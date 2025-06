Elon Musk označil Trumpův „velký a krásný“ daňový zákon za „odpornou ohavnost“

4. 6. 2025







Bývalý šéf Doge řekl, že ‚pobuřující‘ daňový zákon způsobí nárůst deficitu na 2,5 bilionu dolarů



Miliardář a technologický podnikatel Elon Musk se dostal do nového sporu s Donaldem Trumpem, když označil daňový a výdajový zákon amerického prezidenta za „odpornou ohavnost“.



Muskův výbuch na internetu by mohl povzbudit fiskálně konzervativní republikánské senátory – z nichž někteří se již vyjádřili – k tomu, aby se postavili proti Trumpovi, zatímco pokračují v klíčových jednáních v Kapitolu o takzvaném „jednom velkém, krásném návrhu“.



Musk, který již dříve kritizoval navrhovaný zákon a vtipkoval, že může být buď velký, nebo krásný, ale ne obojí, na X dodal: "Masivně zvýší již tak gigantický rozpočtový deficit na 2,5 bilionu dolarů (!!!) a zatíží americké občany drtivým a neudržitelným dluhem."





Musk, který již dříve kritizoval navrhovaný zákon a vtipkoval, že může být buď velký, nebo krásný, ale ne obojí, na X dodal: “Masivně zvýší již tak gigantický rozpočtový deficit na 2,5 bilionu dolarů (!!!) a zatíží americké občany drtivým a neudržitelným dluhem."



Pokračoval: „Kongres přivádí Ameriku k bankrotu.“



Musk, který byl během loňské volební kampaně jedním z nejvýznamnějších dárců Donalda Trumpa, opustil minulý týden Bílý dům poté, co vedl takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge) s deklarovaným posláním omezit podvody a zneužívání ve federálních úřadech. Tvrdil, že republikánský návrh zákona podkopá práci Doge a ještě více zadluží USA.



V úterý Musk okamžitě získal podporu Thomase Massieho, jednoho ze dvou republikánů, kteří minulý měsíc hlasovali proti návrhu zákona v Sněmovně reprezentantů. „Má pravdu,“ odpověděl Massie na X.



Kritiku však vyslovil Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů, který uvedl, že v pondělí s Muskem hovořil po telefonu více než 20 minut a vysvětlil mu, že návrh zákona splňuje volební sliby a zároveň zavádí trvalé masivní škrty daní a výdajů.



Johnson novinářům řekl: „Se vší úctou, můj přítel Elon se v případě zákona One Big Beautiful strašně mýlí. Je to velmi důležitý první krok. Elon to nechápe... Hluboce lituji, že udělal tuto chybu.“



John Thune, republikánský vůdce většiny v Senátu, byl diplomatičtější a řekl: „Máme tedy rozdílné názory. Má právo na svůj názor. Budeme pokračovat plnou parou vpřed.“



Po těsném schválení Sněmovnou reprezentantů je návrh zákona nyní projednáván v Senátu, který se snaží schválit revidovanou verzi do 4. července. Někteří republikánští fiskální konzervativci, jako senátoři Ron Johnson a Rand Paul, sdílejí Muskovy obavy ohledně nutnosti významných škrtů ve výdajích.



Johnson řekl CNN: „Máme dost [odpůrců], abychom zastavili proces, dokud prezident nezačne brát snižování výdajů a deficit vážně.“



Trump již dříve republikánské odpůrce označil za „pozérské“ a vyzval je, aby se připojili. Jeho vliv se ukázal jako rozhodující při potlačení potenciální rebelie ve Sněmovně reprezentantů. V pondělí na své platformě Truth Social napsal: „O ‚JEDINÉM, VELKÉM, KRÁSNÉM ZÁKONU‘ se šíří tolik nepravdivých tvrzení.“



Bílý dům uznal Muskův postoj, ale uvedl, že svůj názor na návrh zákona nezměnil. Tisková mluvčí Karoline Leavittová novinářům řekla: „Podívejte, prezident už ví, jaký postoj k tomuto návrhu zákona zaujímá Elon Musk. To ale nemění názor prezidenta: je to jeden velký, krásný návrh zákona a on se ho drží.“



Návrh zákona prodlužuje Trumpovy daňové škrty z roku 2017 a zahrnuje nové výdaje na bezpečnost hranic a armádu. Republikáni chtěli tyto náklady kompenzovat škrty v programech, jako je Medicaid, potravinové lístky a daňové úlevy na zelenou energii.



Prognózy Kongresového rozpočtového úřadu a nezávislých analytiků naznačují, že návrh zákona by v příštích 10 letech zvýšil deficit o 2,3 až 5 bilionů dolarů. Úředníci Bílého domu tvrdí, že ekonomický růst vyvolaný daňovými škrty zvýšené výdaje vykompenzuje.



Russ Vought, ředitel úřadu pro správu a rozpočet, řekl CNN: „Tento návrh zákona nezvyšuje deficit ani nezhoršuje dluh. Ve skutečnosti jej snižuje o 1,4 bilionu dolarů.“



Demokraté však varují, že rozpočet zvýší náklady na zdravotní péči pro miliony lidí a způsobí, že miliony lidí přijdou o zdravotní pojištění, aby se mohly financovat daňové škrty pro miliardáře. Nová analýza Yaleovy univerzity a Pensylvánské univerzity zjistila, že by to mohlo vést k více než 51 000 zbytečným úmrtím.



Chuck Schumer, vůdce menšiny v Senátu, v úterý ve svém projevu řekl: „Donald Trump a jeho takzvaný ‚velký, krásný zákon‘ jsou ve své podstatě oškliví. Za kouřovou clonou se skrývá krutá a drakonická pravda: daňové úlevy pro ultra-bohaté placené z likvidace zdravotní péče pro miliony Američanů.“



Později, v reakci na Muskovu intervenci, Schumer komentoval na X: „Nemyslel jsem si, že je to představitelné, ale ... SOUHLASÍM S ELONEM MUSKEM.“





Bernie Sanders, nezávislý senátor za Vermont, v příspěvku dodal: „Musk má pravdu: tento zákon JE ‚odporná ohavnost‘. Neměli bychom dát 664 miliard dolarů na daňové úlevy pro 1 % obyvatel. Neměli bychom vyhodit 13,7 milionu lidí z Medicaid. Neměli bychom škrtat 290 miliard dolarů z programů na výživu hladových. Porazme tuto odpornou ohavnost.“





Zdroj v angličtině ZDE

