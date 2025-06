Bitcoiny a Fialova vláda

11) Velmi zasvěcený komentář o bitcoinech zveřejnil, který popsal, co se kolem nich posledních 10 let dělo a jaké důsledky měla rychle se zvyšující hodnota. Komentář zde

7) Velmi zarážející je zde rozhodnutí Nejvyššího soudu, které uvedlo, že bez rozšifrování elektroniky nelze jeho obsah zničit, protože by tam mohlo být i něco legálního. To ve výsledku vedlo k tomu, že elektronika se dostala až do rukou pana Jiřikovského. Soud zrušil všechny dosavadní rozsudky, které přikazovaly obsah elektroniky zničit. Pro tohle mám své vysvětlení a některé věci i zde jsou zarážející, ale prozatím bez dostatečných důkazů to nebudu uvádět.

4) Blažek tvrdí, že se nepotvrdilo, že by prostředky byly z trestné činnosti a dále, že policie už měla dost času, aby se zabavenou elektronikou obsahující bitcoiny něco udělala. Není to pravda. Navíc – policie měla tuto elektroniku evidentně zašifrovanou. Bylo třeba spolupracovat při odhalení obsahu této elektroniky.

Nakonec bych rád uvedl, že ačkoliv Pavel Blažek rezignoval, tak to určitě neznamená, že by ztratil vliv. Byl to právě on, kdo přivedl Petra Fialu do čela ODS.