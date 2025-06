Ve veřejnoprávní televizi se něco muselo stát!?

6. 6. 2025 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

Ve čtvrtek 5. června 2025 jsem po čase a náhodou pustil na ČT „Máte slovo Michaely Jílkové“ na téma důchody – tady je: MateSlovoDuchody Ve čtvrtek 5. června 2025 jsem po čase a náhodou pustil na ČT „Máte slovo Michaely Jílkové“ na téma důchody – tady je:. Obrovské pozitivní překvapení bylo, jak paní Jílková odvážně a tvrdošíjně trvala na tom, aby se diváci dozvěděli kde a jakou práci najdou lidé v pozdním věku, až budou nemocní, staří a zničení. A to všichni lidé, nejen ti zařazení do kategorií, které vykonávají nejtěžší práci a budou tak mít nějaké „tabulkové“ výhody. KONEČNĚ tu byl veřejně prokázán naprostý diletantismus přístupu k důchodové reformě současných úpravců.

Namísto, aby stát napřed vyřešil, kde budou VŠICHNI celoživotní prací zničení, unavení a nemocní lidé pracovat ve věku 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 let. Aby nějakým způsobem vytvořil či stimuloval tvorbu pracovních míst pro lidi mnohdy téměř práce neschopné, když tedy do práce musí chodit v takto pozdním věku, jen vystřelí číslo odchodu do důchodu a občane, klidně se z toho pomiň.





Na připomínku mladého účastníka diskuse z veřejnosti, že je třeba solidárně přerozdělovat prostředky ve společnosti ve směru od bohatých k chudým a využít je i k financování důchodů nepřišla žádná reakce z „vládní“ strany diskusního fóra... jen (vlastně už očekávatelné) bla - bla - bla.





Ví se, že lidí 55+ jsou statistiky již povětšině zasaženi významnou nemocí, která velmi ovlivní jejich pracovní možnosti. A tak do důchodu budeme chodit až v 67 letech?! Proč třeba nezavedeme „daň z robotů a AI“ i k dofinancování důchodů? A daň z amorálního majetku bohatců? No proto, že si nevládneme vládami, ale nejspíš nám pavučinkami vládnou jejich prostřednictví právě bohatci. Jedna taková kauza až kosmického rozměru se nejspíš právě rozplétá.





Tohle byl opravdu naprosto nečekaný pořad, který nekompromisně zametl s tupostí současných důchodoreformových negramotů. Kéž by to mělo nějaké reálné pokračování! Mě v té života bídě ale potěšilo už to, že veřejná diskuse ve veřejném mainstreamovém médiu konečně začala.





Za konec veřejného TABU veřejný dík paní Jílkové a možná dalším lidem, na které není za strany diváků tolik vidět :-) Pandořina skříňka byla otevřena. Sanaci nákazy může přinést jen silné veřejné mínění, které jakoukoli vládu donutí k normálnímu (tedy synergickému) způsobu uvažování.

0