Trump nasadil 2 000 vojáků národní gardy do Los Angeles k potlačení protestů proti deportacím

8. 6. 2025

čas čtení 9 minut



Guvernér Kalifornie označil tento krok za „záměrně provokativní“ a uvedl, že „vyostří napětí“ v souvislosti s tvrdým postupem proti imigrantům



Donald Trump v sobotu povolil nasazení 2 000 vojáků národní gardy do Los Angeles poté, co tvrdý postup amerických deportačních úřadů proti imigrantům vyústil již druhý den v masové protesty a policie v protidemonstračním vybavení použila proti kolemjdoucím slzný plyn.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom v prohlášení na Twitteru uvedl, že federální vláda „se chystá převzít“ kalifornskou národní gardu. Newsom označil mobilizaci za „záměrně provokativní“ a varoval, že „jen eskaluje napětí“.



„Federální vláda přebírá kontrolu nad kalifornskou národní gardou a vysílá 2 000 vojáků do Los Angeles – ne proto, že by tam byl nedostatek policistů, ale protože chtějí divadlo,“ uvedl později. „Nenabízejte jim to.“

Donald Trump v sobotu povolil nasazení 2 000 vojáků národní gardy do Los Angeles poté, co tvrdý postup amerických deportačních úřadů proti imigrantům vyústil již druhý den v masové protesty a policie v protidemonstračním vybavení použila proti kolemjdoucím slzný plyn.Kalifornský guvernér Gavin Newsom v prohlášení na Twitteru uvedl, že federální vláda „se chystá převzít“ kalifornskou národní gardu. Newsom označil mobilizaci za „záměrně provokativní“ a varoval, že „jen eskaluje napětí“.



Trumpův "ministr obrany" Pete Hegseth napsal na Twitteru, že jednotky národní gardy jsou mobilizovány „OKAMŽITĚ“ a pohrozil vysláním „aktivních mariňáků“, pokud nepokoje budou pokračovat.





Napětí začalo v pátek, kdy se demonstranti střetli s příslušníky bezpečnostních složek provádějícími razie na několika místech v centru města. V sobotu americké imigrační úřady rozšířily zásahy do Paramountu, převážně latinskoamerické čtvrti na jihovýchodě Los Angeles, kde se před průmyslovým parkem sešly další protesty.

V sérii štvavých prohlášení Stephen Miller, zástupce šéfa štábu Bílého domu a architekt Trumpovy tvrdé imigrační politiky, označil páteční demonstrace za „povstání proti zákonům a suverenitě Spojených států“ a v sobotu popsal protesty toho dne jako „násilné povstání“.





Zdroj v angličtině ZDE

0

508

Během několikahodinového patu stála pohraniční stráž v protidemonstračním vybavení a plynových maskách na stráži před parkem a použila slzný plyn, když se kolemjdoucí a demonstranti shromáždili na středovém pruhu a přes ulici, někteří posmívali se orgánům a nahrávali událost na smartphony.„Vypadněte z Paramountu. Vidíme vás, jací opravdu jste,“ prohlásila žena přes megafon. „Tady nejste vítáni.“Na jednom z transparentů bylo napsáno: „Žádný člověk není nelegální.“Policisté a demonstranti se většinou drželi v odstupu a házeli slzné granáty sem a tam uprostřed oblaků bílého plynu. Z několika stovek demonstrantů bylo několik zraněno projektily.Podle prokuratury centrálního okresu Kalifornie bylo zatčeno více než tucet lidí a obviněno z bránění imigračním úředníkům.Mluvčí losangeleského šerifa uvedl, že jeho úřad zadržel dvě osoby za napadení policisty, že jeden demonstrant hodil zápalnou láhev a že tři policisté byli lehce zraněni. Šerifův úřad uvedl, že se „zaměřil výhradně na řízení dopravy a kontrolu davu“ a nebyl zapojen do žádných federálních policejních operací.V sobotu večer protesty v Paramountu oproti sobotnímu odpoledni utichly, ale někteří demonstranti a úřady se dostali do napjaté patové situace. Demonstranti se shromáždili také v nedalekém Comptonu, kde podle zpráv několik z nich házelo na policii skleněné láhve a policie použila slzný plyn.Trumpova administrativa na to reagovala agresivně.Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v sobotu večer obvinila demokratické vůdce Kalifornie, že „se zcela zřekli své odpovědnosti chránit své občany“.„Trumpova administrativa má nulovou toleranci vůči kriminálnímu chování a násilí, zejména pokud je toto násilí namířeno proti policistům, kteří se snaží vykonávat svou práci,“ uvedla v prohlášení, v němž oznámila, že Trump v sobotu pozdě večer podepsal memorandum nařizující nasazení národní gardy.Memorandum tvrdí, že demonstrace bránily „výkonu zákonů“ a proto „představují formu vzpoury proti autoritě vlády Spojených států“. Podle memoranda Trump federalizoval jednotky národní gardy státu na základě takzvané pravomoci podle hlavy 10, která je podřizuje federální, nikoli státní kontrole.Newsom uvedl, že taková potřeba neexistuje. V sobotu odpoledne ujistil, že losangeleská policie je k dispozici orgánům a že jeho administrativa je v úzkém kontaktu s představiteli města a okresu. „V současné době neexistují žádné neuspokojené potřeby,“ řekl.Newsom nařídil kalifornské dálniční policii (CHP), aby nasadila další policisty k udržení veřejné bezpečnosti na státních dálnicích a silnicích a k zajištění pořádku.„Federální vláda šíří chaos, aby měla záminku k eskalaci. Tak se nechová žádná civilizovaná země,“ řekl Newsom.V tweetu guvernér označil Hegsethovy hrozby nasadit aktivní mariňáky proti americkým občanům za „pomatené“.Trump na Truth Social urazil Newsoma a starostku Los Angeles Karen Bassovou za jejich přístup k protestům a řekl, že federální vláda „zasáhne a vyřeší problém, VÝTRŽNOSTI A LUPIČE, tak jak se to má vyřešit!!!“ V sobotu ráno jako první oznámil, že vláda mobilizuje národní gardu, Tom Homan, „hraniční car“ Bílého domu.„Dnes v noci povoláme národní gardu a budeme pokračovat v naší práci. Jde o prosazování zákona,“ řekl Homan v rozhovoru pro Fox News.Není to poprvé, co byla národní garda nasazena v Los Angeles. Vojáci byli vysláni také během nepokojů v Los Angeles v roce 1992, ale jejich nasazení bylo tehdy na žádost kalifornského guvernéra a na rozdíl od tentokrát se odehrálo uprostřed rozsáhlých nepokojů.Bassová označila zprávy o občanských nepokojích v oblasti Los Angeles za „hluboce znepokojivé“ a uvedla, že město je v „přímém kontaktu“ s orgány činnými v trestním řízení a úředníky ve Washingtonu.„Každý má právo na pokojný protest, ale řeknu to jasně: násilí a ničení jsou nepřijatelné a ti, kdo za ně nesou odpovědnost, budou hnáni k odpovědnosti,“ napsala v sobotu večer na Twitteru.Starostka Paramountu Peggy Lemonsová řekla několika zpravodajským agenturám, že v jejím městě nedošlo k žádným raziím proti imigrantům a že demonstranti zřejmě reagovali na možné přípravy federálních agentů před budovami ministerstva vnitřní bezpečnosti.„Jsou prostě vystrašení,“ řekla Lemonsová. „A když se věci řeší tak, jak se zdá, že se řeší teď, není překvapivé, že následuje chaos.“V pátek zadrželi agenti ICE desítky lidí při provádění domovních prohlídek na několika místech, včetně skladu oděvů, kde se odehrála napjatá scéna, když se dav snažil zabránit agentům v odjezdu.Zastánci práv imigrantů tvrdí, že lidé byli zadrženi také před obchody Home Depot a prodejnou koblih.Během odpoledních protestů v pátek u federálního detenčního zařízení v centru Los Angeles byl David Huerta, předseda kalifornské pobočky Mezinárodní unie zaměstnanců ve službách, zatčen při policejním zásahu, při kterém byl použit slzný plyn a oslepující granáty.Huerta, který byl zraněn a zadržen, vydal z nemocnice prohlášení pro Los Angeles Times, ve kterém uvedl: „To, co se mi stalo, není o mně. Jde o něco mnohem většího.“„Jde o to, jak jako komunita držíme pohromadě a bráníme se nespravedlnosti, která se děje. S tvrdě pracujícími lidmi, členy našich rodin a naší komunity, je zacházeno jako se zločinci. Všichni společně musíme proti tomuto šílenství protestovat, protože toto není spravedlnost,“ dodal.Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve svém prohlášení uvedlo, že nedávné operace ICE v Los Angeles vedly k zatčení 118 imigrantů.Kalifornští představitelé tyto razie rychle odsoudili. Bassová uvedla, že cílem této akce bylo „zasít strach“ ve druhém největším městě země.„Jsem hluboce rozhořčena tím, co se stalo,“ řekla Bassová. „Tyto taktiky zasévají strach v našich komunitách a narušují základní principy bezpečnosti v našem městě. To nebudeme tolerovat.“Newsom řekl: „Pokračující chaotické razie federálních orgánů v celé Kalifornii, jejichž cílem je splnit arbitrární kvótu zatčení, jsou stejně bezohledné jako kruté. Chaos, který způsobil Donald Trump, narušuje důvěru, rozděluje rodiny a podkopává pracovníky a odvětví, které pohánějí americkou ekonomiku.“Newsom také odsoudil zatčení Huerty a řekl: „David Huerta je respektovaný vůdce, vlastenec a zastánce pracujících lidí. Nikdo by neměl být nikdy zraněn za to, že byl svědkem jednání vlády.“Zástupci Imigrační a celní policie (ICE) na e-mailové dotazy ohledně víkendových zásahů okamžitě nereagovali.Zatýkání imigračními úřady v Los Angeles přichází v době, kdy Trump a jeho administrativa tlačí na splnění výhrůžek o hromadných deportacích po celé zemi.Ministerstvo vnitřní bezpečnosti kritizovalo Bassovou a další demokratické zákonodárce, kteří se proti raziím vyslovili, za to, že používají proti ICE rétoriku, která přispívá k násilí proti imigračním agentům.„Od srovnávání s nacistickým gestapem až po glorifikaci výtržníků, násilná rétorika těchto politiků podporujících azylová města je za hranicí přijatelnosti. Toto násilí proti ICE musí skončit,“ uvedla náměstkyně ministra vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová.