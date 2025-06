Izrael varuje Palestince před chůzí po silnicích vedoucích k humanitárním centrům v Gaze a označuje je za „bojové zóny“

4. 6. 2025

Tak Izrael vytváří tzv. "humanitární centra", kam si mají hladovějící Palestinci přijít pro potraviny, a zároveň je varuje, že když se tam vydají, budou zastřeleni

V úterý brzy ráno bylo zabito 27 lidí, kteří se shromáždili, aby si vyzvedli jídlo v jednom z distribučních center GHF.

Mluvčí izraelské armády uvedl, že silnice vedoucí k distribučním centrům zřízeným Humanitární nadací pro Gazu jsou pro Palestince „zakázané“.



Izraelská armáda varovala obyvatele Gazy před cestováním do oblastí vedoucích k distribučním centrům pomoci poté, co bylo nejméně 27 Palestinců zabito izraelskou palbou, když čekali na jídlo v místech zřízených nadací podporovanou USA.









Mluvčí izraelské armády v úterý uvedl, že silnice vedoucí k distribučním centrům zřízeným Humanitární nadací pro Gazu (GHF) jsou považovány za „bojové zóny“.



V příspěvku na sociálních sítích GHF oznámila, že její distribuční místa budou ve středu uzavřena z důvodu „aktualizace, organizace a zlepšení efektivity“. Skupina neposkytla další informace o zlepšeních, která hodlá provést. Provoz bude podle ní obnoven ve čtvrtek.



Organizace uvedla, že jedná s izraelskou armádou o posílení bezpečnostních opatření mimo bezprostřední okolí lokalit GHF.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že v úterý brzy ráno bylo zabito 27 lidí, kteří se shromáždili, aby si vyzvedli jídlo v jednom z distribučních center GHF. Jednalo se o třetí podobný incident za tři dny, přičemž Izrael v úterý poprvé přiznal, že jeho síly střílely na Palestince, kteří se k nim blížili.



Izraelské obranné síly (IDF) v prohlášení uvedly, že vojáci vystřelili v blízkosti komplexu pro distribuci potravin poté, co si všimli „několika podezřelých osob, které se k nim blížily“.



"Vojáci vystřelili varovné výstřely, a když se osoby nezačaly vzdalovat, vystřelili další výstřely v blízkosti jednotlivých podezřelých, kteří postupovali směrem k vojákům.



„Jednotky postupovaly směrem k jednotkám způsobem, který pro ně představoval hrozbu,“ uvedla armáda, aniž by upřesnila, o koho se jednalo.



Mluvčí Gazské humanitární nadace (GHF), která převzala distribuci potravin v Gaze a je podporována Izraelem, řekl agentuře Associated Press, že skupina „s lítostí přijala zprávu, že několik civilistů bylo zraněno a zabito poté, co překročili vymezený bezpečný koridor“.



K incidentu došlo na stejném místě, kde v neděli izraelská palba zabila více než 30 Palestinců, kteří se vydali k distribučnímu centru.



Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk označil „smrtící útoky“ na civilisty v okolí distribučních center za válečný zločin.



„Smrtící útoky na zoufalé civilisty, kteří se snaží získat mizivé množství potravinové pomoci v Gaze, jsou neomluvitelné,“ uvedl Türk. „Útoky namířené proti civilistům představují závažné porušení mezinárodního práva a válečný zločin.“



Svědci konstatovali, že střelba začala v oblasti Flag Roundabout, asi 1 km od centra pro distribuci potravin.



Fadi Abu Mohammad, 43, řekl, že jeho příbuzný Mohammad Abu Shamala, 22, byl zabit poblíž místa, kde se rozdávala pomoc.



„Když začala střelba na civilisty, byl zasažen kulkou do zad a na místě zemřel,“ řekl. „Měl se příští měsíc ženit.“



„Vrátit se k distribuci pomoci je obrovské riziko a potenciální rozsudek smrti, ale všichni, kdo tam šli, neměli na výběr. Pokud je nezabijí kulky nebo ostřelování, zemřou hlady,“ řekl Fadi.



Izrael v březnu uvalil blokádu na všechny dodávky s tvrzením, že Hamas zabavuje dodávky pro své bojovníky. Skupina to popírá a humanitární pracovníci v Gaze uvedli, že neexistují žádné důkazy o rozsáhlém odklánění pomoci v žádné fázi konfliktu. Na začátku tohoto měsíce globální monitor hladu uvedl, že půl milionu lidí v pásmu čelí hladomoru.



GHF převzala distribuci pomoci navzdory námitkám OSN a dalších humanitárních organizací, které nový systém distribuce potravin kritizovaly s tím, že nebude schopen uspokojit potřeby 2,3 milionu obyvatel Gazy a umožní Izraeli používat potraviny jako zbraň k ovládání obyvatelstva.



V úterý byl novým šéfem GHF jmenován evangelický vůdce a poradce Donalda Trumpa pro mezicírkevní otázky. Johnnie Moore, člen americké Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu a zakladatel poradenské firmy Kairos Company, byl jmenován novým šéfem GHF poté, co Jake Wood, bývalý mariňák, rezignoval s tím, že nemůže zaručit nezávislost GHF na izraelských zájmech.





Moore je hlasitým obhájcem GHF, který se ostře ohradil proti veřejné kritice zavedení fondu a řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi, že zprávy o Palestincích zabitých a zraněných při hledání pomoci v Gaze jsou „lež... šířená teroristy“.





Zdroj v angličtině ZDE

