Petr Milouš Fiala a Česko jako ten kůl v plotě

30. 5. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 13 minut

Ministerský předseda a předseda ODS Petr F. Milouš. Pouze země, která podporuje genocidu, válečné zločiny a etnické čistky má právo zváti se zemí demokratickou, suverénní, sebevědomou, bezpečnou a na správné straně. Stojící. Zda malé či velké již nedodal. Raději. Čímž signalizuje, že jsme z pasti východního barbarství neunikli. Právě naopak. Žádný Samet nebyl a ta částka také nesouhlasí. Ministerský předseda a předseda ODS Petr F. Milouš. Pouze země, která podporuje genocidu, válečné zločiny a etnické čistky má právo zváti se zemí demokratickou, suverénní, sebevědomou, bezpečnou a na správné straně. Stojící. Zda malé či velké již nedodal. Raději. Čímž signalizuje, že jsme z pasti východního barbarství neunikli. Právě naopak. Žádný Samet nebyl a ta částka také nesouhlasí.

Je možná vhodné poupravit pana strategického komika Otíka Fojtíka: Proč někdo vůbec může obdivovat, omlouvat anebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zrůdný režim, jako je třeba současný izraelský režim. Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, rasisté, nacisté, fašisté anebo mají jenom životní smůlu anebo jsou to prostě jenom svině. Hezky, přesně, výstižně a strategicky, státní plat si komik plně zaslouží.





Rozhodně doporučuji rozhovor s Petrem F. Miloušem na ČRo, ale jen odvážným posluchačům zde





Novodobý Milouš pálil jednu těžkou rachejtli za druhou. Nejprve se pochválil, jak vše udělal dobře stran Dukovan. Jenže jeho práci hatí ti, ti a tititi. Jako vždy. Podělí se o informaci, že nejsme schopni veškerou výrobu elektřiny nahradit zeleným šílenstvím, proto nutně potřebujeme hodné jádro.





Pouze ono totiž zajistí brzy jazyk nazývati a také dostatek levné energie. Být na chvostu zelené fantasmagorie je známka punku.





Podpis jádra zhatil nepřátelský soud, když už měl pan Petr F. Milouš rudé brko namočené v inkoustu, tisíce vycvičených novinářů, trollů, přítulný fialový dav. A korejskou delegaci ve vzduchu.





Doufám, že se stihne, ale nevím, jestli se stihne – bravo pane Milouš, pěkně nám tady zavoněly dávné dobré časy. Domácí úkoly? Hotovy. Na jedničku.





Soudci si musí nyní uvědomit, co by bylo, kdyby nebylo. Energetická bezpečnost a dostupná levná energie. Pro všechny –světový mír, přátelství mezi národy a dobré ceny. Lidem dobré vůle 90 EURO za megawatt.





Na věčné časy a nikdy jinak. Výborná cena, kvalita vždy zaručena. Nejlevnější výstavba, nejlevnější cena elektřiny a největší podíl domácích firem – další fialová pohádka do pohádkové knihy soudružky Konečné pro paní Miroslavu Němcovou. Senátorku, jež knihami vzteky hází po studiu. S pěnou u huby. Fialovou.





Školství. Děláme vše správně, a hlavně pro kuchařky a školníky. Jako by snad někdo za čtyři roky tahanic pochyboval. Ostatně plat pod 20 tisíc za měsíční dřinu – kdo z vás to má? Po x odkladech, pár prodlevách a zdržování ze strany vlády je schválena. Platnost od příštího roku. Kdy po nás potopa a veta.





Vláda je pro, svazy proti, Opozice je proti, Odbory jsou proti. Premiér Petr F. Milouš je pevný. Jako pravítko.





Budeme spojovat, koncentrovat a provádět spásný outsourcing, což nadobro spasí české školství, děti a vzdělanost. Stát dá obci peníze, ta rozhodne dobře, skvěle, spravedlivě… a co děti? Mají si kde hrát? Efektivnější, praktičtější a lepší. A co na to český klient korupční systém? Že mlčí?





Poté si redaktor povodil premiéra Petra F. Milouše po studiu. Ten lhal, až se hory fialověly. Jako správný soudruh nepřipustil omyl. Premiér Petr F. Milouš byl utlučen daty a fakty. Nevěděl kudy kam. A jako správný zbabělec a podrazák hodil prokázanou vinu na ministra Beka zde





U lhaní přistižený premiér Petr F. Milouš, si chtěl spravit apetit, proto přidal další. Odporné lži. Ze svého repertoáru. O báječném financování vzdělání za jeho vlády. Tolik, jako on, nedal nikdy nikdo zde . A vše bylo dobré. Pro děti a vzdělanost.





Pan premiér Petr F. Milouš za nic nemůže, ministr Bek také ne, za vše může ta fluktuace. Ministrů.





Povedlo se zavést elektronické přijímací řízení na střední školy. Nikoli však jemu. Neboť jde o typickou digitalizaci po česku. Ano, pan premiér a předseda ODS Petr F. Milouš má velkou odvahu. Chlubit se cizím peřím zde





A v neposlední řadě ještě posílili soudružskou dělbou práce všeobecnou středoškolskou větev vzdělávání. Zlatý „Jakešák“ putuje opět k premiérovi Petru F. Miloušovi zde i s odporným výrokem postaršího primátora Prahy a poslance Slávka Svobody.





Následně došlo na ideologické školení mužstva. A na neutuchající podporu premiéra Petra F. Milouše příteli Rusku, tedy dnes příteli Izraeli. Soudruh Petr F. Milouš se ukázal jako věrný, příkladný přítel genocidy, válečných zločinů a etnických čistek. Hodný mopslík.





Švédsko předvolává izraelského velvyslance. My pevně věříme. Tlačit na Izrael hodlá Dánsko, Finsko, Německo, Francie, Británie. My, věrní Miloušové, pevně věříme. V genocidu, válečné zločiny a etnické čistky. Všech druhů a koloritů. Submisivní Česko vedené pevnou rukou strany a vlády – Miloušů.





Švédsko a Španělsko hovoří o nutnosti zavedení sankcí na Izrael. My, nikoli, my víme totiž vše nejlépe.





Vždy připraveni. Pozice neměníme, stále držíme basu se zločinným jednáním Izraele. Rádi a s nadšením. Zesilujeme ale apel na naše izraelské přátele, kteří jsou stíháni mezinárodními soudy, aby se kapánek mírnili.





Tak ne. Za genocidu, válečné zločiny a hladomor.





Apelujeme na izraelské přátele, aby vraždění v Gaze jako zase tak nepřeháněli. Cenzurujeme sice, jak můžeme, leč i tak sem něco pronikne.





A kdo se má na zločiny jediné demokracie dívat? Vždyť toto neukecá ani Borek, ani Szántó s Petlachem.





A prosím pěkně, pane Petře F. Milouši, kterak apelujeme a zesilujeme tlak? Na Izrael? Aby nepáchal zvěrstva na lidských bytostech?





Pozor, zlatý hřeb rozhovoru s ministerským předsedou a předsedou ODS Petrem F. Miloušem. No, přece tím, že to tady říkám veřejně: „Apeluji, apeluji, apeluji.“ Poskytujeme nejenom humanitární pomoc Gaze, jež se tam nedostane, ale dokonce jsme pomoc posílili. I navýšili. Člověk v tísni s izraelským propagandistou Hůlem je vzorným příkladem. A ta Charita zde





Co děláme především? Bráníme, aby nebyly přijaty jednostranné rezoluce nebo závěry, které by nerozlišovaly mezi tím, kdo koho napadl, kdo je viník, kdo oběť a kdo se brání. Zde má soudruh Petr F. Milouš naprosto jasno. Oběť je náš přítel Izrael, viník a pachatel je palestinská Gaza.





Proto budeme apelovat, aby oběť genocidy a válečných zločinů vraždila v Gaze pachatele především civilizovaně a umožnila humanitární pomoc nevinným. Naši a mojí největší spojenci Rakousko a Německo podporují Izrael. My také.





Premiér Petr F. Milouš jat šílenstvím osvětloval neznalým posluchačům nový humanitární projekt Izraele. Bude fungovat a vše bude dobré.





Premiér Petr F. Milouš ví naprosto vše. Co mu řekne Izrael, aby věděl. Ne, že by náš přítel Izrael nechtěl poskytovat humanitární pomoc obětem své genocidy a válečných zločinů, ale tamti ji kradou. A zneužívají.





Na což nemám žádné důkazy, Izrael také ne, takže tím je vše prokázáno a dokázáno. Dialekticky, soudruzi, dialekticky. Přesně proto se skvělá, krásná a ohromná pomoc nedostane k trpícím obětem genocidy a válečných zločinů. A etnických čistek. Izraelem.





Jak tedy budeme apelovat? Myslím, že se musíme vyvarovat nějakých razantních kroků. A následuje věta ve stylu našeho přítele soudruha Trumpa… zohledňujeme to ve svých budoucích rozhodnutích, aby se Izrael choval odpovědně tím způsobem, že po hladomoru maximálně zpřístupní humanitární pomoc trpícím lidem… a není to málo, pane premiére a předsedo ODS Petře F. Milouši?





Myslím, že ano. Izrael je demokratická země, jež bojuje o svou existenci. Odpovědným a civilizovaným vražděním, loupením a ničením všude kolem svých, nikde a nikdy, nekončících hranic.





Náš přítel Izrael postupuje jako jeho přítel Rusko. Přítel našeho přítele je i náš přítel. Přátelství na entou. Přítel problém vyřeší tím, že porazí teroristickou organizaci. Vždy si nějakou najde. Pokud ne, nějakou si vytvoří. A pak porazí. Nebál bych se.





Nicméně premiér Petr F. Milouš ví. Oni teroristé používají lidské štíty zde . Že je především používá Izrael, to Milouš neví. Teroristé jsou odporní, hnusní a nelidští, ne izrael. Proto.





Hlavním a jediným viníkem všeho utrpení palestinského lidu není Izrael, tedy přistižený pachatel genocidy a válečných zločinů, ale oni jako oběti vlastního palestinského terorismu.





Našim úkolem je apelovat na náš přítel Izrael, aby, přestože má právo vraždit, vyhlazovat a etnicky vyčistit Gazu a loupit, krást a okupovat na Západním břehu, bez omezení, a dělá to i pro nás, tak aby se utrpení nevinných minimalizovalo.





Vraždění civilistů nelze svádět na boj proti terorismu, souhlasíte pane premiére Petře F. Milouši?





Ne, zásadně ne. Já říkám, co říkám. Problém je tam dlouhodobý a historický. A já, Petr F. Milouš, nemám rád, když se říká, že přítel Izrael blokuje pásmo Gazy. To přeci není pravda. Poněvadž ho dlouhodobě blokuje Egypt. A neblokuje se proto, že by snad Izrael jako demokratický stát napadající vše kolem, neměl rád Palestince, to ne, ale mají obavy ze šíření terorismu. Sami mnohými označeni jako teroristický stát. Číslo jedna.





My, politici naší hodnotové republiky, podporujeme právo Izraele na existenci, a právo se bránit – vražděním a etnickým čištěním nejen Gazy. Vidíme dvoustátní řešení, hlásá naše spása Petr F. Milouš.





A nechá svého soukromého „čurdu“ Lipavského, ministra zahraničí blokovat právo Palestinců na sebeurčení a být proti zrušení okupace palestinských území přítelem Izraelem zde





Ostatně jakékoli AI poskytne okamžitý přehled všech proizraelských a protipalestinských hlasování, které má na triku humanista tělem a duší Petr F. Milouš.





Každý lidský život je stejně hodnotný a nesmírně cenný. Tedy krom těch cca 55 tisíc, ty se nepočítají.





Proto je potřeba utrpení zmírnit. Apely na teroristický Hamas nepomohou, na Izrael ano. Sankce proti našim izraelským přátelům, pachatelům genocidy a válečných zločinů? Předčasné. Na sankce nejsou podmínky a sankce nic nevyřeší, praví Petr F. Milouš.





Konzistentně, jak pro Rusko, tak pro Izrael. Zlo neporazíme tím, že se bude tlačit na tamní jediný demokratický stát. Obviněný z genocidy a válečných zločinů, které ovšem nemůže páchat, neboť je demokratický.





Dialekticky, hoši, dialekticky, nabádá premiér Petr F. Milouš. Jedině náš přítel Izrael přináší řešení. Jak nás učil soudruh Stalin, není Palestina, není Palestinec, není problém.





Petr F. Milouš nezavírá oči, on vidí příčiny konfliktu. Pokud náš přítel Izrael zlikviduje Hamas, tak tím pomůže, nikoli Izraeli, ale Palestincům. Jestliže nějací tedy do té doby přežijí genocidu a válečné zločiny svého osvoboditele a našeho úhlavního přítele Izraele.





Jenže by si měl premiér Petr F. Milouš dát velkýho bacha. Aby nedostal podmínku nebo natvrdo. Za podporu genocidy a popírání válečných zločinů zde





Na závěr si Petr F. Milouš ještě posté a prvé zalhal o digitalizaci stavebního řízení a bylo hotovo. Volby má v kapse. Nebo někde zcela jinde.





Lži premiéra Fialy, ODS a koaliční vlády jsou již tak markantní, že i tradiční obdivovatelé z řad obzvlášť bystrých českých novinářů ztrácejí trpělivost. A píší nehezké články. Sice pozdě, o téměř čtyři roky, ale i tak. Na českého novináře skvělý úspěch, cením zde





Nicméně nebyl by to závislý novinář z totálně závislého a neobjektivního Fórum 24, jak jsem dokázal a prokázal zde , anti novinář Pavel Šafr, aby ihned nereagoval. Na popud fialového morálního bahna vyvrhl přehršel bludů, tradiční fialové lži, demagogii na úrovni ruských trollů a slovenského venkovana. Na důslednou a angažovanou obhajobu bludů, lží, demagogie a dezinformací premiéra Fialy, ODS a koaliční vlády zde





Haraším Petr Orlau





Komentář o submisivní zemi České a jednom kůlu v plotě

