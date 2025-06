Před jednáním s Kyjevem v Istanbulu Rusko provedlo rozsáhlé útoky proti Ukrajině

2. 6. 2025

Před druhým kolem mírových jednání v Istanbulu zabily ruské ostřelování a letecké útoky zabily pět lidí poblíž Záporoží

Rusko také zahájilo útoky před druhým kolem přímých jednání mezi Kyjevem a Moskvou, které se dnes konají v Turecku.



Ruské ostřelování a letecké útoky zabily pět lidí nedaleko jihovýchodního ukrajinského města Záporoží, zatímco útok dronů na severovýchodní region Sumy zranil v pondělí brzy ráno nejméně šest lidí, včetně dvou dětí, uvedli regionální představitelé.



Ivan Fedorov, guvernér Záporoží, uvedl, že tři ženy byly zabity ruským ostřelováním vesnice Ternuvate východně od Záporoží včera večer.



V nedalekém okrese zemřel při ruském útoku řízenou leteckou bombou jeden muž, dodal Fedorov.



Při ruských útocích na Kosťantynivku, město ve východní průmyslové oblasti Doněcku, byla v neděli zabita jedna osoba, napsal dnes guvernér Vadym Filashkin v příspěvku na Telegramu.



V Chersonské oblasti byly zabity tři osoby a nejméně 19 dalších bylo zraněno, včetně dvou dětí, oznámil dnes ráno guvernér Oleksandr Prokudin v jedné ze svých pravidelných aktualizací na Telegramu.

Zelenskyj blahopřál novému polskému prezidentovi k vítězství a doufá v „plodnou spolupráci“ s Varšavou



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že chce spolupracovat s Karolem Nawrockim, který těsně vyhrál polské prezidentské volby s 50,89 % hlasů.



V příspěvku na Twitteru Zelenskyj napsal:



Polsko, které si zachovává sílu svého národního ducha a víru ve spravedlnost, bylo a zůstává pilířem regionální a evropské bezpečnosti a silným hlasem hájícím svobodu a důstojnost každého národa.



Tím, že se na našem kontinentu vzájemně posilujeme, dodáváme Evropě větší sílu v globální konkurenci a přibližujeme dosažení skutečného a trvalého míru. Těším se na pokračování plodné spolupráce s Polskem a osobně s prezidentem Nawrockim.



Nawrocki, pravicový historik a bývalý ředitel muzea, podporuje Polsko v jeho neochvějné podpoře Kyjeva, ale uvedl, že si nepřeje, aby se Ukrajina během války s Ruskem připojila k NATO a EU.





Ukrajina a Rusko v noci zahájily rozsáhlé útoky dronů



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana „zachytila a zničila“ 162 ukrajinských dronů.



Většina z nich byla sestřelena nad regiony hraničícími s Ukrajinou, 57 nad Kurskou oblastí a 31 nad Belgorodskou oblastí.



Ukrajina uvedla, že Rusko v noci zaútočilo na její území 80 drony a čtyřmi raketami. Podle ní se projektily podařilo zasáhnout 12 cílů.



Ukrajinská delegace dorazila do Istanbulu na jednání s ruskými představiteli, které je naplánováno na pondělní odpoledne, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí.



Obě strany se chystají na druhé kolo přímých mírových jednání od roku 2022, ale stále se nemohou dohodnout na tom, jak ukončit válku, která se stupňuje.



Po několika dnech nejistoty, zda se Ukrajina vůbec zúčastní, Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ministr obrany Rustem Umerov se setká s ruskými představiteli. První kolo jednání před více než týdnem přineslo největší výměnu vězňů od začátku války, ale nedošlo k žádné shodě o tom, jak zastavit boje.



Podle amerického vyslance Keitha Kellogga představí obě strany v Turecku své dokumenty s návrhy mírových podmínek, i když je jasné, že po třech letech rozsáhlého útoku Ruska na Ukrajinu zůstávají Moskva a Kyjev daleko od sebe.



Ruský hlavní vyjednavač, prezidentský poradce Vladimir Medinskij, byl citován agenturou Tass, že ruská strana obdržela od Ukrajiny memorandum o urovnání. Zelenskyj si několik dní stěžoval, že Rusko neposkytlo memorandum se svými návrhy.





Ukrajina v neděli oznámila, že v nejdelším útoku války zničila ruské bombardéry v hodnotě miliard dolarů až na Sibiři. Ukrajina ve spektakulárním prohlášení uvedla, že poškodila ruské letouny v hodnotě 7 miliard dolarů zaparkované na čtyřech leteckých základnách tisíce kilometrů daleko, videozáznamy ukazují letadlav plamenech a černém kouři. Zdroj z ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) uvedl, že údery zasáhly 41 letadel, která byla použita k „bombardování ukrajinských vesnic“.



Několik ruských a ukrajinských médií informovalo, že Ukrajina provedla operaci pomocí dronů vypuštěných z nákladních vozidel zaparkovaných poblíž vojenských letišť hluboko v Rusku. Ukrajinští představitelé sdělili médiím, že operace s krycím názvem „Pavučina“ se připravovala více než 18 měsíců.



Zelenskyj ocenil útoky jako „brilantní operaci“, která byla „zaměřena výhradně na vojenské cíle“ a způsobila Rusku „skutečně významné ztráty“. Ti, kteří se na operaci podíleli, byli podle něj v předvečer útoků staženi z Ruska a jsou v bezpečí. Rusko uvedlo, že bylo zatčeno několik „účastníků“.



Ruští vyšetřovatelé v neděli uvedli, že podle nich „výbuchy“ způsobily v noci zřícení dvou mostů v pohraničních oblastech Kursk a Brjansk, což vedlo k vykolejení vlaků, smrti nejméně sedmi lidí a zranění desítek dalších. Incidenty jsou vyšetřovány jako "teroristický čin". V Brjansku, které hraničí s Ukrajinou, se v sobotu pozdě večer zřítil silniční most na železniční trať, což vedlo k vykolejení osobního vlaku směřujícího do Moskvy a smrti nejméně sedmi lidí. V sousedním Kursku se v noci zřítil také železniční most, který vykolejil nákladní vlak a zranil strojvůdce, uvedli úředníci. Kursk také hraničí s Ukrajinou. Samostatně byla poškozena železniční trať na úseku Uneča-Žeča v ruském Brjansku, ale bez obětí, uvedl národní provozovatel ruských železnic.



Velitel ukrajinských pozemních sil, jeden z nejvyšších vojenských představitelů v zemi, oznámil v neděli, že podává demisi, protože cítí „odpovědnost“ za smrt nejméně 12 vojáků, kteří zahynuli při ruském útoku na cvičiště dříve téhož dne. Generálmajor Mykhailo Drapatyi velel rozsáhlé ukrajinské pozemní armádě od listopadu loňského roku. „Je to vědomý krok, který mi diktuje můj osobní pocit odpovědnosti za tragédii na 239. výcvikovém prostoru, která vedla ke smrti našich vojáků,“ napsal Drapatyi na Facebooku.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním videopříspěvku uvedl, že svolá vysoké velitele, včetně nejvyššího velitele Oleksandra Syrského, aby prošetřili okolnosti útoku. „Není to první útok tohoto druhu, při kterém Ukrajina ztratila vojáky. Svolal jsem schůzi, abychom se tímto problémem zabývali,“ řekl. ‚Potřebujeme všechny naše bojovníky na frontě, aby bránili Ukrajinu.‘ Ruské vojenské síly vydaly prohlášení, že jejich jednotky vystřelily raketu na ukrajinský vojenský ‚stanový tábor‘ v centrální části Dněpropetrovské oblasti.





