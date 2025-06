Francouzský zákon o asistovaném umírání se dostává do problémů

4. 6. 2025

čas čtení 5 minut

Francouzští poslanci schválili přelomový zákon o asistovaném umírání, ale skutečná výzva je teprve před ním, protože na podzim bude čelit rozdělené společnosti a konzervativnějšímu Senátu.

"Myslím na všechny pacienty a jejich rodiny, které jsem za posledních deset let potkal," řekl Olivier Falorni, poslanec za Radikální levici a hlavní zpravodaj zákona. "Mnozí z nich už tu nejsou. Říkávali: 'Bojujte dál.'"

Návrh zákona stanovuje pět podmínek, za kterých by bylo povoleno "asistované umírání", které kritici považují za sebevraždu. Žadatelé musí být francouzští občané ve věku 18 let nebo starší, kteří jsou schopni vyjádřit svou vůli "svobodně a informovaně" a trpí vážnou, život ohrožující nemocí – ať už pokročilou nebo nevyléčitelnou – s fyzickým nebo psychickým utrpením považovaným za "vzdorné nebo nesnesitelné".

Žádosti musí být předloženy lékaři, který by se poradil s panelem odborníků a odpověděl do 15 dnů.

Pokud bude návrh schválen, Francie se připojí k dalším zemím EU, kde je pomoc na konci života povolena za přísných podmínek, jako je Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Španělsko, Portugalsko a Rakousko.

Klauzule o svědomí vyvolává debatu

Podle navrhovaného zákona by si pacienti podávali smrtící léky sami, pokud by toho nebyli fyzicky neschopni, v takovém případě by jim mohl pomoci zdravotnický pracovník. Klauzule o svědomí umožňuje lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu se rozhodnout pro neúčast – ale toto ustanovení již vyvolalo vášnivou debatu.

Nejistotou zůstává, zda by se klauzule o svědomí rozšířila i na lékárníky, nemocniční personál nebo dokonce na studenty medicíny. V současné době lékárníci, kteří vydávají smrtící látky, čelí trestům až 30 let vězení – což je v ostrém kontrastu s tím, co by se brzy mohlo stát profesionální povinností.

"Čin, který se v současné době trestá až třiceti lety vězení, by se mohl zítra pro některé stát povinností," varoval Vincent Trébuchet, poslanec z krajně pravicové Unie pravice.

Bránění přístupu k asistovanému umírání, a to i prostřednictvím dezinformací na internetu, by mohlo vést k trestům odnětí svobody až na dva roky a pokutě ve výši 30 000 eur.

Rozpory jsou hluboké

Navzdory tomu, že návrh zákona prošel většinou 305 hlasů pro, 199 proti a 57 se zdrželo hlasování, ukázalo se, že je polarizující. Pouze Trébuchetův Svaz pravice se jednomyslně postavil proti.

Zatímco prezident Emmanuel Macron hlasování uvítal, premiér François Bayrou – praktikující katolík a historicky nepříliš podporující asistované umírání – řekl, že by se zdržel hlasování, kdyby byl stále poslancem.

Na krajní pravici francouzská europoslankyně Marion Maréchal-Le Pen, předsedkyně strany Identité et Libertés, odsoudila návrh zákona jako "morální a generační regresi" a popsala jej jako "hluboce politický" spíše než progresivní.

Tento postoj hájí také Národní sdružení, hlavní francouzská krajně pravicová strana, a podporují ho skupiny jako Syndicat de la famille, klíčová koalice, která vedla opozici vůči manželství osob stejného pohlaví. Tyto skupiny odsuzují návrh zákona jako "odstranění zákazu zabíjení" a nebezpečný rozchod se základními hodnotami.

Katolická církev se také silně postavila proti tomuto zákonu. Biskupové z regionu Île-de-France varovali, že představuje "nekonečně nebezpečný a smrtící svah, z nějž jakmile se po něm vydáme, nebude možné nezvratně nesklouznout ke stále větší shovívavosti".

Rozhodující souboj v Senátu

Návrh zákona sice prošel Sněmovnou, ale na podzim ho ještě musí schválit Senát. Tamní pravicová většina by ho mohla zastavit nebo výrazně pozměnit.

"Je to společenská poptávka. Myslím, že Senát nemusí být tak uzavřený, jak si lidé představují," řekl Falorni.

Ministryně zdravotnictví Catherine Vautrinová doufá, že zákon bude moci být schválen před prezidentskými volbami v roce 2027.

Původně byl zákon o asistovaném umírání spojován s novými opatřeními paliativní péče, ale pod tlakem konzervativců byly tyto dvě otázky v lednu odděleny.

Ústřední roli v debatě sehrála Francouzská společnost pro paliativní péči (SFAP), která tvrdila, že takový návrh zákona by vedl k "zásadní změně poslání zdravotnických pracovníků".

"Tento zákon o asistovaném umírání neřeší výjimečné situace, ale místo toho zavádí novou normu pro umírání," řekla prezidentka SFAP Claire Fourcadeová.

Na rozdíl od kontroverzního zákona o asistovaném umírání poslanci jednomyslně přijali samostatný zákon o paliativní péči v poměru hlasů 560 ku 0.

