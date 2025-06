Boulder, Colorado: Podezřelý byl obviněn z federálního zločinu z nenávisti při útoku na shromáždění v Coloradu na podporu izraelských rukojmích

3. 6. 2025

Mohamed Sabry Soliman byl obviněn z několika trestných činů poté, co údajně křičel „Svobodu Palestině“ při útoku na dav v Boulderu



Muž byl obviněn z federálního zločinu z nenávisti a několika dalších trestných činů poté, co údajně použil improvizovaný plamenomet a zápalné zařízení k útoku na dav lidí, kteří upozorňovali na izraelská rukojmí v Gaze, přičemž zranil 12 osob.



Mohamed Sabry Soliman (45) údajně křičel „Svobodu Palestině“, když v neděli zaútočil na dav. FBI uvedla, že Soliman policii řekl, že útok plánoval rok a že se zaměřil konkrétně na to, co popsal jako „sionistickou skupinu“, informovala agentura Associated Press.

Soliman byl v neděli umístěn do věznice v okrese Boulder a v pondělí v 13:30 místního času měl být předveden před soud. Na pondělní tiskové konferenci okresní prokurátor okresu Boulder uvedl, že Soliman bude stíhán za federální zločin z nenávisti a 16 pokusů o vraždu. V případě odsouzení by mu hrozil doživotní trest odnětí svobody v celkové délce více než 600 let.



Na tiskové konferenci americký prokurátor pro okres Colorado v prohlášení uvedl, že Soliman se uchýlil k molotovovým koktejlům, když se mu nepodařilo sehnat zbraň. Na místě činu bylo nalezeno 16 nepoužitých molotovových koktejlů.



Podle prohlášení FBI Soliman po zatčení přiznal nedělní útok a policii řekl, že by to udělal znovu.



Úředníci uvedli, že nic nenasvědčuje tomu, že by útok měl spojitost s nějakou skupinou. NBC informovala, že Soliman byl egyptský občan, a Bílý dům tvrdil, že Soliman pobýval v USA nelegálně.



Čtyři ženy a čtyři muži ve věku od 52 do 88 let, včetně ženy, o které úředník ministerstva spravedlnosti uvedl, že je přeživší holocaustu, byli podle policie v Boulderu převezeni do nemocnic s lehčími až „velmi vážnými“ zraněními.



K útoku došlo v Pearl Street Mall, poblíž Coloradské univerzity, během akce organizované skupinou Run for Their Lives, která se snaží upozornit na lidi unesené při útoku Hamásu na Izrael v roce 2023.



Soliman údajně hodil zařízení do skupiny lidí, kteří se shromáždili v pěší zóně za účelem pokojného shromáždění. Šéf policie v Boulderu Stephen Redfearn uvedl, že v neděli kolem 13:26 místního času obdrželo oddělení hlášení o muži se zbraní v blízkosti soudní budovy v centru města a o tom, že jsou lidé zapalováni.



Brooke Coffmanová, 19letá studentka Coloradské univerzity, řekla agentuře Reuters, že viděla čtyři ženy ležící nebo sedící na zemi s popáleninami na nohou. Jedna z nich měla podle Coffmanové popálenou většinu těla a byla zabalená do vlajky.



Řekla, že viděla muže, o kterém se domnívala, že je útočníkem, jak drží skleněnou láhev s čirou tekutinou a křičí.



„Všichni křičí: 'Vodu, vodu,'“ řekla Coffmanová.



Alex Osante ze San Diega řekl agentuře Associated Press, že obědval na terase restaurace naproti pěší zóně, když uslyšel třísknutí láhve rozbíjející se o zem, „ránu“ a pak křik a výkřiky lidí.



Na videu z místa činu natočeném Osantem je vidět, jak lidé polévají vodou ženu ležící na zemi, která podle Osanteho utrpěla při útoku popáleniny.



Po prvním útoku podle Osanteho podezřelý zmizel za keři, ale pak se znovu objevil a hodil zápalnou láhev, přičemž se však zdálo, že se při tom omylem zapálil. Muž si pak svlékl tričko a něco, co vypadalo jako neprůstřelná vesta, a čekal na příjezd policie. Na videu, které Osante natočil, je vidět, jak muž upadl na zem a byl zatčen bez zjevného odporu.



Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že jedna z obětí byla přeživší holocaustu.



„Prožila to nejhorší zlo v dějinách lidstva. Přišla do Ameriky hledat bezpečí,“ řekl Leo Terrell, hlavní poradce pro občanská práva na ministerstvu spravedlnosti. ‚Všechno to způsobil stejný druh nenávisti: antisemitismus.‘ Terrell, který vede pracovní skupinu Trumpovy administrativy pro boj proti antisemitismu, byl v březnu kritizován poté, co sdílel příspěvek bělošského supremacisty.



Mark Michalek, zvláštní agent FBI odpovědný za pobočku v Denveru, identifikoval Solimana jako jediného podezřelého.



„Je jasné, že se jedná o cílený násilný čin a FBI to vyšetřuje jako teroristický čin,“ řekl Michalek na tiskové konferenci s odvoláním na svědky.



Ředitel FBI Kash Patel incident popsal jako „cílený teroristický útok“ a generální prokurátor Colorada Phil Weiser uvedl, že se vzhledem k cíli útoku jedná o „zločin z nenávisti“.



Podle záznamů věznice v Boulderu má Soliman v pondělí v 13:30 místního času stanout před soudem. Je držen na kauci 10 milionů dolarů. Policie uvedla, že Soliman byl také zraněn a převezen do nemocnice, ale bližší informace o povaze jeho zranění neposkytla.



Donald Trump v pondělí na své platformě Truth Social uvedl, že tento útok „nebude ve Spojených státech amerických tolerován“. Americký prezident také řekl, že teroristické činy „budou stíhány v plném rozsahu zákona“.



V příspěvku na Twitteru Stephen Miller, zástupce šéfa štábu Bílého domu pro politiku, popsal Solimana jako „nelegálního cizince“, který překročil platnost svého turistického víza. Miller kritizoval prezidentskou administrativu Joea Bidena, která podle něj Solimanovi udělila pracovní povolení.



CNN s odvoláním na představitele orgánů činných v trestním řízení uvedla, že Soliman přijel do USA v srpnu 2022 jako návštěvník bez imigračního statusu. Úředníci podle nich uvedli, že pracovní povolení mu bylo uděleno v březnu 2023 a jeho platnost skončila na konci března letošního roku, více než dva měsíce po nástupu Trumpa do úřadu.



Soliman již dříve požádal o azyl v USA, informovala CNN. Vízum k vstupu do země mu bylo zamítnuto v roce 2005.



Miller uvedl, že útok je dalším důkazem nutnosti „zcela zvrátit“ to, co označil za „sebevražednou migraci“.



Ve svém příspěvku na Truth Social Trump spojil Solimanovu přítomnost v USA s „směšnou politikou otevřených hranic Bidena, která naší zemi tak ublížila“.



Tricia McLaughlinová, náměstkyně ministra pro veřejné záležitosti na ministerstvu vnitřní bezpečnosti, uvedla, že Soliman byl „nelegálně v naší zemi“.



„Do země vstoupil v srpnu 2022 na vízum B2, které vypršelo v únoru 2023. O azyl požádal v září 2022,“ uvedla McLaughlinová.



Útok se odehrál uprostřed zvýšeného napětí kolem izraelské války v Gaze, která v USA vyvolala nárůst antisemitských i antimuslimských zločinů z nenávisti.



Následuje po smrtelné střelbě na dva zaměstnance izraelského velvyslanectví ve Washingtonu, kteří se zúčastnili akce pořádané Americkým židovským výborem, advokátní skupinou bojující proti antisemitismu a podporující Izrael.



Konzervativní příznivci Izraele označili pro-palestinské protesty za antisemitské a administrativa Donalda Trumpa zadržela několik protestujících proti válce bez obvinění a zároveň zastavila financování elitních amerických univerzit, kde se konaly protesty proti izraelské válce v Gaze.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že oběti v Coloradu byly napadeny „jednoduše proto, že to byli židé“, a že věří, že americké úřady „chladnokrevného pachatele potrestají v plném rozsahu zákona“.





