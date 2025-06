Izraelský ministr obrany hrozí použitím „všech nezbytných opatření“ k zastavení lodi s humanitární pomocí směřující do Gazy

8. 6. 2025

Israel Katz uvedl, že nařídil izraelským ozbrojeným silám zablokovat humanitární loď, na které se nachází klimatická aktivistka Greta Thunbergová



Loď Madleen, provozovaná aktivistickou skupinou Freedom Flotilla Coalition (FFC), konstatuje, že se pokouší dosáhnout pobřeží území, aby přivezla symbolické množství pomoci a zvýšila mezinárodní povědomí o pokračující humanitární krizi.



V neděli však Izrael Katz nařídil izraelské armádě, aby loď zastavila, než se přiblíží k Gaze.



„Nařídil jsem izraelským obranným silám (IDF), aby zabránily flotile nenávisti... (sic!) v dosažení pobřeží Gazy a přijaly k tomu všechna nezbytná opatření,“ uvedl Katz v prohlášení.



„Antisemitské Gretě [Thunbergové] a jejím přátelům, kteří opakují propagandu Hamásu, vzkazuji jasně: Raději se vraťte, protože do Gazy se nedostanete. Izrael bude jednat proti jakémukoli pokusu o prolomení blokády nebo o pomoc teroristickým organizacím – po moři, ve vzduchu i na zemi.“



Thunbergová, která uvedla, že se mise účastní, „protože v momentě, kdy přestaneme bojovat, ztratíme svou lidskost“, odmítla předchozí izraelská obvinění z antisemitismu.



V neděli na Katzovo prohlášení reagovali slovy: „Prohlášení izraelského ministra obrany je dalším příkladem toho, jak Izrael vyhrožuje nezákonným použitím síly proti civilistům – a snaží se toto násilí ospravedlnit pomluvami.



Nenecháme se zastrašit,“ dodali. „Svět nás sleduje.“





V neděli večer se loď Madleen, která 1. června opustila přístav Catania na Sicílii v jižní Itálii, nacházela přibližně 160 námořních mil od Gazy.

Thunbergová, která se stala mezinárodně známou aktivistkou v oblasti klimatu po zorganizování protestů ve svém rodném Švédsku, měla minulý měsíc nastoupit na palubu předchozí lodi Freedom Flotilla, Conscience. Ta byla bombardována drony a vyřazena z provozu v mezinárodních vodách u Malty, když směřovala k palestinskému území.





Zdroj v angličtině Z DE

„Situaci pozorně sledujeme,“ uvedla FFC. „Zůstáváme klidní, odhodlaní a připraveni na možnost izraelského útoku. Opakujeme naši výzvu světovým vládám, aby požadovaly, aby Izrael ustoupil. Izrael nemá právo bránit našim snahám dostat se do Gazy.“Izraelská blokáda Gazy trvá již několik let, a to i před válkou mezi Izraelem a Hamásem, která vypukla v říjnu 2023 po útocích Hamasu na Izrael, při nichž bylo zabito 1 200 lidí, převážně civilistů, a 251 lidí bylo vzato jako rukojmí.V polovině května byla po téměř třech měsících mírně uvolněna, což umožnilo dovoz omezeného množství humanitární pomoci na území. Lékaři a humanitární pracovníci však varují, že se šíří podvýživa, a představitelé OSN popisují Gazu jako „nejhladovější místo na Zemi“.Katz v neděli uvedl, že blokáda je nezbytná pro národní bezpečnost Izraele, který se snaží zničit Hamás. „Stát Izrael nedovolí nikomu porušit námořní blokádu Gazy, jejímž primárním účelem je zabránit převozu zbraní Hamásu,“ řekl.Podle zdravotnických úřadů v Gaze zemřelo během izraelského útoku více než 54 000 Palestinců a velká část území byla proměněna v ruiny.Kritici konstatují, že izraelský plán soustředit dodávky potravin do center střežených soukromými bezpečnostními agenturami a izraelskou armádou a poskytovaných americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF) se ukázal jako chaotický a nebezpečný.Podle palestinských zdravotníků a úředníků bylo v neděli při izraelské palbě asi kilometr od místa distribuce potravin v Gaze zabito nejméně čtyři lidé a další byli zraněni. Počet lidí, kteří od 27. května, kdy GHF převzala odpovědnost za zásobování civilistů potravinami, zahynuli při pokusech o získání jídla v Gaze, tak stoupl na 110. Více než 1 000 lidí bylo zraněno.Izrael uvedl, že očekává zadržení flotily v příštích 48 hodinách.Před odplutím ze Sicílie na palubě lodi Madleen, která veze symbolické množství rýže a kojenecké výživy, Thunbergová novinářům řekla: „Děláme to, protože bez ohledu na to, jaké máme šance, musíme to zkoušet dál. Protože v momentě, kdy přestaneme zkoušet, ztratíme svou lidskost. A bez ohledu na to, jak nebezpečná je tato mise, není ani zdaleka tak nebezpečná jako mlčení celého světa tváří v tvář genocidě vysílané živě.“