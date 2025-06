Channel 4 News: Izraelské drony nad Gazou vysílají nahrávku plačícího nemluvněte. Když vyjdete zkontrolovat, co to je, dron vás zastřelí

4. 6. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátor, Channel 4 News, úterý 3. června 2025, 19 hodin: Smrtící incidenty v blízkosti míst distribuce humanitární pomoci přinesly další svědectví o tom, že izraelské kvadrokoptéry zahájily palbu na Palestince z malorážních zbraní. Ačkoli izraelská armáda nikdy nepřiznala, že používá takzvané odstřelovací drony, pro mnoho lidí se použití bezpilotních letounů stalo charakteristickým rysem tohoto konfliktu. Jak informuje náš hlavní korespondent Alex Thompson. Reportér: Očití svědci se shodují, že Izraelci v posledních dnech stříleli na civilisty v blízkosti míst, kde se rozdávala pomoc, a zabili a zranili desítky lidí. Navíc opakovaně tvrdí, že k tomu použili drony.

„Byli jsme tam, leželi jsme na zemi od 4:00 ráno a drony na nás střílely. Izraelci na nás stříleli.“ „Lidé se krčili na zemi, ženy a děti, a nakonec nám zbyla jen plechovka fazolí.“





Izrael se zatím přímo nevyjádřil k použití dronů při těchto nedávných incidentech. Je však světovým lídrem ve vývoji vojenské technologie dronů. Tyto drony, někdy nazývané kvadrokoptéry, jsou rozhodně schopné střílet.

„Známe mnoho společností, které inzerují drony vybavené zbraněmi malého kalibru. Víme, že izraelská armáda s některými z těchto společností spolupracovala.“

A britský lékař, který pracoval v Gaze, předložil před několika měsíci parlamentu následující svědectví.

"Zvláště znepokojující mi připadalo, že bomba dopadla třeba na přeplněnou oblast stanů a pak přiletěly drony a začaly střílet civilisty, děti. A měli jsme jeden popis za druhým, že to není ojedinělá záležitost. Dělo se to den za dnem.

Izrael tvrdí, že je to lež. Že nemíří na civilisty. A pak je tu psychologický rozměr 2. Poslechněte si tento zvuk. Izraelský dron v noci nad Gazou, pronikavý pláč nemluvněte.

Muž, který to natáčí, říká, že to vychází z dronu. Říká, že pokud vyjdete ven, abyste zjistili, odkud ten zvuk vychází, zastřelí vás. Stalo se to, říká. Izrael tvrdí, že by nikdy neudělal něco tak neetického.

Ale drony mají něco zvláštního, co se týče jejich vytrvalosti. Jsou velmi pokročilé, velmi tajemné, letí vám nad hlavou. Nemáte tušení, jestli vás sledují, jestli na vás shodí bombu, jestli vás zaměří. A ten pocit tajemna, napětí, přidává konfliktům opravdu temný rozměr.

K tomu všemu se přidává paranoia nebo zásobování databáze, nebo obojí, debata o tom, do jaké míry dokáže technologie umělé inteligence dronů identifikovat lidské tváře na zemi, aby je mohla zaměřit nebo nechat být.





* * *

Moderátor: Teď je tady se mnou je palestinská právnička Milena Ansari z organizace Human Rights Watch. Jak by mělo použití dronů změnit válčení? Myslím tím, že by se dalo předpokládat, že ten, kdo je ovládá, přesně ví, na koho míří, a že by to mělo snížit počet civilních obětí?

Milena Ansari: No, v dnešní době je problémem použití moderních technologií ve válčení, konkrétně dronů. Viděli jsme případy použití kvadrokoptér a dronů v Rusku a na Ukrajině. Jde v podstatě o roboty, kteří ovládají palebné zbraně, i když za obrazovkou sedí člověk a mačká tlačítka. Organizace Human Rights Watch zdokumentovala několik dalších moderních technologií, které izraelské síly používají v Gaze. Jde například o umělou inteligenci, kterou Izrael využívá k určování vojenských cílů v pásmu Gazy. Jde o to, že je to nebezpečné. Zatímco mezinárodní právo a mezinárodní společenství přesně spolupracují a zkoumají, jak systematizovat a institucionalizovat používání dronů, stále je vidíme používat ve válce v rozporu s mezinárodním právem.

Moderátor: Pojďme k hlavní zprávě dneška, kterou je střelba na lidi, kteří se snažili dostat k těmto třem distribučním místům. Jak chápete mezinárodní právo v souvislosti s tím, co se v těchto případech stalo?

Milena Ansari: Začněme od začátku. Mezinárodní právo začalo platit, když se do distribuce pomoci zapojila ta firma bývalých vojáků. Nejdůležitější věcí podle mezinárodního humanitárního práva, pokud jde o distribuci pomoci, je, že je široká, humanitární a zohledňuje důstojnost lidí, kteří tuto humanitární pomoc potřebují, a je přístupná všem, kteří ji potřebují. Militarizovaná Gaza Humanitarian Foundation je v podstatě militarizovaná soukromá firma, která distribuuje pomoc, a my jsme viděli notoricky známé záznamy o militarizované distribuci pomoci.



Moderátor: A předpokládám, že Izrael by řekl, že to se dělo už dříve, když se Hamás podílel na krádežích pomoci.

Milena Ansari: Ano, to jsou izraelská obvinění, o kterých neustále slýcháme, ale nikdy jsme neviděli žádné důkazy.

Moderátor: Určitě jste nikdy neviděli důkazy o tom, že by Hamas bral pomoc?

Milena Ansari: Nevíme, jestli je to Hamás, palestinské ozbrojené skupiny nebo palestinské gangy v Gaze, protože podle zpráv OSN, které sledujeme, Organizace spojených národů jasně uvedla, že existují palestinské gangy, které jsou dosud ozbrojené, a tvrdí, že to nejsou palestinské ozbrojené skupiny ani Hamás, kdo je ozbrojuje a kdo rabuje humanitární pomoc v oblastech pod plnou kontrolou izraelských sil. Podle OSN není možné, aby tyto ozbrojené gangy mohly dělat to, co dělají, bez souhlasu nebo povolení izraelských sil na místě. Zatímco vidíme, jak izraelské síly používají kvadrokoptéry a střílejí na lidi, proč se například nezabývají rabováním? Neviděli jsme, jak izraelské síly s tímto problémem zacházejí.

Moderátor: Jaké je ale řešení, když Izrael neuznává OSN jako nestranného zprostředkovatele? Považuje ji za zaujatou a stojící na druhé straně.

Milena Ansari: Ano, jde o to, že není na Izraeli, aby rozhodoval, zda chce spolupracovat s Organizací spojených národů. To je dáno Chartou OSN. Izrael je povinen spolupracovat s institucemi OSN, například s UNRWA. UNRWA Izrael má jednostrannou smlouvu s UNRWA, kterou se sám Izrael rozhodl ukončit. Dovolte mi také připomenout, že Mezinárodní soudní dvůr se zabývá poradním stanoviskem k povinnostem Izraele vůči subjektům na okupovaném palestinském území. Mluvíme o Gaze, která spadá pod okupaci izraelských úřadů. Izrael má tedy povinnost usnadňovat spolupráci s OSN a spolupracovat s ní.

* * *

Moderátor: Nejprve rezignoval šéf Humanitární nadace pro Gazu s tím, že operace není schopna dodržovat humanitární zásady. Nyní z projektu vystupuje také Boston Consulting Group, která pomáhala zřídit mechanismus distribuce pomoci podporovaný USA a Izraelem. Více se dozvíme od naší korespondentky ve Washingtonu, Siobhan Kennedyové. Siobhan.

Reportérka: Ano, je to tak. K chaosu na místě se přidává informace, že Boston Consulting Group, americká společnost najatá k založení a řízení nové humanitární organizace v Gaze, minulý týden odstoupila od smlouvy a ukončila spolupráci. Jako humanitární nadace nyní Boston Consulting Group v prohlášení pro Channel 4 News uvedla, že práci na zřízení nové humanitární organizace vykonávala bezplatně a že k tomu přistoupila na žádost multilaterálních zainteresovaných stran. A byla zastavena. 30. května Boston Consulting Group zahájila formální přezkum práce a zatímco tento přezkum pokračuje, partner, který tuto práci vedl, byl nyní postaven mimo službu. Není jasné, o jakou neschválenou následnou práci se jednalo, ani proč byl odpovědný partner suspendován. Je však třeba poznamenat, že Washington Post citoval zdroje, které uvedly, že Boston Consulting Group si za svou práci v Gaze účtovala 1 000 000 dolarů měsíčně.

Moderátor: Reagoval na to Bílý dům?

Reportérka: No, asi před hodinou se konala tisková konference a tisková mluvčí Bílého domu byla dotázána na nejnovější střelbu. Odpověděla, že administrativa prověřuje pravdivost zpráv a nebude brát slova Hamásu jako pravdu. Byla také dotázána na změnu vedení Gazské humanitární nadace a poslechněte si, co řekla.

„No, podívejte, byl to kreativní nápad, který pan prezident navrhl, aby se do regionu dostala pomoc. Tito lidé byli zoufalí a hladověli, a prezidentovi se nelíbilo, když viděl ty záběry, a chtěl zajistit, aby pomoc byla doručena se souhlasem Izraele, z pochopitelných důvodů, nikdy nezapomeneme na brutální útok ze 7. října. A opět, to je něco, do čeho předchozí administrativa nebyla ochotna investovat čas a úsilí.“

Reportérka: Zdá se, že naznačuje, že celý nápad s touto skupinou pro pomoc Gaze byl výhradně od prezidenta Trumpa. V této souvislosti je však důležité uvést, že Boston Consulting Group jako soukromý subjekt pravděpodobně působila nezávisle na Bílém domě. Dnes však Gaza Humanitarian Foundation oznámila, že do čela organizace jmenovala evangelického pastora Johnnyho Moorea, který je příznivcem Donalda Trumpa.





































