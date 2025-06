Rusko: "Stále více průmyslových odvětví vykazuje pokles." Vláda žádá centrální banku o podporu ekonomiky

6. 6. 2025

Úřady se stále více obávají, že "řízené ochlazování" ekonomiky, jak to nazval vicepremiér Alexander Novak, se může stát nezvladatelným. Ekonomika po dvou letech rychlého růstu prudce zpomaluje, řekl ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov a uvedl: "Vidíme, že stále více sektorů reálného sektoru vykazuje pokles výstupu. Tempo růstu spotřebitelské poptávky se zpomaluje. Růst příjmů domácností přitom nadále směřuje do úspor, a nikoli na spotřebitelský trh." Úřady se stále více obávají, že "řízené ochlazování" ekonomiky, jak to nazval vicepremiér Alexander Novak, se může stát nezvladatelným. Ekonomika po dvou letech rychlého růstu prudce zpomaluje, řekl ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov a uvedl: "Vidíme, že stále více sektorů reálného sektoru vykazuje pokles výstupu. Tempo růstu spotřebitelské poptávky se zpomaluje. Růst příjmů domácností přitom nadále směřuje do úspor, a nikoli na spotřebitelský trh."

Ministr hospodářství již podruhé během jednoho týdne vysílá signál centrální bance, že je čas snížit klíčovou sazbu, protože inflace "výrazně" zpomaluje. "Zpřísnění měnové politiky a opatření bankovní regulace ovlivňují pokles úvěrů," řekl Rešetnikov. "Poptávka po investičních produktech klesá. Především pro strojírenské výrobky, speciální vybavení, nákladní automobily, lehká užitková vozidla a autobusy."

Podle ministerstva průmyslu a obchodu klesl za pět měsíců prodej nákladních automobilů a autobusů v Rusku o více než polovinu ve srovnání s lednem až květnem 2024, lehkých užitkových vozidel o 17 %. Formálně investice do dlouhodobých aktiv rostou a dokonce se zrychlují, ale to, co se skutečně děje, lze posoudit podle nabídky investičního zboží a v březnu se to odhadovalo na 91 % ve srovnání s loňským rokem, řekl Dmitrij Bělousov z analytického centra CMASF, které má blízko k úřadům. Dodávky domácích strojů a zařízení jsou o 14 % nižší než před rokem. Z toho vyvozuje, že "došlo k prudkému poklesu intenzity investiční aktivity v ekonomice".

CMASF již zaznamenala pokles produkce civilního zboží: Podle jejích odhadů v březnu klesla produkce civilních produktů na minimum od dubna 2023. Problémy jsou nejen s investicemi, ale i s dalšími složkami poptávky, včetně pomalého poklesu spotřeby domácností, poznamenal Bělousov. I když zatím nejsou k dispozici žádná data, předběžné ukazatele signalizují, že pokles se již netýká pouze civilních odvětví, ale celé ekonomiky, přiznává.

Stále více průmyslových odvětví potřebuje podporu. Úřady jsou již nyní nuceny zachraňovat uhelný průmysl, pomáhají restrukturalizovat dluhy vůči největším podnikům v lesním průmyslu. Bělousov si také všiml dopravy a stavebnictví. Vladimir Putin pravidelně dává pokyn k poskytnutí určité podpory tomuto odvětví: Pomoci s půjčkami na dokončení výstavby domů, jejichž uvedení do provozu je naplánováno na rok 2026, rozšířit program rodinných hypoték atd.

Rešetnikov vidí úkol v "kompetentním průchodu obdobím ochlazení" a počítá s včasným uvolněním měnové politiky. Nejedná se o první takovou výzvu ministrů k centrální bance, která v pátek uspořádá zasedání o klíčové sazbě. O týden dříve Rešetnikov upozornil na "rizika podchlazení" ekonomiky a ministr financí Anton Siluanov také vyzval centrální banku, aby sazbu snížila. Téměř všichni představitelé průmyslu vysvětlují problémy vysokými sazbami. Místopředseda vlády Dmitrij Patrušev to připisuje klesajícímu trendu ve výrobě potravin a nápojů, náměstek ministra stavebnictví Nikita Stasišin vidí potíže developerů s prodejem bytů, uváděním projektů do provozu a zahajováním nových, Asociace evropských podniků pokles prodeje automobilů.

Analytici jsou přesvědčeni, že centrální banka brzy začne sazbu snižovat. Diskutují pouze o tom, zda se tak rozhodne učinit 6. června, nebo nejprve signál zmírní a samotnou sazbu sníží na příštím zasedání na konci července.

Zdroj v ruštině: ZDE

