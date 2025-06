Saúdská Arábie zahájila zápas s Ruskem: OPEC+ prudce zvyšuje produkci ropy již třetí měsíc v řadě

2. 6. 2025

čas čtení 3 minuty

Na zasedání v sobotu 31. května se ministři OPEC+ dohodli na rozhodnutí dále zvýšit produkci ropy - od června o 411 tisíc barelů denně, uvedla organizace ve zprávě. Na zasedání v sobotu 31. května se ministři OPEC+ dohodli na rozhodnutí dále zvýšit produkci ropy - od června o 411 tisíc barelů denně, uvedla organizace ve zprávě.

K podobnému nárůstu dodávek OPEC+ došlo v květnu a je naplánováno na červen. Za tři měsíce tak kartel, který sdružuje tři desítky největších zemí produkujících ropu, přidá na trh 1,2 milionu barelů nových denních dodávek – maximum od roku 2020, kdy OPEC+ zrušil přísná omezení zavedená během pandemie.

Na zasedání OPEC+ došlo k rozkolu mezi dvěma klíčovými členy organizace – Saúdskou Arábií a Ruskem. Podle zdrojů agentury Bloomberg se ruská delegace postavila proti zvýšení produkce, což by mohlo dále snížit ceny ropy a přinést Kremlu problémy s rozpočtem. Ale Saúdové toto rozhodnutí prosadili, protože chtějí vyhovět požadavku administrativy Donalda Trumpa, která veřejně požadovala nižší ceny ropy, uvedly zdroje.

Je možné, že globální trh s ropou je na pokraji nové "cenové války", říká analytik ING Warren Patterson. To se stalo již v roce 2020, kdy Rusko odmítlo snížit produkci na začátku pandemie, aby vyrovnalo trh, zabouchlo dveře a vystoupilo z aliance OPEC+. V reakci na to šokovaní Saúdové oznámili bezprecedentní slevy na svou ropu, prudce zvýšili produkci a snížili ceny ropy nejprve na 5-10 dolarů za barel a poté pod nulu. O měsíc později byl Kreml nucen kapitulovat: Rusko se vrátilo k OPEC+ a v rámci nové dohody bylo nuceno snížit produkci nejvíce ze všech členů.

Podle plánu Saúdské Arábie by měl OPEC+ zvýšit produkci o 2,2 milionu barelů denně. Navíc, pokud původně Rijád plánoval prodloužit proces do konce roku 2026, nyní trvá na tom, aby nové dodávky proudily na trh ještě letos. Výsledkem může být pokles ceny Brentu na 50-60 dolarů za barel, předpovídají analytici JP Morgan. Ruská třída Urals se nyní prodává vůči Brentu se slevou nejméně 10 dolarů, což znamená, že její kotace mohou spadat do rozmezí 40-50 dolarů.

Vláda Ruské federace původně sestavila rozpočet na základě průměrné ceny ropy Urals ve výši 69,7 dolaru za barel. Ale už na jaře, když Donald Trump zahájil celní války a Saúdská Arábie se rozhodla "otočit kohoutky" na polích, bylo jasné, že předpověď není realizovatelná. V březnu cena Urals klesla pod 60 dolarů, na konci dubna to bylo pouze 54 dolarů a v květnu sotva přesáhla 50 dolarů.

V reakci na to ministerstvo financí a ministerstvo hospodářského rozvoje přepočítaly parametry rozpočtu s ropou na 56 dolarů. Podle nového plánu budou příjmy z ropy a plynu činit 8,3 bilionu rublů místo 10,9 bilionu a rozpočtový schodek bude třikrát vyšší než původní odhady - 3,8 bilionu rublů místo 1,2 bilionu.

Saúdská Arábie potřebuje ropu za 90 dolarů, aby vyrovnala rozpočet, odhaduje Patterson. Připouští však, že Rijád může tuto laťku snížit tím, že bude více pumpovat a vydělávat na objemech.

Zdroj v angličtině: ZDE

0