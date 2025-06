Donutí Lindsey Graham svými manévry Trumpa k uvalení sankcí na Rusko?

4. 6. 2025

Republikánský senátor známý svou servilností vůči Trumpovi prosazuje návrh zákona, který by mohl změnit politiku vůči Ukrajině, píše Andrew Roth





Hraje Lindsey Graham s Donaldem Trumpem dlouhou hru?



Graham, který od inaugurace prezidenta USA přizpůsoboval svou podporu Ukrajině, aby zůstal v jeho orbitu, řekl, že očekává, že Senát tento týden začne projednávat jeho návrh zákona o sankcích proti Rusku z roku 2025, který podle něj uvalí „drsné sankce“ na Vladimira Putina a 500% clo na zboží dovážené ze zemí, které kupují ruskou ropu a další zboží, což by se mohlo týkat Číny a Indie. Graham, který od inaugurace prezidenta USA přizpůsoboval svou podporu Ukrajině, aby zůstal v jeho orbitu, řekl, že očekává, že Senát tento týden začne projednávat jeho návrh zákona o sankcích proti Rusku z roku 2025, který podle něj uvalí „drsné sankce“ na Vladimira Putina a 500% clo na zboží dovážené ze zemí, které kupují ruskou ropu a další zboží, což by se mohlo týkat Číny a Indie.



Osud návrhu zákona podle zasvěcených zdrojů z Kongresu stále závisí na tom, zda Trump dá zelenou. Trumpova rostoucí frustrace z Putina však povzbudila některé členy Republikánské strany, aby se opět začali vyjadřovat k konfliktu – s notoricky flexibilním Grahamem v čele úsilí o přísnější sankce vůči Kremlu. Blíží se kritický moment v Kongresu, který od Trumpova nástupu do úřadu do značné míry rezignoval na svou roli v zahraniční politice?



„Doufám, že ano, protože je to správný krok,“ řekl Don Bacon, republikánský zástupce Sněmovny reprezentantů, který kritizoval Bílý dům za jeho politiku vůči Ukrajině. „Ale je riskantní mluvit za ostatní. Vím, kde stojím. Senát má drtivou většinu na straně sankcí a my bychom měli jednat. Je v zájmu naší národní bezpečnosti, aby Rusko v tomto případě selhalo, a mělo by být zřejmé, že Putin nechce mír, ale chce nad Ukrajinou dominovat.“



Trumpův obrat v postoji k Rusku přišel poté, co selhaly jeho snahy o vyjednání rychlého příměří. Pondělní rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu nepřinesly téměř žádný pokrok a ani pokračující snahy jeho osobního vyslance Steva Witkoffa o kontakt s Kremlem nepřinesly žádné ústupky ze strany Vladimira Putina. Uniklý návrh ruských požadavků z jednání naznačoval kapitulaci: stažení Ukrajiny z ukrajinského území, které si Rusko nárokuje, žádné členství Ukrajiny v NATO, omezení velikosti ukrajinské armády.



Trump však rozhořčilo právě bombardování měst, což opět dokazuje, že Putin je svým největším nepřítelem, pokud jde o vyjednávání.



„Vždy jsem měl velmi dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale něco se s ním stalo,“ řekl Trump minulý týden a zopakoval část svých komentářů na veřejnosti. „Úplně se zbláznil! Zbytečně zabíjí spoustu lidí, a to nemluvím jen o vojácích. Rakety a drony jsou bez jakéhokoli důvodu vystřelovány na ukrajinská města.“



V době, kdy Bílý dům hledá způsoby, jak zvýšit tlak na Rusko a jeho spojence, jako je Čína, se návrh zákona podporovaný Grahamem a demokratickým senátorem Richardem Blumenthalem stal vhodným nástrojem k dosažení tohoto cíle. Jeden z členů republikánských kruhů uvedl, že Bílý dům zvažuje, že nechá republikány „hlasovat podle svého svědomí“ – což by v praxi znamenalo, že Kongres by mohl návrh zákona podpořit, aniž by čelil odporu Trumpovy administrativy.



To by však vyžadovalo konečné rozhodnutí Bílého domu, a Trump dosud otevřeně nepodpořil nové sankce jako něco víc než jen nouzové opatření.



„Navzdory podpoře asi 82 senátorů se návrh zákona nemůže posunout bez podpory Sněmovny reprezentantů, a předseda Sněmovny ho bez podpory prezidenta neposune,“ uvedla Kori Schake z American Enterprise Institute. „A není jasné, zda prezident skutečně rozhodl, že Putin je překážkou pro příměří. Navíc bude Senát v příštích několika týdnech zaneprázdněn schvalováním smírčího návrhu zákona.“



V úterý se však vedení zdálo být připraveno pokračovat.



Větrnou korouhvičkou Trumpovy bouřlivé zahraniční politiky vůči Ukrajině je Graham, zkušený politický přeživší, který si díky neúnavnému lichocení vybudoval silný vztah s prezidentem a své názory přizpůsobuje Trumpovým, když se mu to hodí. V otázce Ukrajiny je tak ohebný, že ho nelze zlomit.



„Hrají velmi opatrnou hru, protože nechtějí narušit své vztahy s velkým šéfem,“ řekl jeden z informovaných zdrojů o diskusích mezi republikány v Kongresu. „Zároveň si ale myslím, že jeho srdce i hlava jsou na správném místě. Jen mu trochu chybí vlastní odvaha.“



Grahamovy zásahy byly významné. Sehrál klíčovou roli při prosazení dohody o nerostných surovinách, kterou Ukrajina podepsala s USA, aby získala Trumpovu podporu pro svou obranu. Při golfu Trumpovi představil „bilionové“ nerostné bohatství Ukrajiny a později mu ukázal mapu (podle jednoho zdroje Trump řekl, že chce „polovinu“).



Zároveň se veřejně rozčiloval nad Volodymyrem Zelenským po katastrofální schůzce v Bílém domě koncem února, kdy se Trump a JD Vance pohádali s tímto válečným vůdcem. „Nevím, jestli s Zelenským budeme moci někdy znovu jednat,“ řekl Graham a naznačil, že ukrajinský vůdce by měl odstoupit. (Zelenskyj později kontroval, že je připraven mu nabídnout občanství, pokud bude chtít diskutovat o tom, kdo by měl vést Ukrajinu).



Grahamova podlézavost ohromila některé jeho bývalé kolegy. Bývalý kolega, který s Grahamem spolupracoval na politice vůči Ukrajině, řekl, že jeho výroky o Zelenském ho „ohromily“. Na otázku, zda má Graham koherentní strategii, jak ovlivnit Trumpa, odpověděl: „Grahamova strategie je dát Grahama na první místo.“



„Myslím, že chápe, o co jde,“ řekl další člověk obeznámený s diskusemi o návrhu zákona. „Chtěl by, aby politika byla rozumná, což znamená [uložit sankce] Kremlu. Ale cení si svého vztahu s Trumpem a ten má přednost před prvním úvahou. Pokud tedy opravdu cítí, že prezident je proti, nepůjde do toho.“



Nyní, když Trump signalizuje větší ochotu k sankcím, Graham odcestoval do Kyjeva, aby se setkal se Zelenským (všichni se usmívali), a do Bruselu, kde s předsedkyní EU Ursulou von der Leyenovou diskutoval o možných sankčních balíčcích EU a USA, které by zvýšily tlak na Moskvu.



„Senátor Graham si zaslouží velkou zásluhu za to, že se zasadil o větší tlak na Kreml,“ řekl John Hardie, zástupce ředitele programu pro Rusko v konzervativním think tanku Foundation for Defense of Democracies. „Pobídky zjevně nefungují, takže je čas začít používat bič, včetně zásahů proti ruským příjmům z ropy. Tento ekonomický tlak by měl být doprovázen trvalou vojenskou pomocí Ukrajině.“



Hardie a další poznamenali, že Trump by mohl zvýšit tlak na Rusko i bez senátního návrhu zákona.



„Pokud by se prezident Trump rozhodl jít cestou tlaku, má k dispozici nástroje, které mu to umožní,“ uvedl Hardie. „Mohl by například okamžitě označit zbývající část ruské stínové flotily a další ne západní subjekty, které usnadňují ruský vývoz ropy, a mohl by se připojit k partnerům z G7 a snížit cenový strop ropy stanovený G7.“



A i kdyby byly sankce schváleny, jejich uplatnění bude nakonec záviset na rozhodnutí Trumpa.





„Senát je připraven na obě možnosti,“ napsal Graham minulý týden v komentáři pro Wall Street Journal. "Od samého počátku jsem se s Bílým domem koordinoval ohledně návrhu zákona o sankcích proti Rusku.





Návrh zákona by Rusko izoloval od obchodu a uvalil 500% cla na všechny země, které nakupují energetické produkty z Moskvy. Důsledky jeho barbarské invaze musí být jasné těm, kteří ji podporují. Pokud by Čína nebo Indie přestaly nakupovat levnou ropu, Putinova válečná mašinerie by se zastavila."





