Ukrajina provedla rozsáhlý útok dronů na ruské bombardéry, uvedl bezpečnostní představitel

1. 6. 2025

čas čtení 4 minuty



Útoky na čtyři letecké základny na Sibiři znamenají eskalaci přeshraničních vpádů před plánovanými mírovými rozhovory



Ukrajina provedla „rozsáhlý“ útok dronů proti ruským vojenským bombardérům na Sibiři, při kterém zasáhla více než 40 vojenských letadel tisíce kilometrů od svého území, uvedl jeden ukrajinský bezpečnostní představitel.



Tyto informace nebylo možné nezávisle ověřit. Pokud se však potvrdí, jednalo by se o dosud nejničivější útok Ukrajiny pomocí dronů v této válce, a to v době eskalace přeshraničních vpádů před plánovanými mírovými rozhovory v Istanbulu v pondělí.

Ukrajina provedla „rozsáhlý“ útok dronů proti ruským vojenským bombardérům na Sibiři, při kterém zasáhla více než 40 vojenských letadel tisíce kilometrů od svého území, uvedl jeden ukrajinský bezpečnostní představitel.







„Ukrajinské bezpečnostní služby provádějí rozsáhlou speciální operaci zaměřenou na zničení nepřátelských bombardérů daleko od fronty, v Rusku,“ citovala agentura Agence France-Presse slova úředníka, který dodal, že na cílené letecké základně Belaja vypukl požár.

„Před pondělním setkáním v Istanbulu jsem také definoval náš postoj“, který zahrnuje priority dosáhnout „úplného a bezpodmínečného příměří“ a návrat vězňů a unesených dětí, uvedl na sociálních sítích.





Zdroj v angličtině ZDE

0

565

Úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že útoky provedla ukrajinská domácí zpravodajská služba SBU a že byly současně zasaženy čtyři ruské vojenské letecké základny.Mezi více než 40 zasaženými letadly byly údajně strategické bombardéry Tu-95 a Tu-22, které Rusko používá k odpalování raket dlouhého doletu na ukrajinská města.Agentura Reuters uvedla, že zdroj poskytl videozáznam, který údajně zachycuje údery, při nichž hoří několik velkých letadel, které vypadají jako bombardéry Tu-95. Tu-95 byly původně používány k přepravě jaderných bomb a nyní odpalují řízené střely.Několik ruských a ukrajinských médií uvedlo, že Ukrajina provedla operaci vypuštěním dronů z nákladních vozidel zaparkovaných poblíž vojenských letišť hluboko v Rusku.Podle zdroje citovaného dobře informovaným serverem Ukrainska Pravda se operace s krycím názvem „Spiderweb“ připravovala více než 18 měsíců. Média uvedla, že drony byly nejprve propašovány do Ruska a poté ukryty pod střechami malých dřevěných konstrukcí, které byly namontovány na nákladních vozech.Kanál Mash na Telegramu, který má vazby na ruské bezpečnostní služby, zveřejnil záběry, na nichž jsou vidět muži v sibiřské oblasti Irkutsk, jak lezou na nákladní vůz, aby zabránili startu dronů.Záběry z několika vojenských letišť po celém Rusku ukázaly zničené letouny a letadla v plamenech, ale celkový rozsah škod zůstává nejasný.V jednom videoklipu natočeném na hořící letecké základně ve Voskresensku v Moskevské oblasti je slyšet ruského vojáka, jak říká: „Tady je to v prdeli“, zatímco v pozadí hoří několik bombardérů.Od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022 je Ukrajina chronicky převyšována Ruskem, co se týče vojenské palebné síly. Vyvinula však pohotovou a početnou flotilu útočných dronů, které používá k útokům na ruskou armádu a energetickou infrastrukturu.Letecká základna Belaja, která byla podle zpráv v neděli terčem útoku, se nachází v ruské Irkutské oblasti, více než 4 000 km od Ukrajiny.Ukrajinský deník Kyiv Independent uvedl, že guvernér oblasti Igor Kobzev později potvrdil „útok dronů na vojenskou jednotku ve vesnici Srednyj“, ale žádné další podrobnosti neposkytl.Útok přišel v době, kdy ruští vyšetřovatelé uvedli, že podle nich „výbuchy“ způsobily v noci zřícení dvou mostů v pohraničních oblastech Kursk a Brjansk, což vedlo k vykolejení vlaků, při kterém zahynulo nejméně sedm lidí a desítky jich byly zraněny.V Brjansku, které hraničí s Ukrajinou, se v sobotu pozdě večer zřítil silniční most na železniční trať, čímž vykolejil osobní vlak směřující do Moskvy a zabil nejméně sedm lidí. V sousedním Kursku se také v noci zřítil železniční most, čímž vykolejil nákladní vlak a zranil strojvůdce, uvedli úředníci. Kursk také hraničí s Ukrajinou.Guvernér Murmanské oblasti Andrej Čibis rovněž potvrdil, že „nepřátelské drony zaútočily na území Murmanské oblasti“.V březnu Ukrajina oznámila, že vyvinula nový dron s doletem 3 000 km, aniž by poskytla další podrobnosti.Ukrajinské letectvo samostatně uvedlo, že Rusko v noci vypustilo 472 dronů, což je dosud nejvyšší noční počet za celou válku, a také sedm raket.Ukrajina se dříve odmítla zavázat k účasti na novém kole přímých rozhovorů v Turecku, ale v neděli prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že delegace vedená jeho ministrem obrany Rustemem Umerovem se do Istanbulu vydá.