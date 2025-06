Bílý dům zaútočil na BBC, že "vysílá propagandu Hamásu"

4. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

BBC odmítá lživé tvrzení Bílého domu, že svou reportáž o Gaze odstranila



Tisková mluvčí Donalda Trumpa tvrdí, že BBC bere „slova Hamásu jako naprostou pravdu“, BBC obvinila Karoline Leavittovou z politické manipulace





BBC se brání proti obviněním Bílého domu, že zkreslila své zpravodajství o válce v Gaze. Trumpova administrativa kritizovala reportáž o smrtelném útoku poblíž distribučního centra humanitární pomoci podporovaného USA.



Zkušení novináři BBC uvedli, že Bílý dům se snaží politicky manipulovat poté, co tisková mluvčí Donalda Trumpa Karoline Leavitt obvinila BBC, že „bere slova Hamásu jako naprostou pravdu". Také nepravdivě tvrdila, že BBC svůj článek o incidentu odstranila.







Leavittová zaútočila na BBC poté, co byla dotázána na zprávy o tom, že izraelské síly zahájily palbu poblíž centra pro distribuci pomoci v Rafahu. S vytisknutými fotografiemi z webových stránek BBC obvinila tuto společnost, že musí „opravit a odstranit“ svou zprávu o obětech a zraněných při útoku.





Válečné reportáže dělám už téměř 40 let. Reportoval jsem z více než 20 válek. A říkám vám, že i když máte plný přístup, je opravdu těžké o nich reportovat. Když se tam nedostanete, je to ještě těžší."





Ministerstvo zdravotnictví řízené Hamasem uvedlo, že při střelbě bylo zabito nejméně 31 lidí. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) později uvedl, že izraelské ozbrojené síly zabily nejméně 21 Palestinců.Leavittová na úterní tiskové konferenci řekla: "Vláda je si těchto zpráv vědoma a v současné době prověřujeme jejich pravdivost, protože na rozdíl od některých médií bohužel nebereme slova Hamásu jako naprostou pravdu. Na rozdíl od BBC si rádi ověřujeme, co říkají.A pak, počkejte, museli opravit a smazat celý článek s tím, že ‚prověřili záběry a nenašli žádné důkazy‘.“BBC rychle vydala důrazné prohlášení. Uvedla, že počty obětí byly během dne aktualizovány z více zdrojů, jak je tomu u všech podobných incidentů v chaotické válečné zóně. Rovněž objasnila, že obvinění Leavittové, že BBC odstranila článek, je nepravdivé.„Tvrzení, že BBC odstranila článek po přezkoumání záběrů, je zcela nepravdivé,“ uvedla. "Žádný článek jsme neodstranili a za naší žurnalistikou si stojíme.„Naše zprávy a titulky o nedělním incidentu v distribučním centru pomoci byly během dne aktualizovány o nejnovější údaje o počtu obětí, které přicházely z různých zdrojů... To je zcela běžná praxe u všech rychle se vyvíjejících zpráv.“Uvedla, že Bílý dům spojil tento incident s „zcela odlišnou“ zprávou BBC Verify, factcheckingového týmu korporace, který zjistil, že virální video zveřejněné na sociálních médiích nesouvisí s centrem pro distribuci pomoci, které údajně zachycuje. „Toto video nebylo odvysíláno na zpravodajských kanálech BBC a nebylo podkladem pro naše reportáže,“ uvedla. „Spojování těchto dvou zpráv je prostě zavádějící.“BBC vyzvala Bílý dům, aby se připojil k jejím výzvám k „okamžitému přístupu“ do Gazy. Izrael brání vstupu mezinárodním novinářům.Jonathan Munro, zástupce ředitele BBC News, uvedl, že tvrzení Bílého domu jsou nepravdivá, a dodal: „Je důležité, aby byla respektována přesná žurnalistika a aby vlády požadovaly volný přístup do Gazy.“Jeremy Bowen, mezinárodní redaktor BBC, obvinil Bílý dům z politického útoku. „Upřímně řečeno, Trumpova administrativa nemá zrovna nejlepší pověst, pokud jde o pravdivost,“ uvedl. "V podstatě se snaží dosáhnout politického cíle.Izrael nás nepustí dovnitř, protože tam podle mě dělá věci, které nechce, abychom viděli, jinak by umožnil volné zpravodajství.