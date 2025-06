Blažkova kauza je bezprecedentním selháním důvěry v právní stát

Zajistěte skutečně důvěryhodnou náhradu na Ministerstvu spravedlnosti. Člověka s důvěrou veřejnosti, nezávislého odborníka s jasným odstupem od jakýchkoliv zájmových struktur. Budoucí ministr/ministryně spravedlnosti se bude muset zasadit o znovunavrácení důvěry v nezávislou justici. Pokud by se novým ministrem stal člen ODS, tak zde vzniká riziko, že by se státní zastupitelství a další instituce dostaly pod tlak, který by bránil nezávislému prošetření celé kauzy.