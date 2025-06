Zakázkový model ruské podvratné činnosti je pro západní zpravodajské služby noční můrou

4. 6. 2025

Kdo loni zapálil nákupní centrum Marywilska 44 v Polsku? V květnu úřady ve Varšavě oznámily, že nyní znají odpověď a že pachateli byli obyčejní civilisté naverbovaní Ruskem, píše Elizabeth Braw. Kdo loni zapálil nákupní centrum Marywilska 44 v Polsku? V květnu úřady ve Varšavě oznámily, že nyní znají odpověď a že pachateli byli obyčejní civilisté naverbovaní Ruskem,

Uspořádání je velmi trendy. Kreml využívá freelancery k provádění špinavých činů po celé Evropě stále častěji – a těmito freelancery může být kdokoli. Tato strategie je stejně zlověstná jako účinná. Je to také noční můra orgánů činných v trestním řízení.

Požár, který zachvátil polské nákupní centrum v časných ranních hodinách 12. května 2024, byl tak prudký, že se rychle rozšířil po celém rozsáhlém areálu. Než se hasičům podařilo požár uhasit, zničil 80 % budovy a většinu z 1 400 obchodů v nákupním centru.

Zpočátku se zdálo, že obchodníky v centru postihlo obrovské neštěstí. Ale velká část incidentu byla podezřelá - náhodné jiskry málokdy cestují tak daleko tak rychle. Od požáru ho policie vyšetřuje.

A 11. května letošního roku polský premiér Donald Tusk konečně oznámil, že úřady identifikovaly viníka: "Nyní víme jistě, že velký požár nákupního centra Marywilska ve Varšavě byl způsoben žhářstvím nařízeným ruskými speciálními službami. Někteří z pachatelů již byli zadrženi; všichni ostatní jsou identifikováni a [jsou] hledáni. Všechny vás dostaneme!" řekl.

Následující den ministr zahraničí Radosław Sikorski řekl BBC: "Máme důkazy, že si objednali lidi žijící v Polsku, zadali jim to na Telegramu a zaplatili jim, aby zapálili toto obrovské nákupní centrum."

Ale tento požár je jen posledním příkladem toho, co nazývám "nezávislou" agresí šedé zóny: nepřátelské státy provádějící škodlivé činy proti jiným zemím prostřednictvím jednorázových kontraktorů.

Například před německými spolkovými volbami v únoru 2024 našly stovky Němců svá auta sabotovaná, výfukové potrubí ucpané izolační pěnou a okna pokrytá plakáty s výrazem tehdejšího vůdce Zelených a vicekancléře Roberta Habecka. "Buďte zelenější!" přikazovaly cedule.

Vypadalo to jako práce příliš horlivých příznivců strany. Policie však přišla s úplně jiným objevem: Sabotáž spáchali různí drobní zločinci, kteří byli naverbováni ruským agentem v aplikaci pro zasílání zpráv Viber. Agent slíbil – a dodal – platbu 100 eur za auto, řekl policii jeden z podezřelých.

A to je jen jeden příklad.

Minulé léto vzplál balík v depu DHL v Lipsku. Pak začal hořet další balík ve Varšavě – a další v Birminghamu. Úřady a investigativní novináři později zjistili, že muž ve Vilniusu předal balíčky u DHL v litevském hlavním městě. Balíčky obsahovaly kosmetiku, sexuální hračky a masážní polštáře a měly být zasílány na adresy v Británii a Polsku. Dva z nich explodovaly při příletu, další během mezipřistání v Lipsku. Kdyby explodovaly ve vzduchu, byly by ztraceny životy.

Pak o několik měsíců později muž v Polsku vysadil to, co se ukázalo být dvěma podezřelými balíčky, které měly být doručeny do USA – pokus prozkoumat budoucí trasy balíčků bomb, uvedli investigativní novináři. O měsíc později provedli tři Ukrajinci podobný plán v Německu. I tyto pokusy o útoky byly podníceny Ruskem (v tomto případě vojenskou rozvědkou GRU) a provedeny nezávislými pracovníky naverbovanými prostřednictvím aplikací.

Také mi bylo s vysokou mírou jistoty řečeno subjektem monitorujícím aktivity nepřátelského státu, že ve finských ocelárnách byly identifikovány subjekty spojené s ruskými dělostřeleckými jednotkami.

A minulý měsíc byly domy spojené s britským premiérem Keirem Starmerem poškozeny žhářskými útoky, které nepopiratelně ukazovaly také na Moskvu. Policie obvinila dva Ukrajince a jednoho Rumuna, kteří se spikli s "dalšími neznámými". Druhý, rusky mluvící rodák narozený na Ukrajině, studoval na Canterbury Christ Church University, zatímco pracoval ve stavebnictví a jako model.

Pokud se může ukázat, že za jednorázovým angažmá pro Rusko stojí student a model na částečný úvazek, stejně tak by se mohly ukázat tisíce dalších v Británii, Německu, Polsku, Litvě – v podstatě v jakékoli západní zemi. Model funguje dobře pro Rusko, protože mu umožňuje snadno rekrutovat lidi na volné noze, nebo "agenty na jedno použití", jak se jim někdy říká.

"Mnohem nápadnější posun v tomto roce byl, když se ruští státní aktéři obrátili pro špinavou práci na prostředníky, včetně soukromých zpravodajských operativců a zločinců jak z Velké Británie, tak ze třetích zemí," řekl loni v říjnu generální ředitel MI5 Ken McCallum.

Toto uspořádání funguje dobře i pro freelancery, protože mohou přijímat jednotlivé úkoly, aniž by se zavázali ke kariéře ve službách Kremlu.

Ale jak ukazují dosavadní incidenty, tento typ agrese v šedé zóně je vysoce ničivý a nebezpečný. Riskujeme vyhlídku na neustálé útoky, zatímco šéfové úkolů na druhé straně chatu sledují, jak jejich zakázkoví pracovníci rozsévají zkázu, protože jejich vlastní zapojení je prakticky nemožné dokázat, natož stíhat nebo pomstít. A neoperují jen z Ruska – další nepřátelské státy již používají stejný model a pravděpodobně jej rozšíří.

Pro orgány činné v trestním řízení je řešení tohoto problému téměř nemožné, zejména v otevřených společnostech, kde nesledujeme každý pohyb lidí tak, jak to dělá například Čína. Ale pokud všichni přispějeme svým dílem, budeme mít alespoň šanci tuto zlověstnou kampaň omezit. Občané mohou hlásit situace, které vypadají neobvykle, zatímco společnosti a úřady mohou zintenzivnit dohled nad svými zařízeními – protože v okolí budov budou pravděpodobně prováděny nejrůznější zakázkové útoky.

Demontáž tohoto nového způsobu fungování agentů nebude tak snadná jako "uvidět, říci, roztříděno". Pokud se však většina z nás rozhodne být ostražitější a oznámit svá zjištění, zločinci budou méně v pokušení páchat špinavé skutky nepřátelských států. Není pochyb o tom, že ti, kteří byli od té doby zatčeni, nyní litují své role v tomto plánu.

Zdroj v angličtině: ZDE

