USA opět vetovaly příměří v Gaze kvůli obavám, že by mohlo zachránit životy Palestinců

5. 6. 2025

Díky bohu za AIPAC...



Ironický komentář britské autorky Laury K, který je jako obvykle děsivě blízko faktům





USA vetovaly návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která požadovala okamžité příměří, propuštění všech rukojmí a neomezený přístup humanitární pomoci, tedy v podstatě vše, co Netanjahu nechce.

Rezoluci společně předložily země ovládané Hamásem, a to Alžírsko, Dánsko, Řecko, Guyana, Pákistán, Panama, Korejská republika, Sierra Leone, Slovinsko a Somálsko, které jsou společně označovány jako E-10 (písmeno „E“ zřejmě znamená „evil“, tedy zlo).

Je děsivé, že rezoluce získala 14 hlasů pro, bez zdržení se hlasování a pouze jeden hlas proti. Dokonce i Velká Británie a Francie se přidaly na stranu Evil 10. Historie k nim nebude milosrdná. Díky bohu, že zástupkyně USA hrdě zvedla ruku, která byla pokrytá palestinskou krví. Jednoho dne se její vnoučata budou na tento moment dívat s hrdostí.







USA nyní již popáté samy vetovaly příměří v Gaze, aby se vyhnuly riziku záchrany palestinských životů.



Pokud jste to nevěděli, právo veta bylo zavedeno, aby USA mohly chránit Izrael, bez ohledu na to, kolik mezinárodních zákonů porušuje. Pokud celý svět nesouhlasí s činy Izraele, Izrael je může jednoduše přehlasovat prostřednictvím svého zástupce. Není to hezké?



Uklidňující je, že více než polovina vet, které USA kdy použily, byla na ochranu Izraele. Jen si představte, co by se mohlo stát, kdyby AIPAC nekoupil tolik členů Kongresu. Raději na to nemyslete...



Kdyby byla rezoluce přijata, znamenalo by to, že Hamás by se mohl rychle přezbrojit a nakoupit léky a dětskou výživu. Není divu, že USA to nazvaly „performativní rezolucí“ a daly jasně najevo, že Palestinci nebudou ušetřeni, dokud nebude Hamás odstraněn z Gazy.



Jen se nezmiňujte, že Hamás nabídl propuštění všech rukojmích, odzbrojení a opuštění Gazy výměnou za trvalé příměří, a Netanjahu řekl „ne“, protože chce provést etnické čistky. To poslední, co potřebujeme, je, aby si lidé všimli této pokrytectví.

