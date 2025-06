Trumpismus našel domov v Polsku

5. 6. 2025

V napínavém finále hořké kampaně se polarizovaní polští voliči o víkendu rozhodli pro euroskeptického populistického pravicového kandidáta Karola Nawrockého namísto liberálního starosty Varšavy Rafała Trzaskowského. Tyto volby, které vykazovaly velkou podobnost s nedávnými volbami v Rumunsku, přinesly nečekané vítězství Nawrockého, který se stejně jako jeho rumunský protějšek George Simian přidal k programu prezidenta Trumpa MAGA. Na setkání CPAC, které se konalo v Polsku před druhým kolem voleb, byla podpora Nawrockého ze strany americké ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemové oceněna potleskem populistických nacionalistických vůdců z celé Evropy, informuje Molly O´Neal.

Problémy s Evropou a Ukrajinou





Trzaskowski byl kandidátem proevropské a proukrajinské Občanské koalice (KO) premiéra Donalda Tuska a jeho vítězství by odstranilo omezení, která na domácí politiku Tuska uvalilo veto odcházejícího prezidenta Andreje Dudy, který stejně jako Nawrocki pochází z nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS). Tuskova vláda se stala nepopulární částečně proto, že nesplnila sliby, které dala liberálním voličům při svém působivém svržení PiS po osmi letech u moci v roce 2023.

Trzaskowského kampaň odhalila několik skandálů týkajících se Nawrockého dřívějšího zapojení do rvaček mezi rivalskými fotbalovými týmy, jeho kariéry boxera s údajnými kontakty na podsvětí a údajného podvodu na důchodci při prodeji bytu. Žádný z těchto skandálů však jeho příznivce neodradil. Do kampaně vstoupil jako prakticky neznámý člověk, který byl ředitelem Institutu národní paměti a ředitelem muzea druhé světové války v Gdaňsku.

Od svého návratu k moci v roce 2023 Tusk obnovil postavení Polska v Evropské unii a uvolnil finanční prostředky EU, které byly zadrženy kvůli střetu s PiS, která byla u moci v letech 2015 až 2023. Existuje možnost obnovení třenic s prezidentem Nawrockim, který brání Tuskově proevropské politice.

Případné obnovení konfliktu s Bruselem ohledně jmenování soudců v době vlády PiS by mohlo ovlivnit postavení a vliv Polska v EU v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. Od Tuskovy volby se takzvaná Výmarská skupina Francie, Německa a Polska stala jakousi zahraničněpolitickou a bezpečnostní frakcí mezi členskými státy EU a spolu s Velkou Británií stojí v čele snah Evropanů o zachování vojenské podpory Ukrajině, i když USA pod vedením Trumpa tlačí na zahájení jednání o ukončení války.

Nawrocki se během kampaně před druhým kolem voleb zavázal, že bude proti členství Ukrajiny v NATO, a k myšlence přistoupení Ukrajiny k EU se staví velmi rezervovaně, částečně kvůli dopadu na polské zemědělce. Ačkoli není přítelem Ruska, konzervativní historik Nawrocki sdílí s většinou řadových členů PiS určitou nelibost vůči Ukrajině za zacházení s polskou menšinou na západní Ukrajině během druhé světové války. Nawrocki sdílí s dalšími nacionalisticko-populistickými politiky v Evropě odpor k přijímání žadatelů o azyl a migrantů, což je postoj, ke kterému se musel přizpůsobit i Tusk. Na rozdíl od polských liberálů jsou však Nawrockého voliči nespokojeni s povinností podporovat velký počet ukrajinských uprchlíků.

Nawrocki vděčí za své vítězství částečně voličům, kteří podpořili pravicového libertariánsko-nacionalistického kandidáta strany Konfederacja Slavomira Mentzena, který v prvním kole skončil na třetím místě za Trzaskowskim a Nawrockim. Většina Mentzenových voličů podpořila v druhém kole Nawrockiho.

Co nás čeká?





Dokud zůstane Tusk premiérem, je nepravděpodobné, že by Evropská komise přistoupila k otevřenému nepřátelství vůči Polsku, částečně proto, že skutečné výsledky Nawrockého v úřadu teprve uvidíme. Pravomoci polského prezidenta nejsou srovnatelné s pravomocemi dalších dvou nacionalistických populistických lídrů ve střední Evropě, Viktora Orbána a Roberta Fica.

Na rozdíl od Orbána nebo Fica bude Nawrocki podporovat přísnější sankce EU vůči Rusku a zvýšení již tak vysokých výdajů Polska na obranu, aby se země mohla vypořádat s ruskou hrozbou. Stejně jako Tusk však Nawrocki odmítá vyslat polské vojáky v jakékoli funkci do poválečné Ukrajiny. Nawrocki bude pravděpodobně ještě odhodlanější než Duda vetovat zákony, které by zrušily soudní reformy z éry PiS nebo uvolnily omezení potratů.

Je možné, že Nawrocki se pokusí vyvolat legislativní pat, který donutí k předčasným volbám rozdělením většinové koalice vedené Tuskem. Nové volby jsou naplánovány na rok 2027, ale mohly by se konat dříve, pokud by byla vládní koalice rozpuštěna. Nawrocki je mnohem bojovnější a ideologičtější než Duda a lze očekávat, že využije své výhody k tomu, aby PiS co nejdříve vrátil k moci.





Celý článek v angličtině ZDE

















