Klamání a zklamání

31. 5. 2025 / Jan Sláma

čas čtení 3 minuty

Byl červen 2024 s nejdelšími dny v roce. A druhý den bylo už nebe zatažené jakousi mlhou. Slunce nikde. Nedávno namontované solární panely, které mají zajistit ohřev vody, nedávají nic. Nebo nic co by stálo za zmínku. Důvěřivý důchodce, který poslechl vládní sliby si musí vodu ohřát jinak. Jak? Inu tak jako vždycky před tím nevypočitatelným zázrakem vhodným na jih ale ne do našich zeměpisných poměrů.

Nová zelená úspora poskytla řadě firem, které se vrhly na slibný investiční záměr, práci a zisk. Jaký je ale skutečný přínos? Kdosi přesvědčil málo vzdělané europoslance, že ve slunci je spolehlivá náhrada energie dosud získávané spalováním uhlíku nebo rozpadem jádra. Tam, kde se přesvědčit nechali, uzavřeli fungující jaderné elektrárny a vrhli se na výstavbu větrných a slunečních zdrojů. Je vůbec možné tak nejistými náhradami vykompenzovat energetickou ztrátu zejména v zemích s vysokými nároky na energie? Oni si myslí, že ano. Snad by takové experimentování bylo i opodstatněné kdyby se dělo v podmínkách klidu a míru. Představme si ale, že díky jadernému hazardu dojde k trvalému nebo mnohaletému zastínění slunečního svitu. Pak všechna ta plocha pokrytá panely na výrobu energie ze slunce bude mrtvá.





Nevím co si počnou solární baroni, ale už teď vím, že ve slunečním svitu stěží najdeme náhradu za teplo z ohníčku.





Ale abych byl zcela objektivní. Když v červnu, kdy jsou nejdelší dny a slunce dosahuje na vrchol své dráhy a opravdu svítí nezastíněné mračny, opravdu tu vodu v boileru ohřeje. Ovšem stačí dva dny zamračené oblohy a musím ohřev přepnout na síť.





Později, začátkem listopadu už moje panely vydají asi tak 60W a to jen několik málo hodin. Pokud je zataženo jako právě tyto dny bývá, jsou na střeše jen „pro ozdobu“. Náš boiler tak musíme přepnout na síť trvale.





Další problém, který si mnoho lidí neuvědomuje je ten, že když není energie v síti, při možném selhání energetické soustavy, tak regulace solárního systému nepracuje. S výjimkou, že je napájen autonomně, tedy z vlastního zdroje.





Podobně přestanou fungovat i moderní kotle na tuhá paliva, které v rámci Nová zelená úsporám mají nahradit kotle starší. Ty nové mají nucený oběh topného media a regulaci. To znamená, že cosi ovládá doplňování paliva, cosi ovládá přídatné tahy, cosi ovládá pohyb ohřátého media v trubkách a radiátorech. Na to vše je nutná elektřina a pokud topení není v autonomním systému, ale závislé na energii ze sítě, pak nefunguje. A i ten autonomní systém je schopen pracovat jen pokud naakumulovaná energie stačí. Pak je konec. V dnešní nejisté době se může snadno stát, že elektřina v síti bude mít dlouhodobé výpadky. A co potom? Snad jen ty dva, tři svetry?





Toto jsou mé zkušenosti po ročním provozu systému ohřevu vody, který mi byl darován. Sám bych si takové zařízení za své peníze nekoupil. Ale říká se „darovanému koni na zuby nekoukej.“

