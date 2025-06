Trumpova zkorumpovanost dosahuje šokujících výšin

4. 6. 2025

čas čtení 5 minut

"Sledujte peníze." Byl to agent FBI "Deep Throat", kterého hrál Hal Holbrook, který radil mladému Bobu Woodwardovi z Washington Postu, kterého hrál Robert Redford, ve filmu "Všichni prezidentovi muži". V kinech měl premiéru před 49 lety, píše Juan Williams. "Sledujte peníze." Byl to agent FBI "Deep Throat", kterého hrál Hal Holbrook, který radil mladému Bobu Woodwardovi z Washington Postu, kterého hrál Robert Redford, ve filmu "Všichni prezidentovi muži". V kinech měl premiéru před 49 lety,

Ukázalo se, že tato rada byla k nezaplacení. A je to i nyní rada k nezaplacení – pro každého, kdo sleduje korupci probíhající ve druhém funkčním období prezidenta Trumpa.

Právě teď je těžké přehlédnout, jak se kolem tohoto prezidenta točí soukromé peníze. A to nemluvě o letadle zdarma, které je ochoten přijmout od cizí mocnosti.

Krádež peněz je tak dechberoucí, že Trumpovi kritici si mumlali nadávky, zatímco obvykle spolehlivě hlasití kritici vládní korupce, zejména republikáni v Kongresu, se objevují v ohromeném tichu.

I když se Trumpova administrativa snaží regulovat kryptoměny volněji, jeho vstup do kryptoměn – jeho $TRUMP a $MELANIA meme coiny plus jeho podíl ve World Liberty Financial – údajně zvýšil bohatství jeho rodiny o miliardy za posledních šest měsíců a nyní představuje téměř 40 % jeho čistého jmění.

Reportér New York Times Peter Baker minulý týden napsal na X: "Trump a jeho rodina zpeněžili Bílý dům více než kterýkoli jiný obyvatel, normalizovali aktivity, které by kdysi vyvolaly silný zpětný ráz a oficiální vyšetřování."

Prezidentské skandály minulosti se ve srovnání s tím zdají kuriózní – budoucnost majetku Hillary Clintonové, rezignace šéfa Eisenhowerova štábu kvůli kabátu, Nixonovo odstoupení kvůli "třetiřadému vloupání".

Rozsah Trumpových vypočítavých činů k vlastnímu obohacení převyšuje cokoli v naší historii. Nixon se snažil distancovat se od nepravostí a říkal Američanům, že "není podvodník". Chtěl, aby bylo jasné, že on osobně nezískal peníze z žádného zneužití moci, ke kterému došlo v jeho administrativě.

Trump se nijak nesnaží obhájit svou nevinu, když se honí za bohatstvím, když je ve veřejném úřadu. A zatímco Nixon byl u moci v době relativního ekonomického klidu pro střední třídu, Trump jedná na pozadí ekonomické úzkosti většiny Američanů.

Hypoteční sazby se vyšplhaly přes 7 %. Minulý měsíc snížila agentura Moody's úvěrový rating federální vlády, čímž dala globálním investorům najevo, že Amerika je dnes kvůli rostoucímu dluhu a politické nestabilitě riskantní sázkou.

Nejistota ohledně Trumpova tlaku na cla způsobila, že akciový trh je na horské dráze a trh s dluhopisy – základ pro plánování odchodu do důchodu pro mnoho Američanů – se třese kvůli rekordnímu federálnímu dluhu. A Trumpův zákon One Big Beautiful Bill Act (ano, tak se to skutečně jmenuje), který nyní prochází Senátem, je nastaven tak, aby uvrhl národ mnohem hlouběji do dluhů.

To není vše. Trump požaduje, aby Walmart "spolkl" dodatečné náklady na produkty, které prodává, spíše než aby je přenášel na zákazníky, i když analytici poukazují na to, že maloobchodníci pracují s nízkými maržemi.

Minulý týden americký Soud pro mezinárodní obchod rozhodl, že Trumpova cla jsou nezákonná, což dále přispívá k jo-jo nejistoty a zmatku, které děsí trhy, zejména trhy s dluhopisy.

Není to tak dávno, co by se konzervativní republikáni zalekli představy, že by federální vláda diktovala, jaké zisky mohou podniky vydělávat. Bylo to kacířství. Byla to urážka Miltona Friedmana a Friedricha Hayeka, konzervativních svatých patronů ekonomie. Po celá desetiletí korporace používaly "fiduciární povinnost" jako argument proti vládním regulacím a výzvám ke zvýšení platů a benefitů zaměstnanců.

Nyní se tak bojí Trumpových útoků na sociálních sítích, že se koušou do jazyka, když jsou válcováni jeho šikanou.

V funkčním období Trump slíbil, že jeho plány na snížení daní se "zaplatí". Ale státní dluh se zvýšil o 1,9 bilionu dolarů. A tento neočekávaný zisk ze snížení daní pro korporace nebyl použit k vytvoření většího počtu pracovních míst nebo ke zvýšení platů zaměstnanců. Ve většině případů šly peníze na zpětný odkup akcií společností a na to, aby manažeři a investoři zbohatli.

Teď je otázkou, zda to voliče bude zajímat. Koncem tohoto roku se budou konat guvernérské volby ve Virginii a New Jersey a příští rok volby do Kongresu.

Zajímá voliče to, že Trump, jeho rodina a obchodní partneři vydělávají na bitcoinových schématech a opulentních quid-pro-quo večeřích s bohatými mecenáši?

Zajímá voliče to, že největší sponzor Trumpovy kampaně, Elon Musk, nejbohatší muž světa, nyní opouští administrativu, měl přístup k osobním finančním informacím o milionech Američanů, před nimiž novináři a senátoři varovali, že by mohly být užitečné pro jeho obchodní aktivity a škodlivé pro národní bezpečnost?

Zajímá voliče to, že výsledek Muskova pokusu snížit vládní výdaje měl jen malý dopad, kromě strachu, zmatku a omezení služeb?

Zajímá je, že Trump jmenoval nejbohatší kabinet v historii USA? Samotný ministr obchodu Howard Lutnick má majetek přes 3 miliardy dolarů – a vstoupil do vlády silně investovaný do kryptoměn, na které nyní pomáhá dohlížet.

Je čas, aby americký lid sledoval peníze – a spojil si tečky. Zatímco on chudne, Trump a jeho vnitřní kruh stále bohatnou.

Zdroj v angličtině: ZDE

