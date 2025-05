Trump: Začátek konce?

30. 5. 2025

čas čtení 6 minut



Aktualizace: Americký odvolací soud dočasně obnovil Trumpova cla během odvolacího řízení Odvolací soud souhlasil s tím, že Trumpova cla mohou zůstat v platnosti do odvolacího řízení Trumpovy administrativy. Americký obchodní soud včera rozhodl, že celní režim je nelegální, což je dramatický zvrat, který by mohl zablokovat Trumpovu kontroverzní globální obchodní politiku. Pokud administrativa prohraje odvolání, očekává se, že se obrátí na Nejvyšší soud.

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 29. května 2025, 19 hodin: Byl to jeden z jeho nejvýznamnějších činů v dosavadním prezidentství, ale jediným rozsudkem manhattanský soud zrušil reciproční cla prezidenta Trumpa na téměř všechny země. Soudci rozhodli, že prezident překročil své pravomoci, když k jejich zavedení využil nouzový zákon. Rozsudek vyvolal úlevu na většině světových trhů, ale v Bílém domě zuřivost. Ve stejný den jiný soud zablokoval prezidentův zákaz přijímání zahraničních studentů na Harvardově univerzitě. Naše washingtonská korespondentka Siobhan Kennedyová připravila tuto reportáž:







Trump: „Drazí Američané, toto je Den osvobození, na který jste dlouho čekali.“





V dubnu Donald Trump představil hlavní bod své hospodářské politiky. Obrovskou tabuli takzvaných recipročních cel uvalených na prakticky všechny země světa.





Trump: „Čína 67 %.“









Trump: „Manipulace s měnou a zahraniční mrchožrouti rozervali náš kdysi krásný americký sen.“





Televize: „Trhy a výprodej po včerejším oznámení nových cel prezidenta Trumpa. Ať se na to díváte jakkoli, je to považováno za zhoršení.“





Reportérka: Oznámení vyvolalo chaos na akciových trzích po celém světě, narušilo globální obchod a vyvolalo vlnu žalob, které konstatovaly, že Trump překročil své pravomoci a že pouze Kongres má pravomoc stanovovat cla. Včera večer se k tomuto názoru přiklonila i skupina soudců v New Yorku, která Trumpovi sdělila, že jeho rozsáhlá cla skutečně překračují jakékoli pravomoci, které mu byly uděleny. Prezidentovi, protože nouzový ekonomický zákon, který Trump uplatnil ze 70. let, aby mohl zavést cla, to prostě neumožňuje.





„Ústava dává pravomoc ukládat cla Kongresu, nikoli prezidentovi. To znamená, že musí existovat určitá omezení, když Kongres tuto pravomoc deleguje na prezidenta. Nemůže si prostě kdykoli uplatnit neomezenou pravomoc ukládat cla.“









Reportérka: V posledních týdnech se do Bílého domu sjeli světoví lídři, aby vedli naléhavá obchodní jednání poté, co Trump sám pozastavil většinu svých recipročních cel v důsledku propadu trhů.





Obrovská cla vůči Číně sice ponechal v platnosti, ale stejně jako v případě hrozby 50% cla na EU i v tomto případě změnil názor, což vedlo obchodníky k tomu, že jeho strategii přezdili „TACO trade“.





Americká novinářka na Trumpově tiskové konferenci: „Analytici z Wall Streetu vymysleli nový termín “TACO trade". Tvrdí, že Trump vždycky ustoupí od svých celních hrozeb, a proto jsou trhy tento týden na vzestupu. Jak na to reagujete?“





Trump: „Před šesti měsíci byla tato země mrtvá. Měli jsme mrtvou zemi, zemi, o které lidé mysleli, že nepřežije. A vy mi dáváte takovou ošklivou otázku. Jsou to plně probíhající jednání.“





Reportérka: Tato obranná reakce vyvolala přes noc na sociálních sítích vlnu memů zesměšňujících prezidenta.





A vy všichni zbabělci, budete usmažení.





A znovu se objevilo video z pořadu Saturday Night Live z roku 2004.





Nemilujete mě. Naplníme vás.





Reportérka: Proti Trumpovým výkonným nařízením bylo podáno asi 250 žalob a dnešní rozhodnutí se přidává k seznamu těch, které již byly zablokovány, včetně jeho snah o zákaz občanství na základě místa narození a deportace imigrantů bez řádného soudního řízení. Jeho hromadné propouštění federálních zaměstnanců a dokonce i dnešní pokus zakázat Harvardské univerzitě přijímat zahraniční studenty. Dnes Trumpova administrativa požádala odvolací soud, aby zablokoval rozhodnutí soudců o clech, a Bílý dům uvedl, že pokud tak neučiní, postoupí případ až k Nejvyššímu soudu, protože prezident bojuje za zachování své charakteristické obchodní politiky.





Není to tak dávno, co jsme zde v Americe mluvili o ústavní krizi, protože se zdálo, že Donald Trump hodlá ignorovat všechna soudní rozhodnutí proti němu. Viděli jsme to v příkazu, aby přivezl zpět letadlo plné venezuelských imigrantů, kteří byli deportováni do Salvadoru. Poté jsme viděli druhé rozhodnutí, ve kterém mu bylo nařízeno, aby přivezl zpět jednoho z venezuelských mužů, o kterém Bílý dům dokonce přiznal, že byl omylem deportován do Salvadoru. V obou případech Donald Trump tyto příkazy jednoduše ignoroval a Bílý dům pokračoval bez ohledu na to, ale pomalu, ale jistě se nyní začínají objevovat důkazy, že agenda Donalda Trumpa začíná být omezována.





To jsme viděli dnes se zákazem jeho recipročních daní. A když k tomu přidáme soudce, který zablokoval Trumpovy pokusy zakázat Harvardu přijímat zahraniční studenty, a k tomu ještě poněkud skleslý odchod Elona Muska z Bílého domu, který přiznal, že dokázal přinést jen zlomek federálních úspor, které slíbil, dostaneme obraz Donalda Trumpa, který prostě nemůže dělat, co se mu zlíbí. Za zmínku samozřejmě stojí, že některá cla na automobily a ocel zůstala v platnosti, ale i tak je to pro prezidenta Trumpa dnes významná porážka.

Cílem bylo zastavit podle Trumpa dlouholeté okrádání Ameriky v globálním obchodě.Mezitím tisková mluvčí prezidenta kritizovala to, co nazvala závažným překročením pravomocí soudní moci.„Existuje znepokojivý a nebezpečný trend, kdy se nevolení soudci vměšují do rozhodovacího procesu prezidenta. Amerika nemůže fungovat, pokud prezident Trump nebo jakýkoli jiný prezident bude nucen podřídit své citlivé diplomatické nebo obchodní jednání aktivistickým soudcem.“