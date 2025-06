Reprodukční funkce Rusů začnou kontrolovat od 6 let věku

2. 6. 2025

V Rusku bude praxe hodnocení reprodukčního zdraví občanů zavedena od šesti let a poté každoročně od 13 let. Vyplývá to z prezentace šéfa Ministerstva zdravotnictví Ruské federace Michaila Muraška, kterou přednesl na setkání se studenty pediatrické fakulty Pirogovské Ruské národní výzkumné lékařské univerzity při Národním lékařském výzkumném centru D. Rogačeva pro dětskou hematologii, onkologii a imunologii.