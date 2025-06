Trump likviduje Hlas Ameriky

5. 6. 2025

„Trumpova administrativa tento týden informovala Kongres o plánu, který by vedl k propuštění téměř všech zbývajících zaměstnanců Voice of America, federálně financované zpravodajské sítě poskytující nezávislé zpravodajství zemím s omezenou svobodou tisku,“ uvádí New York Times. „Počet zaměstnanců Voice of America by se v rámci navrhované restrukturalizace snížil z přibližně 1 400 novinářů a administrativních pracovníků na méně než 20, jak vyplývá z úterního dopisu adresovaného senátorovi Jimu Rischovi, republikánovi z Idaha a předsedovi Senátního výboru pro zahraniční vztahy.

Asi třetina z těchto 1 400 zaměstnanců však již byla propuštěna, protože administrativa rychle přistoupila k rozpuštění mediální organizace, kterou prezident Trump napadl jako „hlas radikální Ameriky“.

Dopis, který prošel rukou New York Times, podepsala Kari Lake, klíčová spojenkyně prezidenta Trumpa a vysoká poradkyně Americké agentury pro globální média, která na Voice of America dohlíží.

Navrhovaná reorganizace je v souladu s příkazy prezidenta Trumpa o snížení počtu federálních zaměstnanců. Prezident a jeho spojenci však také ostře kritizovali zpravodajství této stanice. Obvinili ji, že šíří „protiamerickou“ a stranickou „propagandu“ v zemích s autoritářskými vládami, jako jsou Rusko, Čína a Írán.

V dopise se uvádí, že poslední vlna propouštění povede k „zrušení“ dalších zpravodajských služeb poskytovaných Voice of America, která do března vysílala v 49 jazycích do téměř 100 zemí pro více než 350 milionů posluchačů a čtenářů.

Zaměstnanci a zastánci svobody tisku podali žalobu v reakci na předchozí škrty, které vedly k odstavení organizace, a v dubnu federální soudce nařídil úředníkům obnovit zpravodajské vysílání agentury v souladu s nařízením Kongresu. Lakeová v dopise naznačila, že její agentura bude v souladu s nařízením soudce i zákonem, pokud ponechá v práci malý počet zaměstnanců Voice of America, což je rozhodnutí, které podle ní splňuje „zákonné minimum“ pro personální obsazení.

Podle zákona je výkonná moc povinna zachovat V.O.A. jako „trvale spolehlivý a autoritativní zdroj zpráv“ po celém světě, „komunikující přímo s národy světa“. Neexistuje však minimální počet požadovaných zaměstnanců.

Mluvčí Bílého domu odkázal dotazy týkající se návrhu na Lakeovou, která zdůraznila, že byl schválen kariérními zaměstnanci agentury. Zpochybnila tvrzení, že téměř všichni zaměstnanci budou propuštěni. Ve svém dopise uvádí, že návrh může být ještě změněn.

Jak je uvedeno v dopise, podle tohoto plánu by v rozhlasových a televizních programech Voice of America zůstalo pouze 11 zaměstnanců a po dvou pozicích pro vysílání zaměřené na Írán, Čínu a Afghánistán. Včetně ředitele by to bylo méně než 2 % předchozího počtu zaměstnanců této zpravodajské agentury, na kterou Kongres podle soudních dokumentů vyčlenil pro aktuální fiskální rok přibližně 260 milionů dolarů.

„S takovým počtem zaměstnanců nemůžete produkovat vysílání pro globální publikum 360 milionů lidí,“ uvedla v prohlášení Patsy Widakuswara, reportérka Voice of America, která vede soudní spor proti Lakeové a mediální agentuře. „Vzdáváme se svého hlasu a vlivu ve světě.“

Hlas Ameriky, založený v roce 1942 za účelem boje proti nacistické propagandě, fungoval bez přerušení až do 15. března, den poté, co Trump podepsal výkonný příkaz, který měl za cíl zničit její mateřskou organizaci, Americkou agenturu pro globální média.

V březnu Lakeová, neúspěšná kandidátka na guvernérku a senátorku v Arizoně, která podpořila falešná tvrzení Donalda Trumpa, že vyhrál volby v roce 2020, prohlásila své vlastní pracoviště za „nezachranitelné“. Rovněž tvrdila, že Americká agentura pro globální média a její redakce jsou plné „plýtvání, podvodů a zneužívání“, aniž by poskytla důkazy.

