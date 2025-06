Británie postaví 12 jaderných ponorek a investuje 15 miliard liber do výroby jaderných hlavic

4. 6. 2025

čas čtení 1 minuta

Británie rozšíří svou flotilu jaderných ponorek a postaví 12 nových ponorek SSN-AUKUS, stejně jako investuje 15 miliard liber do programu jaderných hlavic, uvedla britská vláda. Plánuje se stavba jedné ponorky každých 18 měsíců. Do konce 30. let 21. století tak budou muset ponorky SSN-AUKUS nahradit sedm stávajících ponorek třídy Astute. Očekává se, že nárůst flotily transformuje britský loďařský průmysl a vytvoří více než 40 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst po celé zemi.