Blažek, praní drogových peněz a Česko jako kryptoměnová velmoc

1. 6. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Dnes začnu úplným závěrem první hodiny Otázek V. Moravce. Jde mi o prohlášení ekonoma Hampla, že za vysokou inflaci v ČR, o jejíž původ se ve studiu přeli poslanci Skopeček (ODS) a Havlíček (ANO), může z velké části snížení daní při zrušení superhrubé mzdy, tedy čin, ve kterém se spojily ANO s ODS a SPD (ve studiu byl přítomen za SPD poslanec Fiala). Prostě vysokopříjmoví měli více peněz.

Podle Hampla je celkový stav rozpočtu mnohem zásadnější téma než Blažkova kauza, o níž se ve studiu mluvilo asi tři čtvrtě hodiny. Vytkl tři problémy: konec levných energií z Ruska, konec levné bezpečnosti z USA, konec snadného uplatnění na globálním trhu. Na první pohled z hlediska ekonomiky je každé to téma jistě zásadnější než jedna miliarda od drogového dealera pro ministerstvo spravedlnosti.





Ale je to pravda? Bezpečnost, důvěryhodnost státu je přece pro ekonomiku také důležitá. Ostatně kdybych se chtěl věnovat tomu, co pan Hampl vytkl jako hlavní problémy, co naši politici vlastně nabízejí? Vždyť je to pořád dokola. A pan Strategická komunikace Foltýn tvrdí v rozhovoru na iRozhlase, že Češi na rozdíl od Finů nemají rádi svůj stát. A co vláda dělá reálně, aby se to změnilo? Komunikuje? Co tím lidem dala pro jejich reálný život? Mimochodem podle komentáře Julie Hrstkové na Českém rozhlase Plus jsou ve Finsku ceny bytů na úrovni roku 2010. U nás jedny z nejvyšších v Evropě a lidé nemají kde bydlet.





Ale já se musím vrátit k Blažkově aféře. Je to totiž naprosto šokující, co jsme mohli dnes v Otázkách V. Moravce slyšet. Jednak pan Hampl řekl, že Česko je kryptoměnová velmoc, v tom pozitivním smyslu jistěže, takže tu budou vznikat nová pravidla, ve světě ještě neznámá, z nových zkušeností. Skopeček připustil, že by se asi mělo regulovat to, když stát přijímá peníze. Možná bychom tedy mohli světu oznámit vynález nového pravidla: nejasné peníze od drogových dealerů se neberou. To je objev, co? Svět bude žasnout a rychle implementovat českou cestu! Ale to je jen detail.





Jde totiž o celý příběh, který stále neznáme. Zdá se, že všichni tak nějak vědí a souhlasí, že o všem věděl premiér i ministr financí. Co se tedy stalo? Moderátor naznačil, že onen drogový dealer může nakonec skončit v roli oběti státu žádající o odškodné. Žasnete? Stát neumí dokázat, co jsou to za peníze, platí presumpce neviny, ergo dealer je státem poškozený. Skopeček nám vysvětlil, že všechno je v zásadě pořádku, protože celá akce ministra Blažka byla promyšlená a správná. Nikdo prý nevěděl, co je v bitcoinové peněžence, Blažek ji pomocí přijetí jedné miliardy otevřel, tím se ukázalo, co tam je, a zbytek stát získá taky, až se prokáže, že jde o kriminální peníze. Není ale jasné, ani Hampl to nedokázal vysvětlit, zda tam bylo / je miliard dvanáct nebo tři. Hampl mluvil o tajné smlouvě o darování miliardy ministerstvu spravedlnosti z konta drogového dealera, kterou čte dnes celá země. Prý je tam mnoho technických nejasností.





Samozřejmě opozice, tj. Havlíček a Fiala, měli jasno, že vláda napomáhá praní kriminálních peněz. Něco takového plyne ale i ze zjištění solidních novinářů. A premiér stále není schopen vnést do věci jasno. Zcela obscénně pohrdá veřejností a nechává ji napospas nových překvapení. Ale zkusme si shrnout, co jsme se dnes dozvěděli o naší bitcoinové supervelmoci: aby u nás bylo možné zjistit, co je obsaženo v bitcoinové peněžence drogového dealera, musí dealer darovat miliardu ministerstvu spravedlnosti. Policie a justice ale zřejmě ani tak nezvládnou – protože to nezvládly ani za deset let – prokázat, co jsou to za peníze. Mohly by propadnout státu všechny, což bylo bohulibým cílem ministerstva, ale nakonec se ukáže, dealer byl státem poškozen a kromě legalizace svých miliard dostane odškodnění. A vrcholem všeho bude to, že svět se od nás naučí nová pravidla, pokud jde o regulaci fungování kryptoměn. Lidi samozřejmě za to budou státu vděčni, začnou jej milovat a přestanou věřit Putinovi. A Putin sám ohromen naší genialitou si raději dá pozor, aby sem posílal nějaké dezinformace.

