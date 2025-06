Grahamův nejnovější výstup? Jedovatý, infantilní výpad proti Gretě Thunbergové - švédské klimatické aktivistce, která má tu drzost zastávat skutečné morální postoje. Thunbergová se připojila k humanitární flotile, jež se pokouší doručit pomoc do Gazy, kde měsíce trvající blokáda uvrhla civilní obyvatelstvo do stavu hraničícího s hladomorem. A Graham? Na její misi reagoval pubertálním tweetem: „Doufám, že Greta a její přátelé umí plavat!“



Zastavme se na chvíli a zvažme, jak odporné to ve skutečnosti je. Senátor Spojených států - člověk, jehož práce by měla spočívat v hájení lidských práv a důstojnosti - si tropí žerty z mladé ženy a humanitárních pracovníků, kteří riskují životy, aby doručili jídlo a léky lidem v nouzi. Ale pokud sledujete Grahamovu cestu posledních let, nepřekvapí vás to. Takhle to vypadá, když politik přijde o páteř a místo ní si nechá implantovat želatinovou figurku s čepicí MAGA.



A zde se nabízí přirovnání k Dmitriji Medveděvovi. Medveděv, bývalý ruský prezident a současný internetový troll na plný úvazek - muž, jehož jediným trvalým politickým odkazem je bezchybná rekordní série podlézání Vladimiru Putinovi. Hrál si chvíli na prezidenta, zatímco Putin tahal za všechny nitky, a dnes se omezuje na výhrůžky Západu na Telegramu jako senilní pes, který zapomněl, proč vlastně štěká.



Graham je v podstatě americký Medveděv - kdysi relevantní postava, dnes už jen věrný pejsek autoritářského vůdce. Stejně jako Medveděv ztratil i Graham veškerou důstojnost tím, že se stal Trumpovým šepotajícím nohsledem, jemuž nezbylo nic než loajalita a cynismus.



To přirovnání je až příliš dokonalé. Oba muži jsou slepě oddaní vůdcům, kteří pohrdají fakty i pravidly. Oba papouškují stranické mantry s takovým zápalem, že by si je člověk spletl se státní televizí. A když dojde na morální jasnost - ať už v podobě odporu Ukrajiny nebo utrpení Gazy - oba volí zbabělost, krutost a opovržlivý úsměšek. Grahamův tweet není jen ubohou urážkou mladé ženy, která se snaží zlepšit svět. Je to přímé přiznání morálního bankrotu. Zpráva světu: „Nemám už žádné přesvědčení, jen věrnost.“



Možná se Greta Thunberg nikdy do Gazy nedostane. Její loď může být zastavena. Ale už samotným činem udělala víc pro lidstvo než Graham za celou svou politickou kariéru poklonkování mocným. Ten kdysi tvrdil, že mu záleží na národní bezpečnosti, rozpočtové odpovědnosti a důstojnosti. Dnes? Píše hnusné poznámky na sociální sítě a dělá figuranta na volebních mítincích.



Graham už nereprezentuje Ameriku. Pokleká před Trumpem - stejně jako Medveděv olizuje boty Putinovi. Dva muži, stejný osud: nebudou si je pamatovat kvůli službě vlasti, ale kvůli tomu, jak hluboko se dokázali pokořit v honbě za přízrakem moci.



Pokud je politika divadlem, pak jsou tito dva tragickými klauny: vystupujícími pro publikum diktátorů, zatímco svět je sleduje s narůstajícím odporem… a smíchem.