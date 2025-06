Brutální dezinformace v českých médiích

5. 6. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty





Asi není třeba brát DVTV zrovna vážně, je to bulvární server, který se často, zřejmě kvůli clickbaitům, "zabývá" naprostými pitomostmi.

Avšak je to signifikantní v tom smyslu, že česká média drtivou většinou, absolutně dramaticky na rozdíl od celého ostatního světa, mechanicky opakují izraelskou propagandu.



Je to opravdu zvláštní jev, možná poprvé od pádu komunismu před šestatřiceti lety - jenže za komunismu média lhala v součinnosti s médii celého východního sovětského bloku, kdežto nyní to česká média dělají naprosto samostatně a vyčleňují se tak z novinářství celého světa.





Jak se o tom v Britských listech snažíme informovat systematicky od 7. října 2023, Izrael reaguje na původní útok Hamásu absolutně nepřiměřeným, masovým vražděním civilistů, především žen a dětí. Vyvraždil téměř šedesát tisíc lidí, což je šedesátkrát víc než kolik lidí zabil Hamás. Vyvraždil skoro dvacet tisíc malých dětí, tisíce nemluvňat narozených od 7. října 2023, V minulých dnech dokonce střílel na zoufalé, vyhladovělé Palestince, kteří se na pokyn Izraele vydali do jeho nových distribučních center pomoci.





V českých médiích kromě těchto blbostí, že všichni Palestinci podporují Hamás a Izrael se tím masovým vražděním "jen hájí" šíří také nesmysly o tom, že by Palestinci v Gaze měli Hamás svrhnout. Ano, vím, že komunismus padl už před šestatřiceti lety, takže si ho skoro nikdo už nepamatuje, ale možná že by se ti Češi, kteří toto Gazanům doporučují, mohli rozpomenout, jak lehké by bylo za komunismu svrhnout Husáka. Proč se o to tito stratégové nepokusili?



Světová média se právem soustředují na děsivou bolest, kterou vyvražďováním civilistů působí Izrael dětem, jimž zabil rodiče, rodičúm, jimž zabijí děti, dětem (tisícům!) jimž musely být bez umrtvení amputovány končetiny. V žádné západní reportáži jsem neslyšel, že by brutálním izraelským vražděním postižení Palestinci horovali pro Hamás. Všichni lidi říkají: "Ať už nám obě strany dají pokoj" Potřebujeme jídlo a mír, chceme žít jako normální lidi."





Kde sebral Benešík tu konstrukci, že všichni Palestinci podporují Hamás? Nezaznamenal, že v Gaze se dokonce konalo nyní několik demonstrací proti Hamásu?





Proč česká média jako DVTV ty nešťastné, brutálně vražděné lidi dehumanizují? Absolutně nechápu. Je důvodem vysoce zakořeněný český rasismus, anebo prostě to, že Češi Izraeli prodávají zbraně.



Stydím se za to, co se v této věci stalo s českým národem. Skutečně.





Když vám česká média takto brutálně lžou o Gaze, o čem ještě lžou?





