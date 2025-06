Channel 4 News: Desetiměsíční nemluvně, které váží 4 kg. Vyvražděno za jediný den dalších 95 lidí

"Jeho drobné tělíčko je důkazem strašného utrpení v Gaze. Zachariah je 10 měsíců starý, ale váží jen o málo více než průměrný novorozenec v Británii. Je alergický na kojeneckou výživu. Jeho matka je příliš podvyživená, aby ho mohla kojit. Speciální mléko, které mu lékaři předepsali, v Gaze není k dispozici."

Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, středa 4. června 2025, 19 hodin: Americká izraelská humanitární operace v Gaze byla navzdory zoufalé situaci na 24 hodin zastavena. Toto podvyživený 10měsíční nemluvně váží sotva víc než novorozenec.

Dobrý večer z Tel Avivu. Dnes nebyla poskytnuta žádná pomoc ze strany Humanitární nadace pro Gazu a po třech dnech střelby, při které byly poblíž distribučních míst zabity desítky lidí, hlad roste každou hodinou a dodávky potravin byly zastaveny. Zatímco se Nadace snaží zlepšovat podmínky na místě, šéf humanitární pomoci OSN právě vyzval k otevření všech humanitárních koridorů do Gazy a obvinil Izrael ze systematického odepírání 2 000 000 obyvatel Gazy toho, co potřebují k přežití. Izraelská armáda opět prohlásila silnice do této oblasti za bojovou zónu a podle zpráv dnes při leteckých útocích zabila 95 Palestinců. Cestoval jsem k hraničnímu přechodu, kde je slyšet bombardování Gazy a kde se izraelští demonstranti snaží blokovat nákladní vozy s humanitární pomocí.

„Toto je naše poslední možnost, jak vyvinout tlak. Zastavit kamiony, uzavřít dohodu a přivést je všechny domů.“

Britská vláda dále odsoudila izraelskou vládu a uvedla, že zvažuje další sankce. Je to ale dostatečné?



Vzhledem k hladomoru a teroru, který panuje na zemi, a k bombardování ze vzduchu jsou obyvatelé Gazy v naprosté beznaději. Humanitární nadace v Gaze pozastavila na jeden den své humanitární operace a Izrael zahájil další letecké útoky. Zdá se, že utrpení nemá konce. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší reportáž a varování. Obsahuje znepokojivé záběry.

Reportér: Jeho drobné tělíčko je důkazem strašného utrpení v Gaze. Zachariah je 10 měsíců starý, ale váží jen o málo více než průměrný novorozenec v Británii. Je alergický na kojeneckou výživu. Jeho matka je příliš podvyživená, aby ho mohla kojit. Speciální mléko, které mu lékaři předepsali, v Gaze není k dispozici.

Matka: „Po narození nepřibíral na váze. Jeho svaly se nevyvíjely. Je mu 10 měsíců, ale váží jen něco málo přes 4 kilogramy. Neumí sedět, chodit ani dělat nic, co ostatní děti v jeho věku."





Reportér:A ve stanech v Gaze, nad nimiž se tyčí zkáza způsobená izraelskou válkou, hrozí celé populaci hladomor. Komunitní kuchyně, jako je tato, jsou přetížené. Izrael téměř tři měsíce blokoval veškerou pomoc do Gazy. Ani teď není povoleno dovézt ani zdaleka dostatek pomoci. Izraelské pokusy o převzetí kontroly nad distribucí pomoci se ukázaly jako katastrofální poté, co byly desítky Palestinců zabity v okolí center zřízených novou Humanitární nadací pro Gazu. Organizace oznámila, že do zítřka pozastaví své operace, aby zlepšila bezpečnost.





Jinde v Gaze izraelské útoky pokračují. Zde došlo k několika cíleným útokům na střechu nemocnice v Der al Balla. Po celém pásmu jsou další truchlící rodiny rozervané krvavým masakrem. Další něžné, srdcervoucí rozloučení. Tady je pět dětí mezi oběťmi izraelského útoku poblíž jejich úkrytu.





Nejtragičtější útok se odehrál v Khan Unis v jižní Gaze, kde byla zasažena škola, v níž byly ubytovány vysídlené rodiny, ale útoky jsou tak neúprosné, že je těžké je všechny sledovat. Obyvatelstvo je vyděšené a vyčerpané. Jdou tam, kam jim Izraelci řeknou. Ale nakonec je stejně zabijí, říká tato žena zoufale. Ó Bože. Kde je bezpečné místo? ptá se.





Nikde není bezpečí. Ti, kteří přežili bomby, čelí hladovění svých dětí. Zachariovi dochází čas. Nyní váží ještě méně než před několika měsíci. Jeho matka zoufale prosí o nárůst pomoci a příměří. Prozatím se však ani jedno nezdá být na obzoru.





Moderátorka: Nyní se ke mně připojuje doktorka Victoria Rose, která se právě vrátila z třítýdenní práce v Gaze, a viděl jsem, jak vás ten reportážní příspěvek dojal. Musí vám to připomínat nedávné vzpomínky na případy, které jste viděla, podvyživené desetměsíční děti.









Moderátorka: Když vidíte ty záběry, nemůžete se ubránit dojetí. Jak se s tím jako zdravotnice vyrovnáváte, když tyto děti vidíte každý den?



Dr. Victoria Rose: Myslím, že problém je v tom, že musíte pokračovat, protože jste tam, abyste dělali svou práci, a oni přicházejí jako na běžícím pásu. Takže jsem se soustředila na to, abychom zvládli co nejvíc případů. A když se zastavíte a přemýšlíte o tom, co vidíte, a příliš se tím zabýváte, zpomalí vás to a ztratíte pracovní morálku, protože víte, že jste tam kvůli práci. Musíte prostě pokračovat a snažit se to hodit za hlavu.









Moderátorka: A teď jste se vrátila. Teprve teď si dáváte čas na to, abyste zpracovala to, co jste viděla?





Dr. Victoria Rose: Teď, když mluvím s lidmi o tom, co jsem viděla, mi to připadá téměř šokující, ale jsou to opravdu malé děti s těžkými zraněními. Mají odtržené části těl. Je šokující, že můžete vidět dítě v takové situaci. A není to jen jedno dítě. Víte, měla jsem seznam deseti lidí, které jsem měla operovat. A každý den byla alespoň polovina z nich mladší jedenácti let. Je to barbarství.





Moderátorka: Minulý týden jsme spolu mluvili a zmínila jste tříletého chlapce s hroznými popáleninami, který ležel na operačním stole. Byl to jediný přeživší člen jeho rodiny. Přežil?





Dr. Victoria Rose: No, dostal stresový vřed a začal krvácet ze střev. Měl také horečku, což je příznak infekce. Ale než jsme odjeli, zdálo se, že se jeho stav zlepšil a krvácení ze střev přestalo. Těsně před odjezdem z Gazy jsme mu vyměnili obvazy. Nehojí se tak dobře, jak bychom si přáli, ale jeho stav je stabilní a vyvíjí se správným směrem.





Moderátorka: Takže je tu nějaká naděje. Uprostřed zoufalství.





Dr. Victoria Rose: Vlastně je pro něj velká naděje, protože v rámci dohody mezi EU a WHO se Itálie nabídla, že ho evakuuje, a vypadá to, že by mohl opustit Gazu 11. června, takže by se mohl dostat do velmi dobré situace.





Moderátorka: Chtěla byste, aby Spojené království přijalo více dětí, o kterých se dozvídáme z těchto reportáží?









Moderátorka: Co o tom víte?

Dr. Victoria Rose: Myslím, že se stále snažíme tomu diplomaticky přijít na kloub.





Moderátorka: Vracíte se s pocitem hrůzy a odhodláním o tom mluvit, nebo je to něco, s čím se stále vyrovnáváte?





Dr. Victoria Rose: Ne, myslím, že moje příběhy budou mít vliv na lidi jen po určitou dobu. Takže jsem velmi ochotná mluvit o tom, co jsem viděla.





Moderátorka: Doktorka Victoria Rose, moc děkujeme, že jste přišla. Pojďme k Krishnanovi.





Moderátor z Tel Avivu: V Dolní sněmovně sir Keir Starmer označil nedávné kroky Izraele za nepřijatelné a dodal, že vláda zvažuje další opatření proti Izraeli, včetně sankcí v reakci na výzvy k postihu ministrů z krajní pravice v vládě Benjamina Netanjahua. Ministerstvo zahraničí dnes vydalo následující prohlášení:









Vláda již podnikla některé kroky, aby na Izrael vyvinula tlak, ale stále dodává součástky pro stíhačky F35. Británie je významným obchodním partnerem, osmým největším vývozním trhem a jedenáctým největším dovozcem Izraele, s loňským obratem 5,8 miliardy liber. Jednání o modernizaci obchodní dohody byla minulý měsíc pozastavena, přičemž David Lammy jako důvod uvedl ofenzivu v Gaze, ačkoli stávající obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a Izraelem je stále v platnosti. Pokud jde o vývoz zbraní, Británie podle zprávy založené na izraelských daňových údajích prodala v posledním čtvrtletí roku 2024 vojenské vybavení v hodnotě 127,6 milionu liber. To je po částečném pozastavení vývozních licencí, které vstoupilo v platnost loni v září. Vláda tvrdí, že tuto částku neuznává a že drtivá většina je určena pro civilní použití nebo reexport. Dříve jsem hovořil s Sarah Champion, poslankyní za Labouristickou stranu a předsedkyní Výboru pro mezinárodní rozvoj, a zeptal jsem se jí, co by podle ní měla britská vláda nyní udělat ohledně Izraele a Gazy.





Ano, to ano. Když jsme tentokrát přijeli do Gazy, byli jsme opravdu překvapeni stavem obyvatelstva. Je to opravdu patrné u dětí, zejména u těch do pěti let, které jsou velmi postiženy nedostatkem jídla. Je vidět, že ztratily tukové zásoby, mají svalovou atrofii. Ale skutečným problémem pro nás, kteří bojujeme s traumatickými případy, bylo to, že se jim nehojí rány, protože jejich imunitní systém je velmi oslabený nedostatkem životně důležitých vitamínů a živin a jsou také velmi náchylní k infekcím. A v situaci, kdy všichni žijí ve stanech, nemají žádné hygienické podmínky a čistá voda je velmi vzácná, se riziko infekce ještě zvyšuje. Myslím, že by to bylo dobré. Mimo Gazu je tolik dětí, které potřebují lékařskou péči, a nejde jen o ty, které byly zasaženy výbuchy bomb. Zapomínáme na všechny děti, které se narodily s vrozenými vadami, jako jsou rozštěpy rtu a patra, zapomínáme na všechny děti, které trpí rakovinou kvůli traumatům, které zažily, a tito pacienti jsou přehlíženi, takže možnost podat pomocnou ruku a dostat tyto děti pryč by znamenala obrovský rozdíl. V současné době sousední země, Egypt a Kuvajt, jsou naprosto zaplaveny. Turecko přijalo mnoho dětí. EU přijala asi 130. Británie přijala 2.