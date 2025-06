K čemu bude Polsku zbrojení, pokud je ovládne krajní pravice?

2. 6. 2025 / Boris Cvek

Doufal jsem, že vysoká volební účast v polských prezidentských volbách ukáže, že Poláci jsou ve skutečnosti prozápadní, prounijní, proukrajinští. Nejsou. Bohužel. Vítězství pana Nawrockého označil maďarský premiér Orbán, ze svého hlediska právem, za fantastické. Tuskova vláda ztrácí legitimitu a bude muset zřejmě připustit předčasné volby, ve kterých hrozí úspěch krajní pravice. Vzpomínáte si na Hegerovo Slovensko? Premiér Heger? Nic vám to neříká? To byl takový stát, pokud jde o demokracii, prozápadní směřování, Ukrajinu, jako Fialovo Česko. A vidíte, co se tam děje dnes. Polsku bohužel hrozí něco podobného.

Polsko je přitom vydáváno dlouhodobě za zemi, která si dobře uvědomuje ruské nebezpečí, dává na obranu přes čtyři procenta HDP, shoda na zbrojení a odporu vůči Kremlu byla až do nedávna vydávána za něco, co spojuje všechny polské politické strany. Demokratické státy ale musí brát v potaz výsledky demokratických voleb, které je mohou změnit k nepoznání. Nevím, jestli si tohle čeští demokraté uvědomují. Zdá se mi, že dělají všechno pro to, aby demokracii zničili.

K čemu budou Polsku všechny ty výdaje na obranu, pokud ho ovládne krajní pravice, chaos a rozklad demokracie? S vítězstvím pana Nawrockého se Polsko může změnit k nepoznání, nebo vlastně správněji řečeno: jeho vítězství je výrazem této změny. Jak je to možné? Co se to děje v našich společnostech? Zajímá to někoho? Nebo vlastně je demokracie demokratům kromě řečí u pomníků a moralizování ukradená? Věřil někdy někdo opravdu tomu, že morální apely a řečnění o hodnotách něco může zachránit?





