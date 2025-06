USA: Demokraté v tichosti vytvářejí mozkový trust, který jim má pomoci znovu zvítězit

4. 6. 2025

Searchlight, název inspirovaný rodištěm lídra senátní většiny Harryho Reida, přichází v pro Demokratickou stranu nejistém okamžiku, píše Elena Schneider. Searchlight, název inspirovaný rodištěm lídra senátní většiny Harryho Reida, přichází v pro Demokratickou stranu nejistém okamžiku,

Na soukromém setkání minulý měsíc jeden špičkový stratég Demokratické strany nadhodil stranickým lídrům a dárcům: Pokud chceme znovu zvítězit, musíme rozbít ideologické pruhy a odmítnout agendy zájmových skupin.

Adam Jentleson, bývalý personální šéf senátora Johna Fettermana (D-Penn.) a hlavní poradce bývalého lídra senátní většiny Harryho Reida (D-Nev.), využil ústup k předvedení svého nového centra pro výzkum politiky a zasílání zpráv, nazvaného Searchlight. Jeho cíl: Posunout Demokratickou stranu k nejefektivnějším a nejpopulárnějším pozicím bez ohledu na to, z jakého křídla strany pochází, s výhledem do roku 2028, podle pěti lidí, kteří mluvili přímo s Jentlesonem a byla jim poskytnuta anonymita, aby mohli popsat soukromé rozhovory. Seth London, poradce hlavních dárců Demokratické strany, spolupracuje s Jentlesonem na tomto úsilí.

Posláním mozkového trustu, jak jej tito lidé popisují, je výslovné odmítnutí testů čistoty, které Jentleson považuje za držení strany jako rukojmí, z nichž nejznámější se staly potravou pro vysoce účinnou reklamu, kterou Donald Trump použil proti bývalé viceprezidentce Kamale Harris během své kampaně za znovuzískání prezidentského úřadu.

Searchlight – název inspirovaný rodištěm Jentlesonova bývalého šéfa, lídra senátní většiny Harryho Reida – přichází v nejistém okamžiku pro Demokratickou stranu, která se snaží oživit svou hluboce nepopulární značku a pokukuje po návratu v průběžných volbách v roce 2026. Jedna osoba přímo obeznámená s projektem, které byla poskytnuta anonymita, aby popsala soukromé detaily, uvedla, že cílem bude vytvořit "institucionální prostor, kde mohou demokraté svobodně myslet a vypouštět tyto myšlenky do světa".

"To v tuto chvíli neexistuje, protože kdekoli jinde dostanete tyto nápady obroušené z toho či onoho úhlu," pokračoval člověk a dodal, že to nebude řízeno ideologicky nebo "na levo-pravém binárním měřítku", ale spíše "bude čerpat z nejlepších nápadů, ať už pocházejí odkudkoli".

Jentleson vysvětlil tuto skupinu vrcholným demokratickým dárcům a úředníkům, včetně vůdce senátní menšiny Chucka Schumera, lídra demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeema Jeffriese, michiganské senátorky Elissy Slotkin a dalších členů Kongresu. Plánování nazvané "Wildflower" se konalo v honosném letovisku stejného jména v severní části státu New York, kde také přilákalo několik potenciálních kandidátů pro rok 2028, včetně bývalého ministra dopravy Peta Buttigiega, guvernéra Kentucky Andyho Besheara a arizonského senátora Rubena Gallega.

Některé z Jentlesonových návrhů byli podle těchto lidí nastíněni již v úvodníku New York Times, který byl zveřejněn krátce po prohře ve volbách v roce 2024. Vyzval demokraty, aby vyhlásili "nezávislost na liberálních a progresivních zájmových skupinách, které brání demokratům jasně přemýšlet o tom, jak vyhrát" a aby odmítli "rigidní mravy a slovník vysokoškolsky vzdělaných elit". Vyzval volené představitele, aby se nebáli znepřátelit si mocné skupiny, které diktovaly velkou část demokratických prezidentských primárek v roce 2020.

Také London sepsal povolební strategické memorandum, v němž vyzval k "úplnému odmítnutí politiky identity založené na rase a skupinách".

"Voliči se nerozpadají mezi vnímané ideologické linie, do kterých je mnoho demokratů vtahováno zájmovými skupinami," řekl účastník debaty v ústraní, kterému byla poskytnuta anonymita, aby mohl diskutovat o soukromé akci. "Machinace strany cpe lidi do škatulek, a pokud je to prostředek, jak dostat tyto nové myšlenky ven, mimo ty pruhy, které automaticky omezují šíři voličů, které jste schopni oslovit, pak si myslím, že by to mnoho lidí uvítalo."

Boj o budoucnost Demokratické strany je však v plném proudu a Searchlight je nejnovějším účastníkem na již tak přeplněné scéně demokratických skupin, které se snaží ovlivnit prezidentské primárky v roce 2028. Přinejmenším někteří z těch, kteří slyšeli Jentlesonův tón, byli frustrovaní, že to zní jako duplikát jiných snah.

Welcome PAC, umírněně zaměřená skupina, pořádá "WelcomeFest", celodenní akci, kterou popisují jako "největší veřejné shromáždění centristických demokratů". Několik řečníků na WelcomeFestu, včetně Slotkin a poslankyně Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.), se také zúčastnilo Wildflower.

"Říkají: 'Potřebujeme umírněný hlas, protože ztrácíme všechny a musíme se vrátit do středu a dostat se pryč od woke, politiky identity,'" řekl jeden z poradců demokratických dárců, který slyšel Jentlesonův návrh. "Chtějí se stát výzkumným a komunikačním centrem, což je skvělé, ale už máme spoustu subjektů, které to dělají."

