Ministr Stanjura věděl, tajné služby asi nevěděly a rizikovost daru je najednou fakt

5. 6. 2025 / Boris Cvek

Na stránkách České televize čteme, co se dělo na Bezpečnostní radě státu: „Na BRS se pak hovořilo o tom, jakými či zda vůbec nějakými informace o rizikovosti toho daru disponovaly bezpečnostní složky.“ Takže rizikovost daru je najednou fakt? Není to věc odborné debaty a vyšetřování, jak tvrdil premiér na své tiskové konferenci? Opravdu už víme, že peníze od drogového dealera jako dar pro stát jsou rizikem? Neměla by na to téma být nějaká odborná konference? To snad ne, to žasnu, to ta osvěta v chápání kryptoměn a moderních technologií postupuje skutečně bleskovou rychlostí.

Ale podívejme se na prohlášení ministra financí. Ministr Stanjura je prý vytočený.

„Když jsem se to dozvěděl, tak jsem Pavlovi řekl své výhrady, které byly zejména v politicko-etické oblasti.“

Čili věděly o tom bezpečnostní složky, když o tom věděl předem ministr financí? Je možné, že je pan ministr neinformoval? Je možné, že pan ministr spoléhal na to, že pokud jde o dar od drogového dealera, že se může spolehnout na kvalitní pracovníky ministerstva spravedlnosti, kteří to mají nějak ošetřené, kteří vědí, co dělají? Ošetřit dar od drogového dealera! Neřekl to koaličním partnerům, neinformoval ministra vnitra? Proč? Ale, jak říká dnes: „Jsem vytočený, protože na ty mé obavy došlo.“ Kdo by to čekal, že?

Ministr financí tedy věděl o něčem, o čem měly vědět tajné služby, ale Bezpečnostní rada státu jednala o tom, zda vůbec něco věděly. A měly to vědět? Vždyť jde jen o „politicko-etickou“ oblast! Důvěra ve stát a jeho instituce v troskách, ideální podpora ruské propagandy a dezinformační kampaně, šéf opozice, směřující k Orbánistánu, může vyprávět veřejnosti o premiérovi jako o hlavě mafie a prorůstání organizovaného zločinu do vlády. A co vláda? Nic. Jo vlastně, ministr financí je vytočený.





Zpráva o zasedání Bezpečnostní rady státu:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vlada-mela-na-programu-okolnosti-bitcoinove-kauzy-361685

Ministr financí je vytočený:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-blazek-me-ve-sve-bohorovnosti-neposlechl-jsem-vytoceny-rika-stanjura-278366

