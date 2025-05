Německo nabídlo Ukrajině peníze na výrobu střel, které zasáhnou Moskvu

30. 5. 2025

Německé úřady plánují vyčlenit pro Kyjev několik milionů eur na realizaci projektů vývoje a sériové výroby střel s plochou dráhou letu s doletem až 2 500 kilometrů. To odpovídá vzdálenosti z Poltavy do Ťumeně, to znamená, že teoreticky budou střely schopny letět za Ural.