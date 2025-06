Stalinistická kritéria Floridské univerzity v Trumpově éře

Gainesville je opět v centru amerického kulturního boje, ale už ne v duchu idealismu studentských protestů či vzdělávacích reforem. Zvrácení rozhodnutí o jmenování Santa Ona prezidentem Floridské univerzity není jen administrativní bouře, je to příznak hlubšího obléhání samotné myšlenky univerzity, vedeného nově posílenou krajní pravicí pod druhou administrativou Donalda Trumpa.



Řekněme si otevřeně: Ono není žádný ideologický radikál. Tento japonsko-kanadský akademik je mezinárodně uznávaný vědec a univerzitní lídr, který - stejně jako mnozí z nás - postupně měnil svůj názor na DEI (diverzita, rovnost, začlenění). Z někdejšího zastánce se stal veřejný kritik, upozorňující na ideologickou zkostnatělost, kterou tyto iniciativy často nabraly. Jeho nedávný komentář v Inside Higher Ed zněl jako výpověď člověka, který se snaží balancovat mezi intelektuální poctivostí a politickým přežitím: „Postupem času jsem viděl, jak se DEI stalo něčím jiným, více o ideologii, rozdělení a byrokracii než o úspěchu studentů.“



Tato distanc - snaha patrně předejít politickému tlaku - nestačila. V poměru 10 ku 6 hlasovala floridská Rada guvernérů proti jeho jmenování, navzdory jednomyslné podpoře správní rady univerzity. Jeho hlavní hřích? Minulost liberálních názorů, údajně pomalá reakce na propalestinské protesty a především spojení s oním prokletým pojmem: DEI.



Svědčíme hlubokému posunu v tom, jak moc nahlíží na poznání. Univerzita, kdysi považovaná (alespoň teoreticky) za prostor střetu názorů a svobodného bádání, je čím dál častěji posuzována podle své loajality vůči stranické linii. Na Floridě vede tento útok guvernér Ron DeSantis: ruší kanceláře DEI, zakazuje knihy o genderu a rase, a mění univerzitní správní rady na ideologické strážce. Trump, znovu v úřadu, proměňuje tuto politiku v národní normu - ruší studentská víza, zastrašuje demonstranty a nutí univerzity k podřízení se jeho vůli. Co bývalo dříve šifrovaným signálem, je dnes úředním nařízením.



Odmítnutí Santa Ona není nakonec o jednom člověku či o jeho upřímnosti. Je to vzkaz. Varování. I ti, kteří činí pokání a „čistí“ si své záznamy, nebudou ušetřeni, pokud jsou vnímáni jako součást akademické elity. Univerzity jsou přetvářeny podle obrazu podezřívavého, uzavřeného nacionalismu, kde je nesouhlas zradou a vzdělání nástrojem poslušnosti.



Je lákavé tyto boje vnímat jako vnitřní spory mezi dobře placenými úředníky. Byla by to však chyba. Důsledky sahají daleko za Gainesville. Pokud může být jedna z nejlepších veřejných univerzit v zemi takto politicky ovládnuta, jakou naději mají menší instituce? Pokud lídři musí procházet ideologickými testy loajality, co se stane s akademickou svobodou?



Santa Ono, který se měl stát nejlépe placeným univerzitním prezidentem v zemi, se stal symbolem většího rozporu: v dnešní Americe už nemusí stačit odbornost ani umírněnost. Jen ideologická čistota má šanci a její definice se den ode dne zpřísňuje.



A tak znovu myslím na Gainesville. Ne na město samo, ale na ten křehký experiment pluralismu, který se kdysi odehrával na jeho univerzitních trávnících. Antropologie mě naučila, že společnosti nejsou posuzovány jen podle svých hodnot, ale podle toho, jak se mění. Dnes, na Floridě i jinde, se univerzity mění pod tlakem - ne ze zvědavosti, ale z donucení. Kulturní válka se stala politikou. A pro ty z nás, kdo kdysi věřili v univerzitu jako prostor možností, je to okamžik ne nostalgie, ale zúčtování.