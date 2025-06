Channel 4 News: Svědci hovoří o tom, že na ně Izrael střílel. Ten to popírá

3. 6. 2025

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pondělí 2. června 2025, 19 hodin: Vítejte zpět na Olivové hoře s výhledem na toto sporné město. Zdravotní úředníci v Gaze uvádějí, že nejméně tři další Palestinci byli zabiti a desítky zraněny poblíž distribučního místa pomoci provozovaného skupinou podporovanou USA. Nejméně 31 lidí bylo podle zpráv zabito v neděli, když se pokoušeli získat jídlo poblíž stejného místa v Rafahu. Přeživší řekli humanitární organizaci Lékaři bez hranic, že byli ostřelováni ze všech stran drony, vrtulníky, loděmi, tanky a izraelskými vojáky. Izraelská armáda však popřela, že by střílela na lidi, kteří se shromáždili, aby si vyzvedli humanitární pomoc. Mezinárodní novináři nemají do Gazy přístup, aby se mohli přesvědčit na vlastní oči, a proto Harry Fawcett shromažďuje svědectví o tom, co se stalo.





Reportér: V šeru před svítáním leží Palestinci na písku a ozývají se výstřely. Právě v tuto dobu bylo v neděli poblíž místa distribuce humanitární pomoci zabito více než 30 lidí. Rodiny dnes stále přebírají těla svých blízkých k pohřbu. Přesný průběh událostí je velmi sporný. Izraelská armáda tvrdí, že na Palestince v místě ani v jeho blízkosti nestřílela, ale několik svědků uvádí, že byli ostřelováni, když se snažili dostat k místu patřícímu Gaze Humanitarian Foundation (GHF).





Muž: „Co nám říkají USA a Izrael? Jděte si pro jídlo, vodu a pomoc, až sem dorazí. Oni nás pak střílí. Je to spravedlivé? Ti, kteří jdou pro jídlo, umírají.“





Reportér: GHF dosud zřídila takzvaná bezpečná distribuční místa uvnitř Gazy. V neděli ráno mělo být otevřeno pouze jedno místo, SDS 1, a to v 6:00, ale již od půlnoci se na křižovatce necelý kilometr odtud shromáždily tisíce lidí. Mnozí z nich podle našich informací přijeli z dalekého severu pásma. S přibývajícími místními obyvateli se tlak dostat se dopředu zesiloval. Svědci nám řekli, že dav se pomalu pohyboval na jih. Tank poblíž místa vystřelili varovné výstřely. Ozbrojené kvadrokoptéry nejprve vysílaly slovní varování, poté samy vystřelily varovné výstřely. Kolem 3:30 došlo podle našich informací k chaosu, dav se rozběhl sem a tam, vojáci, tanky a námořní čluny střílely. V tu chvíli byla hlášena první střelná zranění. O hodinu později se dav, nyní největší od začátku operací GHF, vrhl na místo, kde byla poskytována pomoc. A právě tehdy došlo k většině zabití. I tehdy se mnoho lidí stále pokoušelo dostat na místo, stovky lidí, kolem 5:00 ráno, a podle svědků ho během několika minut úplně vyplenili. Z tohoto popisu vyplývá, že nový mechanismus poskytování pomoci prostě není schopen zvládnout takové počty lidí a takovou potřebu.





Muž: „Tohle je vše, co nám zbylo. Byli jsme tam, leželi na zemi od 4:00 ráno a kvadrokoptéry na nás střílely. Izraelci na nás stříleli. Lidé se krčili na zemi, ženy a děti, a nakonec nám zbyla jen plechovka fazolí.“





Reportér: Polní nemocnice ICRC přijala téměř 180 zraněných, většina z nich měla střelné nebo střepinové zranění. GHF dnes uvedla, že zprávy o zraněních, úmrtích nebo incidentech během jejích operací jsou hanebné výmysly, a izraelská armáda nám sdělila, že IDF nestřílela na civilisty, když se nacházeli v blízkosti nebo uvnitř místa, kde se poskytovala pomoc. Místo toho jeden z představitelů uvedl, že varovné výstřely byly vypáleny, když se vojáci přiblížili na vzdálenost jednoho kilometru, a na otázku, zda byli zasaženi civilisté, se nevyjádřil.





Včera Izrael zveřejnil tento videozáznam s tvrzením, že Hamas brání distribuci pomoci. Mezinárodní novináři nemají přístup do Gazy, ale naši palestinští kolegové tam říkají, že se jednalo o ozbrojené gangstery, kteří prodávali uloupenou pomoc v Khan Unis. Izrael mezitím oznámil, že rozšiřuje pozemní ofenzivu a buldozery ničí jediné dialýzové centrum v Gaze na severu. Zaměstnanci nedaleké indonéské nemocnice začínají evakuovat z obavy, že by mohla být také zničena.





Izraelské ministerstvo zahraničí dnes zveřejnilo záběry lidí vracejících se do nemocnic GHF s tím, že jejich hlas je silnější než propaganda Hamásu a lži médií. Možná však spolu s těmito záběry z polní kuchyně v Khan Unisu vypovídají více o skutečné nouzi v Gaze a riziku, které jsou tisíce lidí ochotny podstoupit.





Moderátor: Dnes jsem hovořil s Juliette Toumou, ředitelkou komunikace UNRWA, agentury OSN pro palestinské uprchlíky, které Izrael zabránil v dodávkách pomoci do Gazy. Zeptal jsem se jí, co jsme se naučili ze zabíjení tolika lidí, kteří se snažili získat jídlo.





Juliette Touma: To, co se včera stalo, je tragédie. Jde o ohavný zločin. Musíme se vrátit k tomu, aby organizace jako UNRWA mohly dělat to, co umí nejlépe. Tedy hromadně dodávat humanitární pomoc a otevírat hranice, aby se do Gazy dostaly základní potřeby.





Moderátor: Proč si ale myslíte, že je nemožné, aby tato nová organizace podporovaná Izraelem a USA dodávala pomoc?





Reportér: Lidé musí chodit kilometry daleko, hladoví, hladoví lidé, a to jen ti, kteří jsou schopni tuto strašnou cestu absolvovat. To vylučuje mnoho lidí z komunity. Například ženy, zraněné osoby, děti. Existuje systém. Systém funguje. Vyzkoušeli jsme ho. Navzdory všem těmto tvrzením proti systému, která jsou naprosto nepodložená. Vraťme se k tomuto systému. Není třeba objevovat Ameriku. Říkali jsme to už tolikrát. Otevřete brány, zrušte blokádu, dovezte zásoby lidem v Gaze. Nechte to udělat UNRWA a ostatní organizace.





Moderátor: Americký velvyslanec zde v Izraeli tvrdí, že obvinění ze střelby jsou nepravdivá a že tato humanitární organizace v Gaze dodala obyvatelům Gazy miliony jídel. My se tam ale nemůžeme dostat, abychom ověřili, jaká je pravda. Co říkají vaši lidé na místě?









Moderátor: V posledních dnech jsme také viděli, jak sklad OSN obsadili zoufalí lidé, a někteří pozorovatelé se ptali, proč se sklad plný jídla nerozdělil. Jsou v Gaze v současné době další podobné sklady?





Reportér: Říkali jsme to už tolikrát, že lidé v Gaze hladoví, o tom není pochyb. Musíme se vrátit k podmínkám příměří. To je absolutní minimum. Mluvím o pěti stech kamionech s humanitární pomocí, která nezahrnuje jen jídlo, protože lidé v Gaze potřebují také zdravotnické potřeby, včetně léků. Potřebují hygienické potřeby. Potřebují palivo pro nemocnice. Je to celý balíček základních potřeb, které každý člověk na světě kromě jídla potřebuje. K tomu se musíme vrátit. Je třeba zastavit palbu, propustit všechny rukojmí v Gaze, aby se mohli vrátit ke svým rodinám. Je čas se k tomu vrátit.

Moderátor: A kolik pomoci? Kolik pomoci má OSN v současné době připraveno pro Gazu?





Reportér: Máme asi 3000 nákladních vozů v různých částech regionu, včetně Jordánska, které jsou plné potravin, jejichž trvanlivost se blíží konci, a léků, které docházejí. Musíme tedy dostat tyto zásoby k lidem, kteří je potřebují. Ženy, děti, starší lidé, obyčejní muži v Gaze, je třeba otevřít brány a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je politická vůle. Stalo se to v lednu, trvalo to asi šest týdnů. Nevidím žádný důvod, proč by se to nemohlo opakovat. Jinak se ocitneme na pokraji hladomoru a myslím, že si to nikdo na světě nemůže dovolit.





