Už třetí den střílí izraelská armáda vyhladovělé Palestince, kteří se vydají pro potraviny na místo, kde je distribuuje Izraelem podporovaná nadace

3. 6. 2025

čas čtení 5 minut



Už napotřetí: Nejméně 27 Palestinců bylo zabito poté, co izraelská armáda zahájila palbu na místo distribuce humanitární pomoci, uvedli místní zdravotníci



IDF tvrdí, že během incidentu na místě distribuce humanitární pomoci v jižní části pásma Gazy střílela na „jednotlivé podezřelé osoby, které se blížily k vojákům“



Palestinci zabiti izraelskou palbou na místě distribuce humanitární pomoci, uvedli představitelé Gazy





Nejméně 27 Palestinců bylo zabito a desítky zraněno izraelskou palbou poblíž místa distribuce potravin, uvádějí místní zdravotnické úřady



Nejméně 27 Palestinců bylo zabito a desítky zraněno izraelskou palbou poblíž místa distribuce potravin v jižní části pásma Gazy, uvedly místní zdravotnické úřady.



Jedná se o třetí den v řadě, kdy došlo k podobným incidentům, zatímco Izrael se pokouší zavést nový režim distribuce pomoci v pásmu Gazy, které již několik týdnů blokuje.



Izraelská armáda uvedla, že její jednotky zahájily palbu na skupinu osob, které opustily vyznačené přístupové cesty poblíž distribučního centra v Rafahu.

Novináři nemohli nezávisle ověřit počet obětí, ale agentura Reuters uvedla, že mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže sdělil agentuře, že jeho polní nemocnice v Rafahu přijala 184 zraněných, z nichž 19 bylo při příjezdu prohlášeno za mrtvé a osm zemřelo na následky zranění krátce poté.



IDF tvrdí, že během incidentu na místě distribuce humanitární pomoci v jižní části pásma Gazy střílela na „jednotlivé podezřelé osoby, které se blížily k vojákům“Palestinci zabiti izraelskou palbou na místě distribuce humanitární pomoci, uvedli představitelé GazyNejméně 27 Palestinců bylo zabito a desítky zraněno izraelskou palbou poblíž místa distribuce potravin v jižní části pásma Gazy, uvedly místní zdravotnické úřady.Jedná se o třetí den v řadě, kdy došlo k podobným incidentům, zatímco Izrael se pokouší zavést nový režim distribuce pomoci v pásmu Gazy, které již několik týdnů blokuje.





Izraelské údery na Gazu zabily dalších 10 Palestinců



Podle agentury Wafa bylo v úterý ráno při izraelských úderech v pásmu Gazy zabito nejméně deset Palestinců.



Mezi mrtvými jsou podle agentury dvě děti, které zahynuly při útoku na dům, kde se ukrývali vysídlení lidé v Khan Younis.



Lékařské zdroje agentuře Wafa sdělily, že do Násirovy nemocnice bylo převezeno 32 těl, z toho 24 lidí, kteří zahynuli, když izraelské síly dříve toho dne zahájily palbu poblíž místa distribuce humanitární pomoci.



Agentura Reuters uvádí, že americká Gaza Humanitarian Foundation, kterou izraelské úřady využívají k obcházení tradičních humanitárních organizací působících na palestinských územích, distribuovala v úterý ráno 21 nákladních vozů s potravinami.



Ve svém prohlášení o ostřelování lidí poblíž místa distribuce pomoci v jižní Gaze izraelská armáda tvrdí, že „vojáci IDF nebrání civilistům z Gazy v přístupu k místům distribuce humanitární pomoci. Varovné výstřely byly vypáleny přibližně půl kilometru od místa distribuce humanitární pomoci směrem k několika podezřelým osobám, které postupovaly směrem k vojákům způsobem, který pro ně představoval hrozbu.“



O víkendu Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, popsal systém distribuce pomoci prosazovaný izraelskými úřady jako „smrtící past“ a dodal, že „tento ponižující systém donutil tisíce hladových a zoufalých lidí ujít desítky kilometrů do oblasti, která je kvůli těžkému bombardování téměř zcela zničena“.





Izraelská armáda v noci oznámila, že při bojích na severu pásma Gazy byli zabiti tři vojáci.



The Times of Israel uvádí, že podle prvotního vyšetřování izraelské armády bylo pět vojáků v vozidle v v městě Džabalia, když bylo zasaženo výbušným zařízením. Při incidentu byli zraněni další dva vojáci. Od začátku pozemní operace Izraele v Gaze, která následovala po překvapivém útoku Hamásu na jihu Izraele 7. října, bylo v bojích zabito 423 izraelských vojáků.





Palestinci zabiti po zahájení palby izraelské armády na místo distribuce pomoci



Agentura civilní obrany v Gaze v úterý uvedla, že na jihu pásma Gazy bylo zabito nejméně 15 lidí – palestinská agentura Wafa uvádí vyšší počet 24 – když izraelské jednotky opět zahájily palbu v blízkosti místa distribuce humanitární pomoci.



Korespondent agentury Wafa uvedl, že „izraelské dělostřelectvo a letectvo ostřelovalo a střílelo na vysídlené osoby, které čekaly na pomoc“ v blízkosti kruhového objezdu Al-Alam západně od Rafahu. Podle agentury bylo zraněno 200 lidí.



IDF v úterním prohlášení uvedla, že zastřelila „několik podezřelých osob, které se přiblížily k vojákům“, a tvrdila, že lidé nedodržovali stanovené trasy. Uvedla, že „IDF je si vědoma zpráv o obětech a podrobnosti incidentu se vyšetřují“, a dodala, že Gaza Humanitarian Foundation působí „s cílem umožnit distribuci pomoci obyvatelům Gazy – a ne Hamásu“.



Jake Wood, který dříve vedl Gaza Humanitarian Foundation, před několika dny rezignoval s tím, že operace nemůže splnit svůj úkol způsobem, který by byl v souladu s „humanitárními zásadami“.



Civilní obrana uvedla v úterý, že izraelské jednotky zabily nejméně 15 lidí na jihu pásma Gazy. „Nejméně 15 lidí bylo zabito a desítky zraněno, když izraelské síly zahájily palbu z tanků a dronů na tisíce civilistů, kteří se od úsvitu shromáždili poblíž kruhového objezdu Al-Alam v oblasti Al-Mawasi severozápadně od Rafahu,“ řekl mluvčí civilní obrany Mahmoud Bassal agentuře AFP. Palestinská tisková agentura Wafa uvedla počet zabitých na 24.





0