili a ukázalo se, že šlo o hrubé porušení zákona. Facebook dostal rekordní pokutu 5 miliard dolarů od Federální obchodní komise (FTC), 100 milionů od Komise pro cenné papíry (SEC) a stovky tisíc liber v dalších zemích po celém světě. A hádejte, co se stalo? Nikdo nebyl nikdy hnán k odpovědnosti, takže Mark Zuckerberg vyvázl bez trestu. Nic se ve skutečnosti nezměnilo. Žádné zákony, nic.





Jon Stewart: Vlastně se nic nezměnilo. Jediný, kdo za to všechno zaplatil, jste byla vy.





Carole Cadwalladr: No, to je to, co říkám v celé této věci. Zjistili jsme, že došlo k hrubému porušení zákona na všech úrovních ze strany Facebooku, Cambridge Analytica, kampaně za odchod z EU v Británii, volební kampaně Donalda Trumpa, a ano, před soud se dostal jen jeden člověk, a to já.





Jon Stewart: Byla jste souzena za to, že jste odhalila tuto pravdu, a oni se vás opravdu pokusili zničit.









Jon Stewart: Celý ten termín „brexitér“ zní jako z Disneyho filmu. Nesnáším to. Ano, jsem brexitér. Vy jste brexitér.









Jon Stewart: Cože? Děláte si srandu? Jsem v Americe. Nás nezajímá, co se děje v Evropě.





Má ten příběh s firmou Cambridge Analytica, která odčerpávala data z Facebooku,ve zbraně proměňovala to, co by mohlo lidi rozčílit a snažila se ovlivnit volby, nějakou souvislost s dneškem?





Carole Cadwalladr: V mnoha ohledech to, co teď vidíme, je splnění snu o velkých datech, o tom, co se může stát, když vezmete data milionů lidí, obrovské množství dat, protože to je to, co udělali, co udělala Cambridge Analytica. Kromě toho, že získali přístup ke všem osobním údajům těchto lidí, ke všem příspěvkům, které kdy zveřejnili na Facebooku. Každý příspěvek, který kdy lajkovali, dokonce i jejich soukromé zprávy, to vše kombinovali s obrovským množstvím komerčně dostupných dat. A pak to spojili dohromady a vytvořili algoritmy, které pak použili k cílení na lidi, jako zbraň proti nim, aby jim posílali reklamy na Facebooku, které je měly určitým způsobem provokovat. A to je, myslím, v mnoha ohledech to, co nyní vidíme jako strategii. Ale snem bylo vytvořit motor pro sledování velkých dat. Ve kterém by věděli všechno o každém a věděli by, jak vás provokovat, jak oslovit každého jednotlivce a jak nás manipulovat.









Carole Cadwalladr: Myslím si, že to, co se nyní děje v Americe, je absolutně budování technologického autoritářského sledovacího státu. Můžeme to vidět v reálném čase. Jde o obrovské množství dat o každém jednotlivém člověku v Americe, které mohou být a budou použity nejasným a neodpovědným způsobem, a to je děsivé.





Jon Stewart: Ale na druhou stranu, když o tom slyšíte od Palantiru, je otázka, zda popisujete něco obecného, nebo zda popisujete přesně to, jak Palantir získává všechna naše data? Myslím tím, že to tak oznámili?





Carole Cadwalladr: Jsou to ti bezpečnostně neprověření agenti Elona Muska, kteří vstupují do všech vládních úřadů a získávají přístup k databázím těchto jednotlivých úřadů. A teď se děje to, že tato společnost Palantir, kterou vlastní Peter Thiel, velmi zajímavý muž, vnímátei to adjektivum, které jsem tu použila?









Carole Cadwalladr: Přemýšlela jsem, jaké adjektivum použít. Nakonec jsem se rozhodla pro "zajímavý". Tato společnost, kterou vlastní Peter Thiel, nyní shromažďuje různé druhy dat. Ukládá je do jedné obrovské databáze, kde je slučuje, a nyní na tuto databázi aplikuje umělou inteligenci.









Carole Cadwalladr: Myslím, že to může být použito mnoha různými způsoby a myslím, že je to pro lidi těžké pochopit. Ale je to systém kontroly. To dělají jiné autoritářské země.





Jon Stewart: A neexistuje žádná regulace.





Carole Cadwalladr: Mimochodem, neexistuje žádná regulace. Když jsme v roce 2018 odhalili tento skandál, jednou z klíčových věcí bylo, že v USA neexistují žádné zákony na ochranu soukromí, nic, co by chránilo vaše data. Nemáte zde žádná práva, kromě Kalifornie, kde nyní projednávají návrh zákona. Měli jste tedy spoustu času něco s tím udělat, ale neudělali jste to.









Carole Cadwalladr: Půjdu ještě dál: v tom "velkém, krásném návrhu zákona" je část, která říká, že v příštích 10 letech není povoleno přijímat žádné zákony ani předpisy týkající se umělé inteligence v jakékoli podobě. Zakazuje to zákon Kongresu. Pokud to projde. Co to znamená? Že budou mít 10 let náskok na cokoli, co s tím chtějí dělat? Je to technokratický sen. To je to, co tito techno-bratři chtějí. Chtějí si prostě postavit své krásné AI a dělat si, co chtějí a jak chtějí. Aby se mohli dostat na Mars a kolonizovat ho. Skvělé, slavné cíle.





Jon Stewart: Ale jak se to slučuje s jejich takzvanými libertariánskými principy? Je to nesmysl. Pokud existuje centralizovaná kontrola dat řízená neprůhledným algoritmem, kterému nerozumí nikdo kromě nich, a když chtějí provést změny, bez ohledu na to, o co jste požádali, bude to jako: „Víte, že v Jižní Africe zabíjejí bílé farmáře?“





Carole Cadwalladr: Mohou si dělat, co chtějí, a my máme prostě věřit, že je to v našem nejlepším zájmu. Je to doslova opak libertarianismu, ale tak to vždycky bývá. Musíte prostě dělat, co vám řeknou. Musíte si uvědomit, že je to přesně opak. Takže představa, že je to libertariánství, je to státem řízený aparát, který sleduje a kontroluje každého občana. V Americe lidem odepřou přístup ke službám, budou o nich dělat závěry, o komkoli v zemi, označovat je třeba za domácí teroristy na základě toho, co vyhodí různé databáze. To je autoritářství, je to autoritářské a je to také cesta k fašismu.





Jon Stewart: Je tu ještě jedna věc, která mě na tom opravdu štve. Vše, co děláme Číně, cla a všechno ostatní, je proto, že nehrají fér, kradou naše duševní vlastnictví, kradou naši umělou inteligenci, vysávají vše, co je naše, nejen naši práci, ale i naše duše, jako by vysávali vše, co jsme, a používali to, jak se jim zlíbí. A jaká je naše reakce?





Carole Cadwalladr: Je to založeno na zcela nelegálním chování. Existují autorská práva, jsou zákony o vlastnictví. Nejdete přece do domu někoho jiného, nevezmete mu nábytek a stereo a neprodáte to na eBay a nebudete přece tvrdit, že to všechno patří vám, a nevezmete si zisk. To je přesně to, co dělají, a to je model Silicon Valley, a přesně to se nyní přenáší do vlády, kde nejprve porušíte zákon, uvidíte, jestli vám to projde, a většinou vám to projde.









Carole Cadwalladr: Jde o to, že v Evropě jsou tato nebezpečí mnohem novější, jsou mnohem přítomnější, jediná země na světě, která tomu opravdu rozumí, je Německo, a byla první, nejdřív to tam byli nacisté a pak komunisté. A oba tyto systémy používaly technologii k ovládání a sledování lidí.





Jon Stewart: Jak je to možné? Je to Stasi nebo KGB? Nebo CIA? Podívejte se, tato země je plná příkladů vládních aktivit. MK Ultra a sledování Martina Luthera Kinga, Johna F. Kennedyho a Roberta Kennedyho FBI. S takovými policejními aktivitami nejsme neobeznámeni. Je toale dnes něco jiného? Je to jen méně transparentní? Je to efektivnější? Vidíme něco opravdu jiného, než jsme viděli dosud?





Carole Cadwalladr: Vidíme něco opravdu jiného. Je to opravdu velmi systematické. To, co se děje, je, že my všichni vysíláme stovky tisíc dat denně, týdně, která jsou někde shromažďována. A teď se objevila myšlenka, že tyto údaje mohou být shromážděny a sloučeny do nějaké obrovské databáze, která vás bude profilovat, soudit, dělat o vás předpoklady a předpovídat vaše chování, ale protože teď na to vrstvíme generativní AI, Chatbot.





Jon Stewart: Já to nepoužívám. Dělám si svou vlastní práci. Co tím chcete říct? Že tyhle otázky jsem jen zadal do Chat GTP? Je to prostě jednodušší, Carol.









Jon Stewart: Právě jste trefila hřebík na hlavičku, dokonce i za hranicemi dystopických vizí toho, kam to směřuje. Jde o praktické použití technologie, která je nesmírně omylná. Víte, právě vydali zprávu MAHA, zprávu amerického ministerstva zdravotnictví a zdá se, že obsahuje sedm studií, které neexistují. A nikoho ani nenapadlo to zkontrolovat.









Jon Stewart: Ozve se vám, "zmáčkněte jedničku", a pak už se nikdo neozve.









Jon Stewart: Takže se tím zabýváte už mnoho let a čelíte kvůli tomu velkým osobním dopadům. Přesto v tom pokračujete. Vidíte v tomto kroku něco, co vám dává pocit, že máme schopnost nějak zpomalit nevyhnutelnost?





Carole Cadwalladr: Celá AI je podvod a oni nám namlouvají, že je nevyhnutelné, abychom utratili miliony a miliony dolarů za vývoj lepší AI, protože jinak nás AI zabije a stejně přijde, a je to nevyhnutelné. Není to nevyhnutelné. Je to založeno na nelegálním chování. Napadněte tyto firmy u soudu. Mediální organizace, přestaňte s těmito lidmi uzavírat mizerné dohody.

Máme moc, můžeme se těmto společnostem postavit. Musíme se těmto společnostem postavit. Nepodléhejme předem. Neuzavírejme dohody s Open AI. Snažme se bránit svá práva, hájit svá zákonná práva. To je zákon. Věci, které prostě nemůžete tolerovat, a to je a vždy byla jejich strategie, že to podkopávají a prochází jim to, protože jednají rychle. Uvědomíme si to až příliš pozdě a pak se zdá, že je příliš pozdě se o něco pokusit. Ale my s tím můžeme něco udělat





Dávají naše data těmto firmám. Musíme o tom opravdu přemýšlet. Instagram není váš přítel. Nepublikujte tam fotky svých dětí. Pokud si z toho máme vzít jedno ponaučení, pak to, že tyto firmy jsou nyní ve spojení s vaší vládou, což je – víte. Za pár dní musím překročit americké hranice, takže si dávám pozor na to, co říkám. Ano, situace není dobrá.









Carol, já prostě... Nedokážu vyjádřit, jak moc mě ohromuje vaše práce, že pokračujete v tom, co děláte, že se za to stavíte i přesto, že vás to stojí tolik v životě. Určitě se podívejte na Carolin Substack. Je to návod, jak přežít broligarchii, "How to survive the broligarchy", a její nezisková organizace se jmenuje Citizens. Je to správně?





Carole Cadwalladr: Správně.





Jon Stewart: The Citizens. Carol Cadwalladr.

0

239

Ano. No, šel po mně jeden konkrétní brexitérŘíkal jste, že nejste. Doufám, že ne.Jak se změnil jejich cíl? Z pohledu spotřebitele, když se například bavím se svou ženou o něčem konkrétním a hned na Instagramu se objeví reklama na tu samou věc, řeknete si: „Aha, oni zneužili to, co nás zajímá, aby nás přiměli něco koupit.“ Ale tady jde o úplně jiný scénář, oni to zneužili, aby oslabili demokratické procesy.Pomalu, pomalu, Carol.Jaký je účel umělé inteligence? Je to prohledávání dat, aby vás mohla oslovit s reklamami, nebo je to také proto, aby vám zabránila v přístupu k vládním programům?To nám není podobné. Normálně v těchto věcech jednáme poměrně rychle.Vidíte v EU nějaký rozdíl? Mají pocit, že je to nebezpečné, a jednají rázněji? Je to něco, co v USA vnímáte jako Divoký západ? Kdo na to dohlíží a můžeme si pořídit vlastní AI, která bude dohlížet na jejich AI?AI je ale taky dost hloupá. Je stupidní, plete si věci, má halucinace, vymýšlí si reference. A právě tenhle systém bude rozhodovat o tom, jestli dostanete v USA Medicaid, nebo ne.A pak se zkuste dovolat na zákaznický servis některé z těchto technologických společností. Pokud vám někdy hacknuli účet na Facebooku nebo Twitteru, víte, že se nikomu nedovoláte. Teď si představte, že se snažíte získat své dávky nebo služby, na které máte nárok. Počítač vám prostě řekne ne, nemáte tušení, na základě čeho, a jak se proti tomu můžete bránit? To je realita, které budou čelit miliony Američanů.Pokud vás odmítnou, jak říkám, nebudete vědět proč, ale také není jisté, že se to zakládá na přesných informacích. Je to černá skříňka. Bude se to míchat a vyplivne to odpovědi.Chápu. Jediné, co bych mohl namítnout, je, že Instagram je vlastně můj jediný přítel.