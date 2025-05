Channel 4 News: Izrael právě vyvraždil dalších 72 lidí. A co ty děti, jimž vyvraždil rodiče a sourozence?

31. 5. 2025

Foto: Izraelské bombardování uprostřed měst mezi civilisty. Představte si to v Praze na Národní třídě. Použity americké zbraně

Moderátor, Channel 4 News, pátek 30. května 2025, 19 hodin: Zatímco Izrael bombarduje Gazu, nabízí další dočasné příměří výměnou za propuštění rukojmích. Hamás chce trvalé příměří a zvažuje svou odpověď. Vrátili jsme se k malé holčičce, která přežila plameny, ale přišla o matku a sourozence. Chce mouku, aby mohla upéct chleba svému otci, až se vrátí z nemocnice.

Dobrý večer, zatímco obyvatelé Gazy stále zoufale potřebují potravinovou pomoc a jsou bombardováni, Hamás zvažuje nabídku Izraele zprostředkovanou Spojenými státy na dočasné příměří výměnou za propuštění dalších rukojmí.

Podle ministerstva v Gaze izraelské útoky za posledních 24 hodin zabily 72 lidí a 278 jich zranily. Vzhledem k eskalaci vojenských operací byli lidé vyzváni, aby opustili dalších pět oblastí na severu.

Hamás sděluje, že stále zvažuje nový návrh USA na příměří v Gaze, i když podle něj nesplňuje palestinské požadavky. Izrael údajně souhlasil s 60denním příměřím pro Gazu a výměnou rukojmích a vězňů, ale to nezabránilo armádě nařídit civilistům, aby okamžitě opustili dalších pět oblastí na severu Gazy, a pokračovat v bombardování, jak informuje Harry Fawcett.





Reportér: V pozdních odpoledních hodinách v Gaze izraelské varování následovaly údery na obytné budovy. Muž, který toto natočil, přežil s oděrkami a modřinami. Předtím došlo k leteckému úderu, zřejmě bez varování, který způsobil vážnější zranění. Od včerejška platí evakuační příkaz pro velké části města Gaza. Izraelský ministr obrany dnes vyzval Hamás, aby přijal podmínky amerického návrhu příměří, jinak bude zničen, ale civilisté, jako tak často, nesou následky, když rakety najdou svůj cíl. A toto je severní Džabalia. Dnes ráno došlo k útoku krátce před 1:00, když rodiny spaly, a domy se proměnily v trosky, ve kterých děti hledají vzpomínky na svůj dřívější život.





Muž: „Lidé slyšeli zprávy o příměří, pak byli civilisté spící ve svých domovech překvapeni náhodným ostřelováním a teď jsou rozřezáni na kusy. Přestali jsme volat arabské a muslimské země. Apelujeme na všechny svobodné lidi na tomto světě.“





V den, kdy OSN označila Gazu za nejhladovější místo na planetě, se krajně pravicoví izraelští demonstranti opět pokusili zablokovat nákladní vozy s humanitární pomocí. Návrh příměří by umožnil plné obnovení pomoci prostřednictvím agentur OSN, ale Hamás jej dosud nepřijal. Jejich hlavním bodem je absence záruky, že Izrael neobnoví boje. Místo toho chtějí od prezidenta Trumpa závazek k trvalému řešení, pokud Izrael a Hamás dosáhnou dohody prostřednictvím jednání.





V domě jejích prarodičů v Gaze jsou ještě některá klidná místa. Pětiletá Waad dostala novou skládačku. Jak ale pochopit, co se jí a její rodině tento týden stalo? V neděli v noci se jí podařilo uniknout izraelskému útoku na školu, kde byla ubytovaná, a to jen díky tomu, že prošla plameny. Její matka, bratři a sestry byli všichni zabiti. Otec zůstává v nemocnici s těžkými zraněními.





Strýc: "Zatím není v světě, který jsme znali. Doufáme, že ji postupně, krok za krokem, přivedeme zpět k tomu, kým byla. Nosíme jí hračky, aby si mohla hrát a zapomenout. Snažíme se ji přivést zpět k rozumu, k jejím vzpomínkám, zmírnit její úzkost. Děláme vše, co je v našich silách, abychom jí ulevili od stresu, který prožívá.“





Plán je obklopit ji známými, milujícími tvářemi, co nejvíce ji zapojit a rozptýlit, dokud se její otec nezotaví. Ale v pozadí je slyšet zvuk dronů, je těžké vytěsnit válku. Vzpomíná si, že poslední dva dny života její matka a sourozenci nejedli. Teď říká, že chce koupit mouku. Aby mohli s otcem upéct chleba a společně se najíst.





Muž: „Co se stalo se slovy? Myslíte si, že přežít takový požár je pro vás nebo pro kohokoli jiného bezvýznamné? Nemůže tisk promluvit? Vyzvat svět, aby se postavil za Araby a muslimy? EU a Izraelce? Tuto dívku vytáhl Bůh z ohně, abyste se probudili a ukončili tuto válku.“





Mezitím se Waadina širší rodina snaží jí uprostřed tak hlubokého smutku dopřát chvíle radosti, aby mohla začít znovu budovat svůj mladý život, i když kolem ní bezohledně pokračuje ničení.





Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Nomi Bar-Yacov, přední mezinárodní právnička a mírová vyjednavačka, která dříve působila jako ředitelka programu pro Blízký východ v Mezinárodním institutu pro strategická studia. Jako vyjednavačka, co si myslíte o způsobu, jakým Steve Witkoff, Trumpův vyslanec, přistoupil k těmto jednáním?





Nomi Bar-Yacov: Myslím si, že všechna jednání, kterých se účastní, jsou složitá. Myslím si, že k vyjednávání jsou potřeba odborníci na danou problematiku. A myslím si, že návrh na 60 dní je v tuto chvíli nevhodný. Válka musí skončit. Izrael se musí stáhnout z Gazy a všech 58 rukojmí musí být propuštěno, takže mít nějakou dohodu, která zní, jak by se to mohlo stát, to je podle mě nedostatečné. Možná se to nestane. Nejsem si vůbec jistá, že se to stane, ale co dál? Víte, že potřebujete odborníky, kteří vědí, že pokud nebude v jednáních jasný konečný cíl a konečným cílem musí být dva státy, palestinský suverénní stát a izraelský suverénní stát, nikam se nedostaneme.





No, to nikde jasně uvedeno není a Spojené státy nemají jasnou konečnou pozici, kromě Trumpovy "Riviéry". V Gaze je to velký problém, pokud jde o to, jak k tomu přistupovat, zda s tím souhlasit. Myslím tím, cítí se Amerika jako čestný zprostředkovatel?



Nomi Bar-Yacov: A to je ten problém. Amerika nikdy nepředstírala, že je nestranná. Amerika je největším spojencem Izraele. A proto se v mediaci a vyjednávání ujaly vedoucí role státy Perského zálivu. Existuje arabský plán vedený Saúdskou Arábií a Egyptem, jehož cílem je převést moc v Gaze z Hamásu na technokratickou palestinskou vládu, na které se shodly všechny palestinské frakce, a jejich cílem je obnovit pásmo Gazy, aniž by byl přesídlen jediný Palestinec. Tento plán je na stole a je to jediný plán, který nakonec povede k udržitelnému řešení a trvalému míru.

Je zřejmý souhlas Hamásu s předáním moci, technokratické moci novému palestinskému ministerstvu, dostatečný, když Izrael říká, že chce Hamás zničit? Není to jasné, že? Musí Hamás nabídnout, že opustí území, nebo bude válka?

Nomi Bar-Yacov: Co znamená zničit Hamás? Jak zničíte hnutí? Je to ideologie. A kdo nahradí Hamás? Můžete dostat někoho mnohem, mnohem radikálnějšího. S takovým přístupem nenahradíte jedno hnutí mírumilovným hnutím. Přístup musí být holistický a musí brát v úvahu okamžité potřeby a humanitární situaci v Gaze, která je více než katastrofální, takže je třeba ji řešit jako naléhavou záležitost, a na tom pak stavět. A pokud chceme dosáhnout nějakého pokroku, je třeba dát vůdcům Hamásu nějakou možnost opustit pásmo a předat moc. Je ale zcela jasné, že neodejdou. V současné době nemají pod kontrolou většinu pásma. Problémem je, že různé ulice ovládají gangy, vznikají různé frakce a panuje naprostý chaos, který se bude ještě zhoršovat, pokud se situace rychle nevyřeší.

Hamás naznačil, že zatímco se rozhoduje, jak reagovat, konzultuje to s dalšími palestinskými skupinami. Co to znamená? Kdo jsou palestinské frakce?

Nomi Bar-Yacov: V Gaze a na Západním břehu je mnoho frakcí. Letos na jaře podepsaly dohodu v Pekingu, myslím, že jich bylo 18, takže nejde jen o Hamas a Fatah. Není to jen Hamas, který ovládá Gazu, a Fatah na Západním břehu. A myslím si, že palestinské obyvatelstvo by také rádo vidělo volby v Palestině, v celé Palestině, tedy v Gaze i na Západním břehu. Ale existuje mnoho skupin. Mohu je vyjmenovat, pokud chcete. Ale ty největší jsou samozřejmě Fatah, PFLP a Palestinský islámský džihád. To jsou ty známé. Ale existuje spousta dalších odštěpených skupin, které například drží rukojmí. Oficiálně je jich asi 18 a neoficiálně ještě mnohem víc. Nebezpečí spočívá v tom, že se dostaneme do naprosto chaotické situace, kde nebude žádná kontrola, pokud nedojde k řádnému převodu moci, který musí být součástí příměří, aby se věci mohly posunout dál.

Nyní se ke mně připojil Husam Zomlot, vedoucí palestinské mise ve Velké Británii, který se narodil v Gaze. Pane velvyslanče, děkuji, že jste se k nám připojil. Chce palestinská samospráva, aby Hamas tuto dohodu přijal?

Husam Zomlot: Palestinský stát, vláda Palestinského státu a palestinský lid chtějí ukončit tento genocidní proces. Nečekáme, že genocida bude pozastavena. To je neslýchané. Genocida musí být okamžitě zastavena a my víme, jak toho dosáhnout. Musíme vyvinout maximální tlak, nestačí jen prázdná slova. Mezinárodní společenství má odpovědnost za to, aby zastavilo tuto genocidu 21. století, která je přenášena živě. Není tu žádná válka. Válka je mezi dvěma armádami, příteli. V Gaze není žádná válka. A za posledních 600 dní svět viděl, že se jedná o kampaň masového vraždění, masového ničení, masového vyhlazení celého našeho národa. To musí skončit.

Takže dočasné příměří nestačí.

Husam Zomlot: Bezpodmínečně. Myslím tím, že to není předmětem jednání. Není to nabídka, že? Správně. Musí to být nabídnuto. Ptáte se mě, jaký je náš postoj? Potřebujeme, aby to skončilo, aby genocida skončila a zastavila se navždy. Navždy. Ne na 60 dní. Musíme zajistit, aby pomoc, jídlo a všechny základní potřeby byly doručeny bez překážek a okamžitě prostřednictvím mezinárodního společenství a OSN, nikoli prostřednictvím jiných mechanismů. A musíme zajistit, aby byla Gaza co nejrychleji znovu vybudována. Na stole je plán. Arabský summit tento plán přijal. Víme, co dělat. Víme, jak propojit Gazu a Západní břeh pod jedním politickým systémem, a víme, jak zajistit, aby Netanjahuův plán masového přesunu čelil odporu nás všech. Právě jsem viděl vaši reportáž o skupinách, které blokovaly pomoc, a označujete je za extremisty. Slyším mnoho rozhovorů, jako by Netanjahu byl problém. Netanjahu je produktem izraelské společnosti, která se posunula doprava, a nyní musíme jako mezinárodní společenství společně přemýšlet, co dělat, jaké kroky podniknout.

Ale všichni jsme tento týden viděli také opozici uvnitř Izraele.

Husam Zomlot: Dobře, dobře, a roste, ale musíme této opozici pomoci tím, že zajistíme, aby byla přijata správná opatření, úplné zbrojní embargo. Nyní slyšíme mnoho z Londýna, z Paříže o možných opatřeních. Potřebujeme je teď. Každý den umírají stovky lidí. Potřebujeme je.

Myslíte si, že se situace v Evropě mění?

Husam Zomlot: Slyšíme mírné zesílení rétoriky, ano, rétoriky, ano. Ale opatření, která byla dosud přijata, zdaleka nestačí k zastavení genocidy. Není třeba pozastavit jednání o obchodu. Je třeba pozastavit veškerý obchod. Velká Británie, USA a další západní mocnosti stále dodávají zbraně zemi, která páchá genocidu a nyní stojí před Mezinárodním soudním dvorem. To je nejvyšší světový soud. Je třeba uvalit sankce, a to nikoli na jednotlivé osadníky nebo některé organizace, ale na celý ekosystém osadnického podnikání a stát, který je podporuje. Existuje seznam opatření, včetně okamžitého uznání státu Palestina. Stále slyším některé západní politiky, včetně britských ministrů, kteří říkají, že to představuje riziko, poslouchejte, dokonce i ministr zahraničí včera v rozhovoru řekl, že to, co Izrael dělá, představuje riziko porušení mezinárodního práva. Vážně. Vážně, stále používáme tento jazyk a stále jen mluvíme. Je odpovědností smluvních stran mezinárodního systému přijmout okamžitá a konkrétní opatření k zastavení této genocidy.

A když každý izraelský ministr nebo velvyslanec říká, že to může skončit zítra, že rukojmí budou propuštěni. Věříte tomu?

Husam Zomlot: Kdyby Netanjahu a Izrael opravdu chtěli rukojmí, už by byli doma. V lednu byla uzavřena dohoda o příměří, podle které měli být všichni rukojmí již doma, a my jsme vždy říkali, že v izraelských věznicích jsou rukojmí. Izraelský represivní režim drží tisíce palestinských rukojmí. V izraelských věznicích je nyní 3600 Palestinců, kteří jsou drženi bez soudu a bez obvinění. Jsou to rukojmí. Jsou to zajatci.

Moderátor: Víte, že Hamás musí být propuštěn, aby mohl odejít. Víte, že logickým důsledkem předání moci Hamásu je, že už nebude v Gaze, ale někde jinde.

Husam Zomlot: Co je třeba? Dohodli jsme se. Panuje shoda, že žádná politická frakce v Palestině nebude mít žádnou roli ve vládě. Fatah. Hamás, někdo?

Moderátor: Co budou dělat?

Husam Zomlot: Cokoli budou dělat. Gaza a Západní břeh budou pod jednou sjednocenou vládou. Tato vláda bude zodpovídat legitimnímu zastoupení Palestiny, jednotě.

Moderátor: A věříte upřímně, že ti vysocí představitelé Hamásu mohou zůstat v Gaze a nevykonávat moc?

Husam Zomlot: Co musí odejít, co musí odejít, je izraelská okupace. Jsou to vojáci. Jsou to boty. Je to veškerá ta vojenská síla, která právě teď v Palestině páchá masové vraždění. A nejde jen o posledních 600 dní, o kterých se velmi podrobně informovalo.

Moderátor: Ale odpovězte na tu otázku. Víte, je to neuvěřitelné. Že ti lidé, kteří jsou vojenskými veliteli a politickými vůdci, mohou zůstat. Na velmi malém místě a nemají žádný skutečný vliv.

Husam Zomlot: Izrael nyní každý den tvrdí, že zabil 30 000 lidí, a před válkou odhadoval, že to je celkový počet členů Hamásu. Izrael dělá to, před čím jsme vás a celý svět od začátku varovali. Zaměřuje se na palestinský lid. Chceme, aby to přestalo. Nejde o Hamás. Tak je tomu už 77 let a jde o opravdu neúprosnou kampaň za etnické vyčištění Palestiny od jejích obyvatel, za nahrazení palestinského lidu. A vy mluvíte o Západním břehu? Podívejte se, co se tam děje. Je mi líto, že mluvíte o Gaze. Podívejte se, co se děje na Západním břehu. Podívejte se, co Izrael udělal v Jeruzalémě v mešitě al-Aksá jen před pár hodinami, a pochopíte, že nejde jen o Gazu. Nejde jen o Hamás. Jde o ideologii, která je stará sedmasedmdesát let, 77 let, a která usiluje o jediné. Usiluje o zničení, vyhlazení, nahrazení palestinského lidu, a proto jsem začal tím, že jsme se neměli soustředit pouze na Netanjahua. Musíme se soustředit na to, jak přivést Izrael k mezinárodní vizi, kde se konečně budeme moci vypořádat s kořeny tohoto problému a dosáhnout míru.





